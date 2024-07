Названы особенности политической программы Камалы Харрис: от абортов до миграции, - А.Яшлавский

10:08 23.07.2024 Трампу будет противостоять "Анти-Трамп"



Нынешняя вице-президент США Камала Харрис объявила себя "Анти-Трампом" в 2020 году. Какова ее политика в отношении проблем, с которыми она столкнется в 2024 году в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов?



Первая женщина вице-президент, чернокожая, с корнями из Южной Азии – против белого мужчины. Старейший кандидат в президенты в истории США против человека, который почти на 20 лет моложе его. Магнат недвижимости, унаследовавший состояние от своего отца, против дочери биолога и университетского профессора экономики, которые оба были иммигрантами. Если Камала Харрис станет кандидатом, то, как говорилось в рекламном ролике кампании Харрис 2020 года, который широко распространился после отставки Байдена, Трампу будет противостоять "Анти-Трамп".



Но сможет ли Харрис победить Трампа? Для этого, утверждает The Guardian, ей придется не только перевернуть историю американского расизма и сексизма – за 200 лет существования демократии в США избиратели избрали только одного чернокожего президента и ни одной женщины, – но и завоевать голоса недовольного политикой населения, продвигая свою политику по ключевым вопросам – включая войну Израиля с ХАМАС, инфляцию, аборты, иммиграцию и многое другое.



Хотя Харрис формально придерживается линии Байдена в отношении Газы, считается, что она более решительна, когда дело доходит до критики Израиля и выражения сочувствия палестинцам. Когда в марте она произносила речь в Сельме, штат Алабама, в ознаменование 59-й годовщины Кровавого воскресенья, ее комментарии о Газе сопровождались продолжительными аплодисментами.



"Люди в Газе голодают. Условия там бесчеловечные. И наша общая гуманность заставляет нас действовать", - говорила она. "Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленно прекратить огонь". После паузы, вызванной аплодисментами, она добавила: "на шесть недель".



На президентских праймериз более 101 000 демократов Мичигана, что составляет около 13% от числа принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за "незарегистрированных", после того как антивоенная кампания организаторов привела к победе двух делегатов на национальном съезде Демократической партии и пробудила современное антивоенное движение, которое привлекло внимание президента к Газе.



Демократы будут надеяться, что Харрис, если она станет кандидатом, будет иметь преимущество перед избирателями-демократами по гендерному признаку, особенно после того, как Верховный суд отменил решение по делу Роу против Уэйда с тремя судьями, назначенными Трампом, который хвастался в этом году: "Мы разобрались с делом Роу против Уэйда".



Начиная с конца 2023 года, Харрис отправилась в национальное турне, чтобы привлечь внимание к угрозам репродуктивным правам, исходящим от второй администрации Трампа, – проблеме, от которой Байден подвергся критике за то, что уклонялся. Байден выступил в защиту Роу против Уэйда, но заявил, что он "не большой сторонник абортов".



"Как представительная женщина, первая женщина-вице-президент и цветная женщина, а затем, во-вторых, как генеральный прокурор, она сильна, когда ее профиль - борьба и ведение дела. Людям она действительно нравится в таком виде", - сказала в марте The Guardian Селинда Лейк, стратег Демократической партии и ведущий социолог кампании Байдена 2020 года. "Ей так удобно произносить слово ‘аборт’. Ей так удобно наклоняться и говорить о последствиях".



Ранее Трамп выступал против женщины – Хиллари Клинтон и победил ее, напоминает The Guardian. После дела "Роу против Уэйда" все больше людей в США могут быть заинтересованы в том, чтобы президентом стала женщина, которая явно выступает за права на аборты. Вероятно, это также побудит людей, выступающих против абортов, голосовать за Трампа, пишет The Guardian.



Трамп попытается показать колеблющимся избирателям, что у его вероятного новой соперницы есть свои слабые места по двум вопросам, на которые он рассчитывает в ноябре в борьбе за победу: иммиграция и стоимость жизни, сообщает Reuters.



Предвыборный штаб Трампа уже выдвигает Харрис в качестве "второго пилота" политики администрации, которая, по его словам, стоит за обоими источниками недовольства избирателей.



В ожидании этого момента предвыборный штаб Трампа в течение нескольких недель готовился к тому, что кандидатура Харрис может быть выдвинута, если Байден уйдет, а она выиграет выдвижение от своей партии.



Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис



Предвыборная кампания Трампа дала понять, что будет как можно теснее привязывать ее к иммиграционной политике Байдена, которая, по мнению республиканцев, виновата в резком увеличении числа людей, нелегально пересекающих южную границу с Мексикой.



На посту вице-президента Харрис было поручено заняться устранением коренных причин миграции из стран северного треугольника в Центральную Америку, а не пограничной политикой, как давно заявляли республиканцы. На этой должности Харрис объявила о выделении 950 миллионов долларов в 2023 году на устранение причин иммиграции в Северную Америку из Латинской Америки.



Она стала мишенью республиканцев, которые неоднократно организовывали доставку просителей убежища на автобусах к дому Харрис, в том числе в канун Рождества.



В феврале этого года Харрис заявила, что миграционная система США "сломана", в интервью New York's Spectrum News: "Мы знаем, и я думаю, многие люди уже давно знают, что наша иммиграционная система сломана и нуждается в исправлении".



Она выступила с речью после того, как двухпартийный законопроект, который предусматривал закрытие границы, если иммиграция достигнет определенного порога, был отклонен после того, как Трамп призвал республиканцев не поддерживать его, сообщает New York Times. Будучи сенатором, Харрис активно выступала за расширение возможностей трудоустройства и легализации для "мечтателей" - людей, незаконно привезенных в Соединенные Штаты в детстве.



Вторым важным направлением атаки на Харрис со стороны предвыборного штаба Трампа станет экономика. Опросы общественного мнения неизменно показывают, что американцы недовольны высокими ценами на продукты питания и топливо, а также процентными ставками, которые делают покупку жилья менее доступной.



"Харрис будет еще хуже для народа нашей страны, чем Джо Байден", - заявил Трамп в своем заявлении в воскресенье. "Они владеют записями друг друга, и между ними нет дистанции".



Июньские показатели инфляции оказались лучше ожиданий, цены упали, что укрепило надежды на то, что Федеральная резервная система может вскоре снизить процентные ставки. Поскольку инфляция в июне снизилась на 0,1% в месячном исчислении, оставшись неизменной в мае, годовой прирост индекса потребительских цен также оказался самым низким за год.



Но стоимость жизни остается высокой, и на этих выборах главное внимание будет уделяться карманам людей. Годовой рост потребительских цен значительно замедлился в июне по сравнению с максимумом в 9,1% в июне 2022 года, который был самым высоким за последнее поколение.



В интервью местному новостному каналу WDSU, аффилированному с NBC, 21 июля Харрис затронула вопрос о стоимости жизни.



"Вероятно, самым главным приоритетом президента и нашей администрации является снижение цен на бензин и стоимости жизни", - сказала Харрис.



"Если до пандемии не было ясно, то после нее стало совершенно ясно, что, когда люди заболевают, они должны иметь возможность оставаться дома и не противопоставлять это своей способности приготовить еду на стол", - сказала она. "Итак, это некоторые вещи, за которые мы собираемся продолжать бороться".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

