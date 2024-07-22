 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Зеленый" фашизм. Ядерную кнопку нажмет зомби, - Александр Широкорад
10:09 23.07.2024

Европеец должен сделать в жизни три вещи: написать донос, поесть тараканов и умереть от радиации

Александр Широкорад

В Западной Европе окончательно победил фашизм. Предвижу возмущение образованцев, путающих атрибутику фашизма с его сутью. Действительно, в Европе нет фюрера, свастики, монопартийной системы, факельных шествий, государственного антисемитизма и т. д. Но суть фашизма - тотальное подчинение населения и полное искоренение инакомыслия. А в этом западная закулиса в разы переплюнула Гитлера. Ладно, не буду путать образованцев и назову европейский фашизм "зомбированным дебильным обществом" - ЗДО.

Уже летом 1945-го западной закулисе срочно потребовался фашизм. Но его атрибутика и особенно главный аргумент - концентрационные лагеря - были непоправимо скомпрометированы Гитлером.

Ему концлагеря и массовые казни потребовались ради того, чтобы за четыре (!) года радикально переделать людей и подготовить их к мировой войне. А закулиса превратила Европу в конгломерат фашистских государств за 80 лет.

Три поколения людей ежегодно подвергались идеологической обработке, чтобы они полностью забыли свою историю, культуру, обычаи, семейные ценности и даже национальную идентичность. А главное, за 80 лет в Западной Европе были введены десятки тысяч искусственно выдуманных запретов, которых не было ни в Римской империи, ни при Хлодвиге, ни при Адольфе Гитлере.

Спору нет, в каждом государстве периодически принимаются нелепые законы. И Россия, увы, не исключение. Но у нас, как и в большинстве нормальных государств, глупые законы население просто игнорирует, и со временем власти их отменяют.

Но в Европе для контроля над исполнением нелепых законов за 80 лет был создан огромный институт из нескольких сотен тысяч, а, может, и миллионов доносчиков.

Они следят за каждым шагом человека. Так, 18-летний Николас Маттеи отправил в полицию ФРГ 4227(!) доносов на неправильную парковку автомобилей. Мало того, он регулярно описывает свои деяния в соцсетях. Тем не менее, никому из четырех тысяч ограбленных людей не пришло в голову настучать Николасу по репе.

В Западной Европе стучат все - один на всех и все на одного. Дети - на родителей, жены - на мужей, причем не по поводу терактов или уголовщины, а на самые мелкие проступки: во время пандемии маску не надел, четыре бабки собрались играть в карты в одной квартире и т. д.

Человек ремонтирует свою машину на обочине, фрау посеяла на своем участке куст картофеля - в Европе это преступления, за которые штраф или тюрьма. Вспоминаются "Новые амазонки". В фильме - фантастика, в сегодняшней Европе - реальность.

Любопытно, что в августе 2023 г. в ФРГ был принят закон, обязывающий частные компании, имеющие более 50 служащих, создавать особый офис, куда сотрудники будут обращаться с доносами. Стукач автоматически получает как минимум частичный иммунитет от увольнения и служебных взысканий.

Почти все мотивы для запретов лживы. Так, например, родителям ребенка не только нельзя шлепать по попе, но и повышать голос или, наоборот, переставать с ним разговаривать. Все это объявлено преступлением. Наказание - изъятие ребенка, штраф или даже тюрьма.

Власти так любят детей? Ложь! Мигранты смертным боем бьют, насилуют и даже убивают детей в школах и на улицах. И все это остается безнаказанным. Наоборот, родителей, жалующихся педагогам или полиции, называют расистами и фашистами.

Так, например, смуглую девочку (отец араб, мать немка) мусульманки-одноклассницы зверски избивали, требуя, чтобы она носила хиджаб. Мама пожаловалась педагогу, и тот ответил: "Купите дочке платок".

В эксцессах, которые создают мигранты в Европе, виноваты не мигранты, а исключительно власти. В Эмиратах, Саудовской Аравии, некоторых других арабских государствах процент мигрантов существенно выше, чем в Европе (до 90%). А эксцессов таких нет! Правительства Европы с помощью мигрантов терроризируют собственное население, чтобы превратить его в безропотных животных.

Дурацкие законы, террор полиции, доносчиков и мигрантов отучил европейцев думать о своих личных делах. Все мысли - только о работе. Европейцы забыли, как защищать свое благосостояние и даже жизнь.

Замечу, что процент трезво мыслящих людей при Гитлере был в разы выше, чем сейчас. И оболваненных было гораздо меньше.

Правильно оценивали ситуацию и священники, и ученые, и, что важнее всего, генералы. Другой вопрос, что у них не хватило сил разобраться с ефрейтором.

Возможно, кто-то скажет: "А какое нам дело до безобразий в Западной Европе? Пусть загнивают". Увы, ЗДО в сто раз опаснее, чем Чингисхан и Гитлер, вместе взятые.

Возьмем, например, западные теории о глобальном потеплении и парниковом эффекте. Вроде бы все очевидно. Потепления и похолодания на Земле периодически сменяют друг друга. Это связано с неравномерностью вращения Земли вокруг Солнца и рядом других факторов.

В 982 г. викинги увидели зеленую страну и назвали ее Гренландией, а не Вайтландией или Айсландией. Там было основано несколько процветающих колоний. Но в начале XV в. внезапно похолодало ("малый ледниковый период"), и все до одного норвежцы на острове вымерли.

Музеи России забиты останками тропических животных - тигров, бегемотов, различных ящеров, найденных в зоне вечной мерзлоты.

А теперь "зеленые" пугают потеплением планеты на 1−2 градуса через сто лет и связывают это с выбросом людьми и животными различных газов - "парниковый эффект"!

В Европе и США начата тотальная борьба с выбросом "газов". В одной Голландии закрыто свыше 10 тыс. мясомолочных ферм, дабы коровы не выделяли метан. "Зеленые" предлагают взамен "альтернативный белок" - жареных тараканов и копченых опарышей.

Понятно: если борьбу с выбросом "газов" будут вести только Европа и США, а остальной мир будет жить, как прежде, промышленность Запада быстро станет неконкурентоспособной. США и Европа попросту разорятся.

Поэтому кукловоды "зеленой" шпаны хотят навязать борьбу с "парниковым эффектом" всему миру. А кто не захочет, тех - "Томагавками", как Югославию, Ливию и Ирак. То есть весь мир должен стать рабами этих кукловодов.

Очень любопытно, о чем они думали в начале 2014 г., устраивая киевский Майдан? Может, как забеременевшая гимназистка, надеялись, что "само рассосется"? Нравится кому или нет, но мир после Майдана-2014 никогда не станет прежним.

Возможных выходов три. Первое - соглашение с Россией при уходе украинских войск с русских земель.

В 2022 г. Зеленский официально предложил русским уехать с Украины. Русские послушались и уходят с Украины … вместе со своими домами и могилами предков.

Но этот сценарий никоим образом не устраивает кукловодов "зеленых". Остаются два варианта: новая более жесткая Холодная война или переход боевых действий на Украине в ядерную фазу.

Ни Россия, ни Китай, ни большинство государств Азии и Африки не станут рабами "зеленых" и будут игнорировать всю их борьбу с "газами".

Любопытно, что с 2022 г. ряд западных политиков и "зеленая" братва начали пропагандистскую компанию с целью доказать, что для человечества парниковый эффект куда страшнее термоядерной войны.

10 сентября 2023 г. об этом открыто заявил президент Байден. Далее последовала серия высказываний западных политиков и "зеленых" о ядерной войне: "Почти все мы переживем катастрофу".

Недавно увидел телевизионный опрос пяти молодых парней в ФРГ: "Что опаснее - ядерная война или парниковый эффект?" И вся пятерка, ни секунды не раздумывая, отрапортовала: "Парниковый эффект!" Таким образом, на Западе активно ведется обработка населения, чтобы приучить его к мысли о неизбежности ядерной войны при вполне допустимых потерях населения.

В интернет был сделан вброс модели ядерной войны между Индией и Пакистаном, якобы созданной видными учеными с помощью сверхмощных компьютеров. Суть: будет много жертв и разрушений, но через 10 лет все восстановится.

Зомбированные европейцы привыкли видеть войны в Югославии, Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане по телевизору. Неплохое шоу, куда круче иных сериалов! До ЗДО не доходит, что Индия и Пакистан никогда не пустят в ход ядерное оружие. А сейчас агрессия НАТО на Украине поставила Европу на грань ядерной войны. Зомбированные дебилы даже не задумываются о том, что они могут сгореть в адском пламени или долго и мучительно умирать от радиации.

Немецкий предприниматель Ким Дотком в ужасе написал в соцсети: "Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721718540


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