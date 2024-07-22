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Упавшая с кокосовой пальмы... Основные проблемы Камалы Харрис, - МК
10:21 23.07.2024

"Упавшая с кокосовой пальмы": названы основные проблемы Камалы Харрис
Какими странностями прославилась вице-президент США

После выхода Джо Байдена из президентской гонки, новым кандидатом от демократов, кажется, станет Камала Харрис. С одной стороны, по умолчанию. С другой стороны, из-за безвыходности. Однако говорить, что действующий вице-президент США будет лучшей заменой Байдену, было бы слишком смело. Поведение и высказывания "вечно пьяной", по мнению многих, Камалы – это уже отдельный вид искусства.

Когда речь заходит о Камале Харрис, у автора этого материала уже автоматически рисуется образ судорожно и невпопад аплодирующей дамы с перекошенной и натянутой улыбкой. Такая фигура хорошо бы вписалась в декорации психиатрической лечебницы. Однако она – одно из главных лиц Белого дома, а теперь еще и, похоже, основной соперник Дональда Трампа.



Камала Харрис для американской аудитории – отдельный мем. Ее фразы разлетаются по Сети как горячие пирожки. Консервативная пресса уверена, что "левые не могут позволить такую замену, потому что Харрис напрямую связана с провальной политикой последних трех с половиной лет". Да, впрочем, какая разница, что там будет у демократов сейчас? Лучше вспомнить "достоинства" новоявленного их кандидата.

После провальных для Байдена лично и демократов вообще дебатов с Трампом, мемы с Харрис стали возрождаться соразмерно новостям о ее возможном выдвижении на выборах.

Это, как стали утверждать американские СМИ, является симптомом тревоги и неопределенности, которые испытывают многие американцы. Страна и Демократическая партия оказались в одном большом кризисе. И тогда Харрис действительно можно назвать "кризисным кандидатом". Только совсем не со знаком плюс.

Итак, Харрис и кокосовые пальмы. Когда вице-президент упомянула вопрос своей мамы о падении с кокосовой пальмы, она, простите за сленг, затирала аудитории о важности истории. Выступая перед назначенцами правительства, которые будут работать над экономическим и образовательным равенством для испаноязычных американцев, она подчеркнула, что их задача будет заключаться в оказании помощи не только молодым людям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам, учителям и общинам, "потому что никто из нас не живет просто в бункере. Все в контексте".

И здесь, как ей показалось, как раз кстати будет такая фраза: "Раньше моя мать… иногда она доставляла нам неприятности и говорила: "Я не знаю, что с вами, молодые люди, не так. Вы думаете, вы просто упали с кокосовой пальмы?"".

И сама фраза, и манера подачи (шутливый тон, преувеличенное жестикулирование и фирменный смех) произвели впечатление на публику. Пользователи соцсетей обвинили вице-президента в странном поведении и использовали фрагменты ее речи для описания "состояния опьянения и нетрезвости": "Очевидно, пьяна". Кстати, именно это стало еще одним мемом у американского пользователя.

Примерно в одно время с пассажем про кокосовую пальму, в обиход вошла еще одна фраза Харрис (прямо ее смело можно назвать крылатой, сама Харрис использует ее вновь и вновь).

Это случилось во время предвыборной президентской кампании 2020 года и на всеобщих выборах в качестве напарника Байдена: "У нас есть способность видеть то, что может быть, не обременяя себя тем, что было, а затем воплощать возможное в жизнь".

Она так часто использовала эту фразу, что виртуальные умельцы потрудились сделать из этого нарезку на целых четыре минуты: "Четыре минуты подряд "что может быть, не обремененное тем, что было". Это невероятно".

Несложно заметить, что это любимое высказывание противоречит той самой "формуле" кокосовой пальмы.

Выступая на мероприятии в Луизиане, посвященном объявлению о выделении миллионов долларов на широкополосный интернет-доступ, Харрис произнесла: "Мы говорили о значимости течения времени, верно? Значимости течения времени. Если подумать, то течение времени имеет огромное значение с точки зрения того, что нам нужно сделать, чтобы проложить эти провода".

Когда в 2019 году во время праймериз Демократической партии Харрис впервые увидела автобус ее предвыборной кампании, в социальных сетях появилось еще одно странное видео. Там Харрис шла по лужайке к тому самому автобусу и, слегка фальшивя и хихикая, напевала: "Колеса автобуса крутятся и крутятся".

Знаменита она также своей пародийной стороной. Например, на церемонии приведения к присяге сенаторов в январе 2023 года Харрис имитировала глубокий гулкий голос сенатора от Колорадо Майкла Беннета. Чуть ранее она засветилась во время того, как пародировала голоса и манеру общения родителей ее мужа. Кто-то даже оценил это выступление по достоинству: "Камала великолепно пародирует еврейскую мать".

А вот немного о COVID: "У этого вируса нет глаз - и все же он точно знает, как мы видим друг друга и как относимся друг к другу".

А вот, забавная часть из интервью Харрис корреспонденту NBC Лестеру Холту, посвященное проблемам на американо-мексиканской границе:

"Харрис: Мы были на границе

Холт: Вы не были на границе

Харрис: А еще я не была в Европе".

Или еще из странного: "У меня есть девиз: "Я пью. Я ем и пью "нет" на завтрак". И после традиционного неловкого смешка: "Не слушай этого".

У Харрис также явные проблемы с географией (или она просто по жизни потеряна): "Я здесь, стою здесь, на северном фланге, на восточном фланге, говорю о том, что у нас есть с точки зрения восточного фланга и наших союзников по НАТО, и что поставлено на карту в этот самый момент, на карту в этот самый момент поставлены некоторые руководящие принципы".

Полина Коноплянко

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721719260


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