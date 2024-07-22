Упавшая с кокосовой пальмы... Основные проблемы Камалы Харрис, - МК

10:21 23.07.2024

"Упавшая с кокосовой пальмы": названы основные проблемы Камалы Харрис

Какими странностями прославилась вице-президент США



После выхода Джо Байдена из президентской гонки, новым кандидатом от демократов, кажется, станет Камала Харрис. С одной стороны, по умолчанию. С другой стороны, из-за безвыходности. Однако говорить, что действующий вице-президент США будет лучшей заменой Байдену, было бы слишком смело. Поведение и высказывания "вечно пьяной", по мнению многих, Камалы – это уже отдельный вид искусства.



Когда речь заходит о Камале Харрис, у автора этого материала уже автоматически рисуется образ судорожно и невпопад аплодирующей дамы с перекошенной и натянутой улыбкой. Такая фигура хорошо бы вписалась в декорации психиатрической лечебницы. Однако она – одно из главных лиц Белого дома, а теперь еще и, похоже, основной соперник Дональда Трампа.



