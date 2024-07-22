Европа и Трамп: кто кого нахлобучит?

10:25 23.07.2024

Политолог Баширов спрогнозировал потерю США контроля над своим ядерным оружием

"Любая ракета хуситов может стать средством доставки ядерного заряда"



Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. В мировой политике этот закон Мерфи работает безотказно. Отказ Джо Байдена от участия в президентской гонке на союзников по НАТО повлиял примерно как сход лучшего скакуна с дистанции на ипподроме. Все гадают, на какую лошадь теперь ставить. Правда, российские политологи советуют повременить со ставками и вообще не заглядывать в будущее. На ближайшие полгода США могут погрузиться в безвластие, которое грозит последствиями тяжелее Карибского кризиса.



Выход нынешнего хозяина Белого дома из гонки удивительным образом переместил мировую политику из рациональной сферы в чувственную. Никто ничего не понимает. Никто ничего не знает. Но все что-то ощущают и стараются лишний раз не делать резких телодвижений. Как будто что-то подкрадывается со спины - тихо и незаметно.



- У европейских союзников США нарастают ощущения предопределенности победы Дональда Трампа на осенних выборах, - анализирует настроения в европейских столицах главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.



Эти ощущения сродни тому, что чувствовали древние homo sapiens, кожей чувствуя присутствие саблезубого тигра за поворотом от входа в родную пещеру. Может, он сегодня уже и поел, но лучше все-таки не проверять и дышать через раз. Такой почти сакральный трепет на излете первой четверти 21 века еврочиновники испытывают перед фигурой Трампа. И если в 2016 году к эпатажному бизнесмену относились как к коронавирусу в январе 2020-го (да что он нам может сделать?!), то сейчас настроения изменились в корне.



- Все европейские союзники США по НАТО понимают, что с Трампом придется считаться. Они готовятся к его приходу к власти, хоть и считают это наихудшим вариантом для себя, - подчеркнул Васильев.



Страх перед Трампом в умах европейских сателлитов зародился не на пустом месте. Во-первых, он сам, еще будучи президентом США, не раз говорил о необходимости сокращения роли Вашингтона в финансовой подпитке альянса. Во-вторых, Байден совсем недавно подлил масла в огонь. Его речь на саммите НАТО была целиком построена на противопоставлении с Трампом. Дескать, мы (демократы) любим НАТО и заботимся о НАТО. А они (республиканцы) - наоборот. Тогда же Байден пообещал впредь и любить, и заботиться. А через неделю началось. "Я устал, я ухожу". Члены североатлантического блока теперь могли бы обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой прислать в Брюссель ноты и текст песни "Ты ж мене пiдманула".



Пока Европа замерла в ожидании и наблюдает. Любая активная деятельность, включая поддержку украинского кейса, для нее сейчас сродни прогулке по минному полю.



- Дональд Трамп капризен, - объясняет Владимир Васильев. - Он строит отношения не на принципах дипломатии, а на основе личной преданности. Если вы его сторонник, он будет вам благоволить. У него настолько гипертрофировано личное, что это создает головную боль для союзников США за океаном.



Но капризы Дональда Трампа - это полбеды. До них еще дожить надо. Впереди полгода президентства Джо Байдена. И ничего хорошего эти полгода не сулят.



В Кремле это поняли быстрее всех остальных. Ничего хорошего от уходящей администрации США в России не ждут, заявил на брифинге в понедельник Дмитрий Песков.



- Угрозой для всего мира является безвластие в США, - отмечает политолог Марат Баширов. - Америкой управляет "коллективный Байден" - группа людей, которые не отчитываются никому. У США огромные возможности. Они задали тренды по всему миру: Тайвань, Ближний Восток, Украина. Всем этим теперь управляют люди, которых никто не избирал. Всевозможные помощники, советники. Они распоряжаются утвержденными бюджетами, не отчитываясь о своих действиях перед Конгрессом, - объяснил Баширов.



Недели в таком режиме было бы достаточно, чтобы развернуть кризис похлеще Карибского. А тут - полгода. Да и кто при всем желании будет разруливать новый кризис со стороны США? "Коллективный Кеннеди"?



Наблюдатели на постсоветском пространстве наверняка испытывают горькое дежавю, глядя на заокеанскую драму. Все это до боли напоминает развал СССР. Только в 1991-м не случилось самого страшного. Никто из внешних игроков не завладел советским ядерным оружием.



- Когда развалился СССР, американцы сделали все, чтобы советское ядерное оружие осталось в одном месте - в России. Но американское ядерное оружие разбросано по всему миру. Оно есть в Европе, в Пакистане. Сейчас нет смысла считать ракеты. Надо считать заряды. Любая ракета из тех, которыми располагают, например, йеменские хуситы, может быть использована как средство доставки ядерного заряда, - напомнил Марат Баширов.



Но хуситы, опять же, это полбеды. Кто сказал, что пресловутый американский "дипстейт" не пойдет дальше прострелянного уха Трампа? В таком случае никто не может гарантировать, что ядерное оружие не прилетит, например, по Санкт-Петербургу. Не нашему, а тому, что во Флориде. Чем не способ убить двух зайцев: обвинить в атаке Россию или Китай и заодно сорвать собственные выборы. Конечно, такой сценарий породит последствия а-ля извержение Йеллоустоунского супервулкана. Но есть ли в американских элитах люди, понимающие это, - большой вопрос.



Выход из цугцванга Байдена есть. Правда, выглядит он менее реалистичным, чем высадка марсиан на лужайку у Белого дома. Весь мир, включая Россию, Китай и НАТО, должен объединиться и встать единым фронтом... на защиту американской демократии.



Татьяна Антонова