Разложение республики. Корсика непременно полыхнет, - А.Ливри

10:30 23.07.2024 Разложение республики

на Корсике государственный курс мягкого геноцида коренных обитателей Франции постепенно сформировал социальную бомбу



Анатолий Ливри



С начала 2024 года Пятая Французская республика захватила лидерство в Евросоюзе по подготовке уже открытой войны против Российской Федерации. О возможной отправке частей французской армии в зону украинского конфликта я говорил еще за полгода до начала СВО, а именно в моем интервью Д. Каптарю на "День-ТВ" ("Элитные войска Запада и антибелый расизм: для Путина, Шойгу и Лаврова. Что скрывают европейские казармы"). В настоящий момент стратегическая ситуация только обострилась: Макрон вступил в активную стадию подготовки своей постпрезидентской, уже откровенно глобалистской карьеры и готов пожертвовать миллионами французов для своего благоденствия патократа.



Но не надо забывать, что у этого государства, Французской республики, есть слабое звено, выпадение которого заставит парижских фанатиков космополитизма спасать не только свои жизни, но и долгосрочные инвестиции своих заокеанских хозяев, а значит - на очень долгий срок оставить в покое Русский Мир. Ввиду того, что ненависть французских олигархов к народу куда сильнее их собственных инстинктов выживания, крах их власти будет благом для французского народа. Итак, речь пойдет о Корсике.



Личное знакомство с Корсикой



В течение моего преподавания в университете Ниццы я бывал на Корсике еженедельно: нередко группировал лекции в понедельник-вторник, и следующие пять дней проводил в Аяччо, Бастии, городах помельче, а главное, исходил весь остров вдоль и поперек и трижды обошел Корсику на яхте.



В то время я изучал итальянский язык, так что практика в корсиканском "диалекте" (среди коренного населения этого острова он является признанным языком) стала подспорьем в освоении нюансов варваризированной латыни, которой ныне пользуются на Апеннинском полуострове. Иными словами, Корсика мне знакома в мельчайших деталях. И эта истинная Корсика, все сильнее ненавидящая парижский режим, далека от официальной версии либеральных олигархов.



Фанатики Евросоюза замещают коренное население Корсики



Массовый завоз негритянских и семитских племен в самые отдаленные провинции Франции - такова космополитическая стратегия, разрушающая остатки европейских народов, неразрывно связанных с традицией и чуждых глобальным войнам. Постепенно континентальная Франция подверглась демографической коррозии, ее исконное кельтское и германское население было замещено или же изрядно смешалось с выходцами из Африки.



Жители редких регионов Пятой республики, избежавшие метисации, с трудом выживают в нищете и страхе за будущее своих детей: этнические банды безнаказанно наведываются "к французам" для убийств и изнасилований; парижские же олигархи, психически чуждые своему народу, намеренно лишают полицейского присутствия такие очаги национального сопротивления, а также удушают их локальными налогами: закон 2000 года обязывает даже малочисленные французские коммуны строить на своей земле социальные дома - проще говоря, человейники для иностранцев, предпочтительнее небелой внешности. Направленное против своих собственных народов остервенение нескольких поколений фанатиков, дорвавшихся до власти на Западе, было проанализировано мной в книге "Системный антибелый расизм или массовая ликвидация белых народов". (М. : Наше Завтра, 2022. - 288 с).



Однако на Корсике государственный курс мягкого геноцида коренных обитателей Франции постепенно сформировал социальную бомбу, которая отчаянно скрывается Пятой республикой. А патократам есть что прятать: состряпанный ими заряд способен уничтожить весь Евросоюз! Ведь многолетние карьерные цели нынешней президентской команды далеки от Елисейского дворца. Они жаждут перебраться в Брюссель, чтобы занять места в Еврокомиссии, на худой конец - в страсбургском Европарламенте.



Сколько конкретно небелых людей было привезено на Корсику и навязано туземцам - неизвестно. У большинства негро-семитских колонизаторов острова имеется французское гражданство, они родились и выросли во Франции. А этническая статистика запрещена законодательством Пятой республики: один из шизофренических методов ликвидации космополитами своих народов - разбить термометр, лишь бы не констатировать теплового удара, пока больной (их нация) не впадет в кому. Да, социальное кипение на Корсике достигло своего апогея. Еще пара градусов - и разразится этно-гражданская бойня, которая тотчас перекинется на материк!



Мафия против мафии



Структура самого динамичного сегмента корсиканского социума более всего соответствует тому, что на другом средиземноморском острове, находящемся юго-восточнее Корсики, называется "мафия": корсиканские мафиозные структуры накрепко, и уже не одно столетие, сплелись с политическими, финансовыми, журналистскими, судейскими, полицейскими, даже образовательными сферами. Постоянно создаваемые уважаемыми на острове криминальными семьями преступные схемы обогащения неизменно легализуются у всех на глазах, ибо омерта, кодекс молчания, распространяется на каждого корсиканца, даже если он покинул остров: крупный, а главное, успешный в течение нескольких поколений бандитизм имеет на Корсике, как и всюду, тенденцию к узакониванию, коррумпируя всю вертикаль власти. Мафиози проплачивают не только засылаемых им из Парижа силовиков. Наилучшие инвестиции островной организованной преступности - корсиканские националистические партии, гаранты локальной вседозволенности.



В течение многих веков единственным и традиционным противником корсиканской мафии являлись засылаемые из Парижа чиновники, в островной мифологии представляемые эдакими бездушными гауляйтерами, с которыми дозволено бороться любыми способами. Массовые поджоги домов некорсиканцев, серии терактов с использованием бомб, увенчавшихся 6 февраля 1998 года убийством префекта Клода Эриньяка, - только незначительный эпизод вялой, но нескончаемой гражданской войны, разрывающей юг Французской республики, которая предпринимает чудовищные усилия ради сокрытия информации о своей неспособности навести порядок на собственной земле (напомню, "единое территориальное сообщество Корсика" официально принадлежит континентальной Франции).



Космополиты давно выработали рефлекс: каждую проблему с любым белым народом они решают его замещением или метисацией. Поняв свою беспомощность в противостоянии мафиозным семьям Корсики, олигархи Пятой республики начали привозить на остров негро-семитские племена, нередко исповедующие самые экстремистские течения ислама. Надо признать, системные антибелые расисты из Парижа заполучили ярых союзников в лице этих "новых французов", испытывающих к коренным корсиканцам инстинктивную ненависть: и расовую, и религиозную, - все это приправлено социально-экономической завистью вновь прибывших. И если местные националисты тотчас схлестнулись с мусульманскими фундаменталистами, то криминальные кланы также открыли боевые действия: арабские, берберские, афганские, негритянские группировки начали кровопролитную бойню за территории против корсиканских семей. Не проходит и дня, чтобы эта вражда: расовая, религиозная, коррупционная, идеологическая и уголовная, - не заполняла тюремные камеры и больничные палаты. Убийства, грабежи, массовые драки, а также изнасилования с явным выбором жертв по расовым признакам стали повседневностью "острова красоты". Сколько смехотворных усилий тратится деспотами из Елисейского дворца и их марионетками, чтобы мафиозные войны корсиканцев с одной стороны и негро-семитов с другой не стали известны в других странах!



Чего только стоит противоборство Аппиана Котти (зятя лидера могущественной семьи Туссэна Мокки из Проприано) с Яссином Акхаззаном, управляющим из своей тюремной камеры наркоторговлей и продажей оружия?! Корсика - идеальный перевалочный пункт для наркотрафика в Европу, а также для перевозки в Африку тяжелого вооружения и боеприпасов - НАТОвской помощи Украине, разворовываемой киевскими кагалами. Мафиозные противостояния терзают Корсику, туземцы, исконно связанные с мафиозными семьями, объединяются в националистические движения, множащиеся как грибы после дождя: недавно созданная партия Mossa Palatina со своей сепаратистской, антиисламской и расиалистской доктриной уже готова представлять своих кандидатов на будущие выборы. Их руководитель Николя Баттини, естественно, поддерживается различными группами параллельной экономики.



Корсика на грани!



Ситуация на Корсике взрывоопасная - это настоящая гражданская война, хоть и с краткими передышками! Коррупционные скандалы перехлестнули за границы острова, и от корсиканской мафии загнивает, уже у всех на глазах, вся Республика: например, в апреле 2024 года некая Элен Жерар (Hélène Gerhards), судья в городе Ажен (Новая Аквитания), госслужащая Франции из клана министра юстиции Дюпон-Моретти, cама оказалась за решеткой из-за своих связей с корсиканской организованной преступностью. Да, лишь упрятав судью в тюрьму, французская прокуратура могла надеяться хоть временно прервать тлетворное влияние островного криминала на корпорацию гарантов республиканской законности - судей Пятой республики.



Факты, позволяющие осмыслить масштаб разложения государства, остервенело скрываются вне границ Франции. И скрываются не зря: ведь если дальше противоборствующие кланы Корсики, представленные, с одной стороны, магрибскими иммигрантами, которые не забывают о голове мавра с местного флага - символе тех самых голов их предков, которые, по одной из исторических версий, корсиканцы насаживали на кол в прибрежных крепостях, дабы отпугнуть потенциальных пиратов с алжирских берегов, а с другой стороны - корсиканскими националистами, пестующими реваншистские настроения касательно "Франции, обязанной Корсике всем" (и верно, как минимум одному корсиканцу Франция обязана многим), схлестнутся в еще более ожесточенной схватке, то пройдет лишь несколько месяцев, как вся Франция окажется в огне. Так системный антибелый расизм - идеология западных олигархов, которую они не желают открыто признавать, но которая оттого не менее действенна - разрушит весь Европейский Союз.



Парижские изуверы не способны остановиться, их ненависть к остаткам традиционных белых народов, в частности - к корсиканцам, куда мощнее их инстинкта выживания. Вот почему даже под угрозой гибели республиканские фанатики не перестанут завозить на Корсику негро-арабские племена, подливая масло в огонь всеевропейской междоусобицы. Источник - Завтра

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