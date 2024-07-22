Венгрия попытается откусить часть Украины. Резню заказывали? - "Регнум"

10:33 23.07.2024 "Мадьяр на ножи". Венгерский фронт украинского кризиса продолжает гореть



АНДРЕЙ МИШИН

22 июля 2024



На прошлой неделе Киев и Будапешт обменялись очередными хлесткими публичными оскорблениями, персонально затрагивающими лидеров противоборствующих сторон, что уже стало традицией, можно сказать, фишкой, в информационно-психологической составляющей давнего конфликта.



18 июля, на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, Владимир Зеленский, комментируя поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, заявил, что европейским лидерам следует бойкотировать политиков, которые за счет других пытаются решить свои вопросы, что Орбан "предал Европу".



Комментируя этот выпад, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что хочет "сбавить внутреннюю температуру" и "не использовать грубые выражения".



"Я вижу, что много тех, в том числе президента Украины, кто пытается втянуть НАТО в этот конфликт. Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать", - пояснил он свою позицию. Но в переводе с дипломатического языка вышло очень жестко, примерно как "глава киевского режима - провокатор и поджигатель мировой войны".



В целом глава венгерского МИД не стесняется в выражениях. Еще семь лет назад он заявил о необходимости денацификации украинского государства, обвинив тогдашнего президента Петра Порошенко в жестоком нападении на национальные меньшинства. По словам Сийярто, Украина "использует практику самых темных диктатур", стремясь изменить этнический состав Закарпатья и уменьшить долю венгерского населения".



В свою очередь, сам Орбан публично называет Украину одним из "врагов венгерского народа" и проводит бескомпромиссную политическую кампанию, требуя отмены целого ряда законодательных изменений в украинском законодательстве о меньшинствах, которые Киев осуществил после государственного переворота 2014 года.



Банковая в ответ заявляет о шантаже со стороны Будапешта. В Офисе украинского президента не придумали ничего лучше, чем заявить, что генеральная идея Венгрии состоит в восстановлении законов, которые действовали "при Януковиче".



Но для Будапешта это не аргумент.



В условиях тотальной мобилизации и ведения киевским режимом войны "до последнего украинца" там особо напирают на особую остроту "венгерского вопроса" на Украине, указывая, что венгры имеют право на автономию, двойное гражданство и все права национальной общины. А для официального Киева (и радикального "гражданского общества") венгерская самобытность и вывески по-венгерски в Берегово означают сепаратизм, с которым они с переменным успехом пытаются бороться.



Логика "гибридной войны"



Идеологическим основанием для активных политических действий Венгрии против нацификации Украины является целый ряд позиций, первой из которых является способ мышления. Политики в Будапеште осознают себя в масштабах бывшего Венгерского королевства.



Применительно к Украине видение Закарпатья как бывших венгерских земель и сохранение национальной идентичности местных венгров, защита населения, принявшего венгерское гражданство, в том числе в качестве электората. Конституция Венгрии, принятая в период премьерства Орбана, прямо все это провозглашает.



Соответствующий пункт отражает трагическую реальность, которая пришла к венграм после окончания Первой мировой войны с Трианонским договором, подписанным во Франции 4 июня 1920 года. Тогда страна потеряла 75% территории, и несколько миллионов венгров оказались в соседних странах, в том числе в Закарпатье, которое тогда вошло в состав Чехословакии.



Усилиями орбановской партии "Фидес" Трианонс стал официальным символом борьбы за венгерскую идентичность, некой квинтэссенцией национальной трагедии, на которой строится государственная идеология. Такой подход сформировал национальное самосознание через образ "небольшой нации", которая бесстрашно противостоит всем грозам глобального либерального мира и старается выжить любой ценой.



Правительство Орбана последовательно реализует концепцию лидерства Венгрии в Центральной Европе, где Закарпатье - неотъемлемая часть особого региона "Великая Венгрия", пространство, в котором доминируют венгерские политико-культурные влияния, особая зона национальных интересов. В рамках концепции правительство создало ряд государственных учреждений для поддержки там венгерской общины. Государственный бюджет ежегодно выделяет средства на финансирование политических, образовательных и культурных организаций в регионе.



После принятия закона о гражданстве Венгрия массово выдает свои паспорта жителям Закарпатья и не особо скрывает, что при благоприятной геополитической ситуации территории с компактно заселенным населением могут снова войти в состав страны. А украинский кризис по большому счету и есть "благоприятная ситуация".



Летом 2014 года, с началом гражданской войны на востоке Украины, многие венгерские политики допустили распад украинских земель. Да и в январе нынешнего года один из лидеров радикальной венгерской партии "Наша родина" заявил, что в таком сценарии Венгрия могла бы заявить права на ряд территорий.



А начавшееся после Майдана преследование киевским режимом русскоязычного населения, затронувшее все инонациональные группы, тут же стало поводом для активных действий.



Венгерское правительство, к примеру, опротестовало в Венецианской комиссии украинский закон, ликвидирующий обучение на языках нацменьшинств в средних школах. В конце 2017 года напряженность достигла такого уровня, что тогдашний президент Украины попытался разместить новые воинские части в десяти километрах от венгерской границы.



В ответ Будапешт занял категоричную позицию по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО. Он всегда ставит свои отношения с украинским государством в зависимость от гуманитарной политики, требуя ее изменения в соответствии с венгерским видением гуманитарных проблем. А Киев даже не пытается искать мира и согласия в двусторонних отношениях, делая уступки только под давлением грубой силы.



И постоянно пытаясь ответить тем же.



Зеленский наносит ответный удар



Четыре года назад, во время избирательной кампании в местные органы власти на Украине, грантовое издание "Украинская правда" опубликовало расследование-донос о венгерских партиях в Закарпатье. В июле 2020 года контрразведка СБУ провела массовые обыски в офисах партий и общественных организаций в Закарпатской области, которые "годами получали поддержку от Венгрии".



На ее сайте указывается, что "в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины задокументирован факт использования представителями иностранных организаций граждан нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора".



То, что речь шла о символических, а не практических действиях в избирательных программах, равно как и о том, что государства Украина в 1920 году не было, "безпекари" тактично умолчали.



Организатору анкетирования и причастным к "антиукраинской деятельности" другим лицам СБУ сообщило о подозрении, попытавшись их задержать. В результате 12 лидеров венгерских организаций Закарпатья вместе с руководителем Партии венгров Украины Василием Брензовичем (кстати, депутатом Верховной рады 8-го созыва) уже четыре года в качестве политических беженцев скрываются в Венгрии.



Кроме партии, на него завязано несколько благотворительных фондов, которые занимаются улучшением благосостояния венгров Закарпатья. В июне 2024 года, после выборов в Европарламент, появилось подтверждение того, что все они продолжают свою работу - несмотря на преследования режимом Зеленского венгерских активистов на протяжении этого времени.



К примеру, в декабре 2020 года глава фракции правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко направил заявление в СБУ о "противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской общины, которые во время принятия присяги исполнили гимн Венгрии". Сделал он это после того, как украинская активистка выложила видео в социальные сети со своими комментариями.



Сельские депутаты были немедленно задержаны, председатель допрошен. Оказалось, читали молитву, слова которой совпадают с гимном Венгрии, после окончания сессии. Однако с тех миф "о поющих венгерских сепаратистах Закарпатья" прочно вошел в сюжеты политических передач на центральном телевидении.



Перебравшийся из Харькова татуированный нацист Вадим Поздняков, председатель общественной организации "Рассвет", теперь взявшейся за "деколонизацию Закарпатья", сравнил действия венгров с ненавистной Москвой. "Упорство, с которым Будапешт борется за права венгров Закарпатья, повторяет многолетние попытки Кремля защитить "русскоязычное население" Украины. Единственная разница - Будапешт не пошел на Киев войной", - заявил он. А его коллеги систематически крушат венгерскую символику, заменяя ее тризубами.



При этом в отличие от осевших глубоко в тылу "патриотов" сотни этнических венгров, насильно призванных в ВСУ, сложили свои головы в Донбассе.



В конце 2023 года венгерская журналистка Анжела Фюсси в издании PestiSracok опубликовала тревожный репортаж из Закарпатья. Она приводит страшные факты: военкомы специально охотятся на венгров и бросают тысячами на фронт. А еще местные жители якобы видели рефрижератор, заполненный погибшими солдатами 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которых уже не вмещали морги.



Данная бригада, укомплектованная закарпатцами, несла внушительные потери, начиная с Дебальцевского котла в 2015 году, а в 2023-м принимала участие в печально известном контрнаступлении Украины под селами Лобковое и Пятихатки. 5 ноября, в результате удара ракеты Искандер-М в Запорожской области по скоплению бойцов закарпатской бригады, по политкоректным официальным данным ВСУ погибли 19, а ранены 53 человека.



Потому рефрижератор с трупами военных в Мукачево скорее всего реальность, а не выдумка журналистки. Доказательство - многочисленные флаги на свежих могилах кладбищ основных четырех городов региона. И самый простой вывод, который можно из этого сделать - с венгерской проблемой власть разбирается так же, как с русской: путем физического устранения проблемных граждан.



Соответственно, Венгрия сразу четко обозначила: нелегалов, бежавших с Украины, эта страна не выдает.



На войне, как на войне



В конфликте Украина - Венгрия есть еще один внутренний фронт: венгры давно ведут системную политику борьбы с иностранным влиянием, а главным врагом объявлены структуры Джорджа Сороса, уроженца Будапешта. Украинская политика же фактически такими структурами управляется.



Поэтому очередной донос под названием "Форинты не пахнут. Как венгерские партии усиливают влияние на Закарпатье", опубликованный 16 июля, можно оценить как сигнал для новых репрессий СБУ в отношении организаций венгерского меньшинства на Украине. Параллельно грантовые украинские СМИ перепечатали исследование венгерского аналитического центра Political Capital о влиянии проправительственных СМИ Венгрии на ситуацию у соседей.



Эта организация, само собой, работает при поддержке американского Национального фонда за демократию (NED), что "позволяет сохранять осмотрительность и независимость в оценке политики Виктора Орбана". Как отмечается в исследовании, самые влиятельные интернет-медиа на Закарпатье те, где учредителем является Закарпатский венгерский институт и фонды Партии венгров.



Последняя также контролирует 50% акций телеканала TV21. Венгерское государственное финансирование получает и формально независимое радио Pulzus. Все вместе они, как отмечают "соросята", транслируют четыре типа нарративов для граждан Украины:



· Запад несет ответственность за войну, нарушая "сферу интересов" России;



· Запад вооружает Украину и вызывает серьезный экономический кризис, "отказываясь от мира" и вводя санкции против РФ;



· россияне, напротив, олицетворяют нормальность, защищая так называемые "традиционные ценности", в то время как Запад "стремится разнообразить семьи";



· Запад переживает кризис идентичности, а также проводит "обмен населением" путем приема иностранных мигрантов.



Авторы исследования считают, что весь этот месседж-бокс создается в первую очередь заявлениями министра иностранных дел Сийярто и премьер-министра Орбана. Они четко проводят линию "о необходимости немедленного прекращения огня и мира" и говорят о том, что "поставки оружия только продлят и обострят конфликт". В число популярных вошел и нарратив о том, что венгерское правительство "будет защищать венгров Закарпатья и венгерские интересы от киевской власти".



Естественно, все это прямо противоречит идеологии киевского режима. Как и международные вояжи Орбана с презентацией его мирного плана. Случайным ли в данной связи выглядит внезапное решение перекрыть нефтепровод "Дружба", по которому из РФ транзитом через Украину поступает российская нефть? Ведь бьет это только по двум "антиукраинским" государствам - Венгрии и Словакии.



И эта "гибридная война" не закончится до тех пор, пока украинское государство будет сохраняться в современном своем виде: ведомое тоталитарной идеологией, полностью управляемое извне, непримиримое к любым формам компромисса. Венгры вряд ли пойдут на прямую аннексию территории. Однако в желании защищать своих, иметь влияние на исторические земли и принимать самостоятельные решения без диктата Запада они являются естественным союзником России.



А потому вносят посильный вклад в формирование справедливого мирового порядка, куда дрон-камикадзе "Украина" попросту не вписывается. Источник - REGNUM

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