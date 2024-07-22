Теневой штаб демократов подталкивает Израиль к немедленному нападению на Иран? - "Завтра"

10:35 23.07.2024

но Нетаньяху ориентируется на Трампа и Вэнса?

Елена Ларина Владимир Овчинский



Как и предполагалось, Байден после неудачного покушения на Трампа и последующего катастрофического падения своего рейтинга, по настоянию теневого штаба демократов во главе с Бараком Обамой вышел из предвыборной гонки.



Но тот же теневой штаб демократов не теряет надежды максимально навредить Трампу накануне выборов, чтобы переломить ситуацию и попытаться провести в президенты Камалу Харрис.



Для этого необходима некая экстраординарная ситуация, которая может взорвать общественное-электоральное мнение в Америке.



Ей может стать война с Ираном руками Израиля.



Причем вину за предстоящую войну лидеры демократов уже сейчас возлагают на Трампа.



Для осуществления своего плана теневой штаб демократов попытается использовать предстоящий визит Нетаньяху в США.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Форуме по безопасности в Аспене 19 июля, что время, необходимое Ирану для прорыва, - то есть время, необходимое для производства достаточного количества оружейного материала для ядерного оружия, - "теперь, вероятно, составляет одну или две недели", поскольку Тегеран продолжает развивать свою ядерную программу.



Оценка знаменует собой самый короткий срок прорыва, о котором когда-либо говорили официальные лица США, и она появилась на фоне того, что в последние месяцы Иран предпринял шаги по увеличению производства расщепляющегося материала.



"Из-за того, что ядерное соглашение было отвергнуто Трампом, Иран, вместо того чтобы находиться по крайней мере в течение года от обладания прорывными возможностями по производству расщепляющегося материала для ядерного оружия, теперь, вероятно, находится в одной или двух неделях от этого", - сказал Блинкен.



"Они не создали само оружие, но мы, конечно, очень и очень внимательно за этим отслеживаем", - добавил он.



Выступая на Форуме по безопасности в Аспене, Блинкен дал понять, что он не испытывает оптимизма относительно шансов на проведение реформ в Иране, несмотря на недавние выборы относительно более умеренного кандидата, поскольку верховный лидер аятолла Али Хаменеи по-прежнему "командует всем".



Блинкен раскритиковал выход Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном, которую бывший президент защищал в своей речи на Национальном съезде Республиканской партии 18 июля, заявив , что Тегеран "был разорен", когда он был у власти, но теперь "очень близок к обладанию ядерным оружием".



Блинкен утверждал, что именно подход Трампа привел к тому, что Иран оказался на пороге ядерного прорыва.



После одностороннего выхода США из соглашения в 2018 году Иран проводил обогащение урана до уровня, немного ниже оружейного. Иран утверждает, что его цели полностью мирные, но недавно официальные лица заявили, что Исламская республика может изменить свою "ядерную доктрину", если на нее нападут или ее существование будет рассматриваться как находящееся под угрозой со стороны Израиля.



В сообщениях за последний месяц до президентских выборов говорилось, что руководство Ирана размышляет о том, стоит ли продолжать производство ядерного оружия. Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, о котором Блинкен упоминал 19 июля, призвал к "конструктивным отношениям" с западными странами, чтобы "вывести Иран из изоляции", и выступает за возобновление сделки 2015 года.



Администрация Байдена более года вела непрямые переговоры с Ираном, направленные на возобновление иранской ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году при администрации Трампа.



Новый президент Ирана заявил, что страна открыта для взаимодействия с Западом. Однако высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил CNN, что они больше не верят в возможность возврата к ядерной сделке, поскольку Иран совершил слишком много эскалационных действий за годы, прошедшие с момента срыва переговоров.



Блинкен заявил, что политика США направлена ​​на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и что администрация предпочла бы предотвратить это дипломатическими средствами.



На фоне недавних опасений премьер-министр Израиля Нетаньяху в июне 2024 года вновь создал ряд рабочих групп из представителей минобороны и разведки для решения проблемы ядерной программы Ирана.



По всей видимости, теневой штаб демократов попытается использовать в своих целях приезд в США Нетаньяху для выступления 24 июля 2024 года в Конгрессе о поддержке Израиля в войне в Газе.



Зная жесткую позицию Нетаньяху по поводу ядерной программы Ирана, Байден и теневой штаб демократов будут подталкивать премьера Израиля к немедленной войне с Ираном, обещая при этом увеличить объемы военной поддержки в войне в Газе.



Но, даже если Нетаньяху склонен к такому решению, он начнет войну скорее всего после исхода выборов в США.



Наверняка эти вопросы он будет в ходе визита согласовывать на встречах с Трампом и Вэнсом.



А пока Нетаньяху разбирается с прокси-структурами Ирана в Ливане и Йемене – с "Хизбаллой" и хуситами.