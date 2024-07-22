Смертельно больного создателя Рунета отправили в тюрьму

11:00 23.07.2024

Смертельно больного создателя Рунета отправили в тюрьму: прокурор просил мягкий приговор

Но суд фактически обрек его на гибель



72-летнего создателя Рунета (Интернета в России), бывшего министра связи и массовых коммуникаций, экс-главу вычислительного центра Курчатовского института, профессора, д.ф-м. н. Алексея Солдатова арестовали в понедельник в зале суда. Фемида признала его виновным в "злоупотреблении полномочиями" и назначила 2 года колонии общего режима.



Самое важное в этой истории - у профессора онкология, ХОБЛ тяжелого течения (спит только с аппаратом). В том числе именно поэтому прокуратура просила наказание в виде колонии-поселения. Но суд оказался суровее. "Это же смертный приговор. Он не выживет в камере", - восклицали на суде коллеги профессора.



Почему приговор оказался жестким, если не сказать жестоким, и есть ли у него шанс выжить - в материале обозревателя "МК".



Алексей Солдатов – согласен кто-то или нет, неважно - легенда. 35 лет он проработал в Институте атомной энергии им. Курчатова, причем, начал простым сотрудником, дорос до зам. директора. Именно под его руководством в "Курчатовском" появилась первая научная сеть с выходом в Интернет.



Одни знают его больше как выдающегося ученого (и благодарны ему за российский Интернет), другие как педагога (был проректором МГУ, деканом МФТИ, зав.кафедрой МИФИ), третьи как чиновника (должности замминистра связи и советника ФАПСИ были, пожалуй, самыми значимыми в карьере).



Когда 5 лет назад против Алексея Анатольевича возбудили уголовное дело в связи с мошенничеством в особо крупных размерах, многих ученых это шокировало. Дело в итоге переквалифицировали с мошенничества на злоупотребление полномочиями. Как бы то ни было, обвинение не относится к категории тяжким. Наказание по 1 части 201 УК РФ возможно и в виде штрафа или условного срока, то если не связанное с лишением свободы. Даже колония-поселение, которую запросил прокурор, была на этом фоне довольно суровым наказаниям. При том, что осужденные там могут покидать территорию ежедневно, лечиться в гражданских больницах, они не носят тюремную робу и т. д.



В случае с профессором Солдатовым тюремная роба не главное (хотя, конечно, переодевать в нее создателя Рунета могло бы показаться довольно унизительно не только для него самого, но и для общества). Главное - медицинский момент. Ученый пережил две операцию по поводу онкологии (увы, был рецидив), перенес эндокардит. У него хроническая сердечная недостаточность, острое почечное повреждение... Каждый из этих недугов - сам по себе повод для смягчения участи.



Увы. На Солдатова в зале суда надели наручники и увезли в СИЗО № 7. При том, что суду были представлены все документы о наличии заболевания, препятствующего содержанию под стражей. Близкие успели передать конвою лекарства и ингаляторы, но без специального аппарата для дыхания, по их словам, он долго не протянет. Есть ли такой в СИЗО? Точно нет. В больнице "Матросской тишины" такой найти можно. Не исключено, что Солдатова в итоге переведут именно в тюремную лечебницу. Защитники уже подали апелляцию на приговор, но очень переживают, что он до нее просто не доживет. Важный нюанс: до апелляции приговор не вступил в законную силу, и в этот период возможно было оставить человека на свободе. Почему суд выбрал иное - загадка.



В последнее время мы уже как будто стали привыкать к арестам тяжелобольных людей. В конечном итоге суд их может освободить, ссылаясь на недуг. Но одни перед этим так мучаются, что это сравнимо с настоящими пытками, а другие просто не доживают до свободы. В случае с Алексеем Солдатовым это выглядит особенно дико, учитывая его заслуги перед наукой, государством, обществом.



Ева Меркачева