За кулисами беспрецедентного решения Байдена о снятии своей кандидатуры

11:09 23.07.2024 CNN

США



CNN: большинство приближенных Байдена заранее не знали о его выходе из гонки



Джо Байден ушел с политической сцены в изоляции, пишет CNN. Изоляция была как физической (он все еще лечится от COVID), так и моральной: от него отвернулись многие сторонники. Авторы статьи собрали всю закулисную информацию о том, как принималось его трудное решение.



Спустя несколько недель борьбы за свою политическую жизнь - после провального выступления на дебатах он настаивал, что не собирается никуда уходить, - президент обнародовал свое решение, но не в Овальном кабинете и не на митинге в рамках предвыборной кампании. Вместо этого Байден написал американцам письмо и опубликовал его в соцсетях, поскольку сам он еще проходит лечение от коронавируса в летней резиденции в Делавэре.



Это достаточно скромный способ сообщить об одном из важнейших событий в истории современной американской политики, но время не ждет: решение и объявление о нем нельзя было откладывать в долгий ящик. Никогда еще действующий президент не выбывал из гонки за переизбрание так близко ко дню выборов. К тому же, последние 24 дня создавалось впечатление, что он упорно планирует переждать бурю, разыгравшуюся после прошедших 27 июня дебатов в Атланте.



Все три недели после дебатов Байден твердил, что остается в гонке против экс-президента Дональда Трампа. Он не отступался от своего. Настаивал, что сможет победить республиканца. Его окружение сузилось до ближайших помощников и членов семьи. Байдену пришлось укрыться в Делавэре, и там за прошедшие полтора дня он принял решение. Наконец-то пришлось признать, что политик, верой и правдой прослуживший демократической партии более полувека, теперь воспринимается ею как балласт.



Но в конечном итоге последней каплей стало давление на президента со стороны партийных тяжеловесов, рядовых депутатов и спонсоров, а также данные соцопросов, указывающих на опасность и вероятную неосуществимость переизбрания Байдена на фоне растущего отрыва Трампа в рейтингах. По словам его окружения, действующий президент, как никогда изолированный от внешнего мира, не смог противостоять натиску - ни закулисному, ни публичному.



Неприглядная реальность взывала к нему хором голосов, призывающих президента выйти из гонки. Как валун, катящийся с горы, ситуация с каждым днем лишь набирала обороты.



Команда Байдена хотела, чтобы июньские дебаты с Трампом, состоявшиеся на несколько месяцев раньше, чем в предыдущие годы, оживили кампанию и помогли росту стагнирующих рейтингов демократа. И у них получилось - правда, не совсем то, что планировалось.



Вместо роста популярности кампания Байдена рассыпалась меньше чем за сутки после дебатов. Все усилия президента и его штаба успокоить опасения однопартийцев просто не смогли развеять их убежденность в том, что действующий президент находится в слишком преклонном возрасте и обладает слишком слабым здоровьем, чтобы остаться в гонке.



В воскресенье днем в двух постах в социальной сети Х Байден объявил о снятии своей кандидатуры и поддержал вице-президента Камалу Харрис, надеясь таким образом быстро сплотить партию и преодолеть хаос, поселившийся в лагере демократов после дебатов.



Перезапустить вялую кампанию с новым кандидатом всего за 107 дней до выборов - рискованная авантюра для демократов. И это в тот момент, когда Трамп достиг максимальной популярности, получив официальную номинацию на съезде партии и сплотив избирателей вокруг себя после попытки покушения.



Как принималось решение



Как сообщил один из высокопоставленных советников избирательного штаба Байдена, окончательное решение снять свою кандидатуру было принято им в прошедшие 48 часов после переговоров с членами семьи и ближайшими советниками по телефону, поскольку президент еще проходит лечение от коронавируса. Знакомый с ситуацией источник добавил, что планы объявить о выходе из гонки начали разрабатываться вечером в субботу и окончательно оформились в воскресенье.



По словам советника, президент "был не до конца уверен", однако ознакомился с поступающей информацией и убедился, что его кандидатура "станет балластом" для партии и только осложнит задачу одержать победу над Трампом.



Как сообщил CNN высокопоставленный чиновник из Белого дома, решение Байдена не было связано с медицинскими соображениями.



По словам еще одного источника, знакомого с ситуацией, в субботу президент провел консультацию с двумя своими ближайшими советниками. Предоставленные ими данные опросов и сведения о настроениях в верхушке демократической партии помогли президенту понять, что путь к победе "практически отсутствует". Собеседник телеканала добавил, что на встрече с давними помощниками Майком Донилоном (Mike Donilon) и Стивом Ричетти (Steve Ricchetti) Байдена подтолкнули к принятию решения не опросы и не колебания среди однопартийцев или спонсоров. Решающую роль сыграли подкрепленные конкретными данными выводы о том, что вдохнуть жизнь в президентскую кампанию не представляется возможным из-за снижения рейтингов на национальном уровне и в ключевых "колеблющихся" штатах, а также из-за кризиса поддержки партии, который в дальнейшем, скорее всего, будет только разрастаться. Предоставленная Байдену информация включала в себя данные опросов и подробности, полученные в результате работы с людьми, не входящими в его ближайшее окружение.



Как сообщил тот же источник, в отличие от 2015 года, когда действующий президент написал в свой книге "Пообещай мне, папа", что Донилон отсоветовал ему - тогда еще вице-президенту, - выдвигать свою кандидатуру, поскольку тот переживал из-за смерти своего сына Бо, сейчас ни один из советников не стал напрямую говорить своему начальнику, что он должен выйти из гонки.



На совещании Байден четко дал понять, что планирует снять свою кандидатуру, и попросил помощников подготовить черновик письма, которое было опубликовано в воскресенье, и план по его тиражированию.



Действующий президент, все еще проходящий лечение от коронавируса, провел все выходные в летней резиденции в городе Рехобот-бич штата Делавэр с супругой Джилл.



Как сообщил осведомленный источник, Джо Байден поступил так же, как всегда и делал перед принятием важных решений: в субботу вечером он собрал семейный совет. Решив выйти из гонки, он пообщался со всеми членами семьи; дочь Эшли и зять Говард в воскресенье приезжали к нему в Рехобот.



По словам еще одного собеседника телеканала, в воскресенье утром действующий президент подтвердил, что принял решение о снятии своей кандидатуры, а затем в компании Ричетти начал обзванивать ключевых игроков из числа высокопоставленных советников и членов семьи, не входящих в ближний круг.



Байден советовался лишь с немногими приближенными. Некоторые члены его окружения, включая одного из ближайших советников по внешним коммуникациям Аниту Данн (Anita Dunn), ни о чем не догадывались.



Как сообщили CNN несколько источников, Данн и небольшая группа высокопоставленных помощников президента узнали о заявлении за несколько минут до его публикации. Многие рядовые сотрудники узнали об этом лишь из самой публикации. Данн и ее муж Боб Бауэр (Bob Bauer) входили в команду Байдена по подготовке к дебатам; именно на их головы пал гнев семьи президента. Один из помощников Байдена, впрочем, усомнился, что ее исключили из числа посвященных в связи с дебатами. Он сообщил CNN, что Данн, как и другие высокопоставленные помощники, не присутствовала в Рехобот-Бич, а также что "президент сказал своим помощникам, что ни он, ни его семья не винят их за выступление на дебатах".



По словам знакомого с ситуацией источника, в воскресенье до выхода заявления Байден неоднократно созванивался с [вице-президентом] Харрис. Он также связывался с главой своей администрации Джеффом Зиентсом (Jeff Zients) и руководителем избирательного штаба Джен О’Мэлли Диллон (Jen O’Malley Dillon), проинформировав их о принятом им решении.



В воскресенье в Вашингтоне Зиентс провел совещание с помощниками президента и членами его кабинета. Как ожидается, в первой половине дня в понедельник глава администрации проведет общее совещание для сотрудников Белого дома, а также встречи с кандидатами на должности в исполнительной власти.



Однако даже вице-президент, призванная Байденом заменить его в гонке, узнала о происходящем только в день принятия решения.



"Скверный вечер" переломил кампанию



Стоит признаться, действующий президент был не в силах превозмочь обстоятельства: более тридцати демократов открыто призвали его снять свою кандидатуру. Лидеры партии говорили, что он не сможет победить. А спонсоры урезали финансирование, объяснив, что чувствуют себя одураченными из-за отсутствия полноты информации о здоровье Байдена.



"Я не знаю ни одного крупного спонсора, который собирался бы выписать чек на 100 тысяч долларов или больше", – заявил CNN крупный спонсор демократической партии до объявления о снятии кандидатуры действующего президента.



Байден и его команда попытались объяснить провал на дебатах "скверным вечером". Он и его помощники возложили всю вину на недавнюю заграничную поездку, после чего президент заявил, что готов снова участвовать в дебатах и показать себя с лучшей стороны. После чего он незамедлительно вернулся к гонке: уже на следующий день отправился в Северную Каролину и выступил с энергичной речью, хотя и признал свою недавнюю неудачу.



"Я понимаю, что я уже не юноша. Мне не так просто ходить, как раньше; я не так связно говорю. И на дебатах выступаю не так же хорошо, как когда-то, но я знаю то, что я действительно знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил Байден.



В следующие после дебатов выходные в Кэмп-Дэвиде состоялся запланированный ранее семейный совет, на котором родственники поддержали намерение президента остаться в гонке.



Однако в рядах демократической партии уже воцарилась паника. Главная проблема была ясна как день: основной недостаток Байдена в глазах избирателей состоял в том, что они не были уверены в его способности еще четыре года выполнять свою работу. Дебаты подтвердили их опасения и подсветили самую большую политическую слабость действующего президента. Никакие политические меры или критика Трампа тут не помогут.



Хоть Байден и настаивал, что ничто не сможет убедить его снять свою кандидатуру, демократы начали подготавливать почву, при этом сохраняя открытость переменам. Экс-спикер Нэнси Пелоси заявила в эфире MSNBC: "Я считаю вполне оправданным вопрос: что это, отдельный эпизод или стабильное состояние?"



2 июля конгрессмен от Техаса Ллойд Доджетт (Lloyd Doggett) стал первым из занимающих выборную должность демократов, призвавших Байдена снять кандидатуру. На следующий день действующий президент встретился с группой губернаторов-членов демократической партии и заявил им, что ему нужно побольше спать, в связи с чем он перестанет участвовать в мероприятиях позже 20:00.



Лишь 5 июля Байден дал интервью ведущему новостной передачи на ABC Джорджу Стефанопоулосу (George Stephanopoulos) в попытке продемонстрировать свою готовность продолжать избирательную кампанию. В беседе с журналистом президент заявил, что лишь "Господь всемогущий" в состоянии убедить его сняться с выборов. Это заявление взбесило многих демократов.



Интервью стало первой из нескольких попыток команды Байдена развеять растущее недовольство общественности. Все они провалились.



Признаки беды



После 4 июля сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер (Mark Warner) попытался без особого ажиотажа собрать группу однопартийцев, готовых встретиться с Байденом и, возможно, убедить его снять кандидатуру. Впрочем, это начинание сошло на нет после того, как информация о нем просочилась в прессу.



В те выходные лидер демократов в конгрессе Хакиим Джеффрис (Hakeem Jeffries) провел совещание фракции, на котором ряд законодателей заявили, что Байден должен выйти из гонки.



8 июля действующий президент опубликовал письмо к демократам конгресса, в котором заявил, что продолжит бороться за переизбрание. "Я твердо намерен остаться в гонке, довести ее до конца и победить Дональда Трампа", - написал он.



Вскоре призывы снять кандидатуру стали раздаваться не только из Вашингтона. 19 июля Джордж Клуни (George Clooney) опубликовал колонку в New York Times с призывом к Байдену отказаться от ведения кампании. Клуни - к вящему расстройству президента - заявил, что Байден, увиденный им на июньском мероприятии по сбору денег на кампанию, был таким же Байденом, которого весь мир увидел на дебатах, а также что с момента появления в Овальном кабинете состояние лидера США сильно ухудшилось.



Задавать вопросы продолжила и Пелоси. Так, в интервью MSNBC в тот же день, когда была опубликована колонка Клуни, она объявила об отказе поддержать Байдена. "Президент сам решит, выдвигать ли ему свою кандидатуру", - заявила она, хотя это решение президент на тот момент, судя по всему, уже принял.



Многие источники, в том числе CNN, сообщали, что Пелоси и экс-президент Барак Обама в частном порядке выражали сомнения относительно будущего избирательной кампании Байдена.



11 июля президент созвал отдельную пресс-конференцию на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Он намекнул на возможность выхода из гонки, отметив, что рассмотрит такой сценарий, если прогнозы покажут, что он не сможет победить.



Байден также допустил несколько оговорок, в том числе назвал Харрис вице-президентом Трампом. Ранее в тот же день он представил Владимира Зеленского президентом Путиным, однако быстро исправился.



После пресс-конференции еще несколько демократов из конгресса призвали его к снятию кандидатуры, таким образом их количество дошло до 15 человек. Так, их список пополнил конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс (Jim Himes) - высокопоставленный член демократической партии, входящий в Комитет по разведданным. Политик пояснил, что для этого он специально дожидался саммита НАТО.



В те выходные Байден переговорил лично и по телефону со многими представителями групп интересов внутри демократической партии, включая Прогрессивную группу конгресса и умеренную Новую демократическую коалицию. Созвон с умеренными демократами прошел напряженно: Байден повздорил с конгрессменом от Колорадо Джейсоном Кроу (Jason Crow), откровенно заявившим президенту, что избирателей волнует его выносливость и силы, а также их восприятие международным сообществом.



Байден ответил Кроу - военному, отслужившему срок в Ираке и два срока в Афганистане, - что он в курсе, что Кроу награжден Бронзовой звездой (награда за отвагу. - Прим. ИноСМИ), как и сын президента Бо, однако он "не возродил НАТО". Потом Байден заявил, что "не желает слушать эту ерунду", имея в виду опасения конгрессмена.



Требования уйти умолкли не надолго



Ожидалось, что в прошедшие выходные еще больше демократов публично потребуют ухода Байдена, однако все пересуды затихли в одно мгновение - когда на митинге Дональда Трампа в пенсильванском Батлере пуля несостоявшегося убийцы пролетела в миллиметрах от лица экс-президента.



Покушение перевернуло с ног на голову весь политический мир: фокус сместился со способности Байдена второй срок управлять страной, все внимание было приковано к царапнувшей ухо Трампа пуле. Общественный дискурс заполнили вопросы о том, как злоумышленнику удалось выстрелить в кандидата от республиканской партии за пять дней до официальной номинации.



Тем временем за кулисами социологи демократов распространяли служебные записки, в которых утверждалось, что Байден может проиграть выборы и, что особо важно для демократов в конгрессе, нанести ущерб кандидатам в избирательных округах. Некоторые опросы показывали, что другие демократы опережают Байдена в ключевых "неопределившихся" штатах.



"Потеряем все", - этими словами один из демократов описал краткое изложение результатов опросов, разосланное исследователем общественного мнения Стэнли Гринбергом (Stanley Greenberg) внутреннему кругу Байдена.



Ситуация вновь обострилась в среду, когда Адам Шифф (Adam Schiff), конгрессмен от Калифорнии, кандидат в Сенат от демократов и один из инициаторов первого импичмента Трампа, стал первым законодателем, публично призвавшим Байдена отказаться от участия в кампании после покушения на экс-президента.



Положение Шиффа в партии как потенциального будущего сенатора и близкого союзника Пелоси придало его голосу особую значимость.



"Хотя решение о выходе из предвыборной кампании может принять только президент Байден, я считаю, что ему пора уступить место кому-то другому", - говорится в заявлении Шиффа.



Руководство партии выступает с жестким заявлением



К его голосу присоединились многие другие. И, что еще важнее, отдельные голоса, призывающие снять кандидатуру, слились в общую какофонию.



Конгрессмен от штата Мэриленд Джейми Раскин (Jamie Raskin), возглавлявший кампанию за второй импичмент Трампа, подтвердил авторство распространившегося 6 июля письма Байдену, в котором говорилось, что "нет ничего постыдного в том, чтобы уйти на заслуженный отдых". Политик подкрепил свои аргументы сравнениями [действующего президента] с Джорджем Вашингтоном и великим игроком бейсбольной команды "Red Sox" Педро Мартинезом (Pedro Martinez).



В среду CNN сообщило, что Пелоси в частном порядке сказала Байдену, что по данным опросов он не сможет победить Трампа, а также может уничтожить все шансы демократов на большинство в палате представителей. Президент отверг ее аргументы, заявив, что видел опросы, согласно которым он может выиграть. В какой-то момент Пелоси попросила советника Байдена Донилона обсудить со своим шефом данные соцопросов.



В тот же день ABC сообщило, что Шумер на встрече с президентом в субботу заявил, что ему лучше всего сняться. По словам источника, осведомленного о ходе встречи между Байденом и Джеффрисом, лидер фракции демократов в нижней палате чуть ли не лично предложил ему снять кандидатуру, но в итоге перепоручил это своим однопартийцам.



Белый дом и представители конгресса пытались нивелировать эту информацию, публикуя заявления с опровержением. Но истории о том, что лидеры партии передали Байдену послание, возымели свое действие. В пятницу еще дюжина демократов выступила с заявлениями, что Байдену следует выйти из гонки.



В их числе - еще один близкий союзник Пелоси, конгрессвуман от Калифорнии Зои Лофгрен (Zoe Lofgren). Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, описал реакцию Байдена на заявления Пелоси как "бешенство", которое лишь усилилось в свете письма Лофгрен.



Восстание спонсоров



Публичные заявления членов демократической партии иллюстрируют один из аспектов проблемы, с которой столкнулся Байден, чтобы остаться в гонке. Но не менее важны и отказы доноров поддержать его кампанию финансово, что лишило бы избирательный штаб притока средств на заключительном этапе кампании.



Крупные спонсоры демократов скептически относятся к состоянию здоровья Байдена. Многие из них заявили, что, выразив свои опасения, столкнулись с ледяной реакцией представителей штаба президента.



"Что мы, по-вашему, чувствуем?" - поинтересовался у корреспондента CNN близкий к Демократическому национальному комитету и Белому дому спонсор, объясняя всеобщее настроение до обнародования решения Байдена о выходе из гонки. "Мы все чувствуем, что нас предали, что они скрывали информацию по поводу его здоровья".



В четверг два источника сообщили CNN, что разъяренные спонсоры заявили предвыборным комитетам демократических фракций в палате представителей и сенате, что заморозят взносы до тех пор, пока лидеры демократов не предпримут более решительные шаги, чтобы заставить Байдена снять кандидатуру.



"Да, они использовали этот рычаг", - признал один из высокопоставленных демократов в палате представителей.



"Они считают, что кандидатура Джо Байдена перечеркнет все шансы на большинство в конгрессе и сенате, - пояснил один из стратегов демократической партии, тесно связанный с привлечением крупных сумм. - Не хотят выбрасывать деньги на ветер".



По словам осведомленных источников, уже спустя несколько мгновений после объявления Байденом о своем решении спонсоры начали поспешно связываться с советниками штаба и принимать на себя обязательства по финансовой поддержке. По словам трех собеседников CNN, знакомых с ходом обсуждений, несколько спонсоров в ожидании решения президента заблаговременно связались с командой вице-президента Харрис и сообщили о готовности поддержать ее, если она выдвинет свою кандидатуру.



Конец упорного сопротивления



Вплоть до момента публикации заявления о выходе из гонки Байден и его команда настаивали, что он никуда не уходит. На прошлой неделе команда президента разработала график мероприятий, призванный показать его намерение продолжать кампанию.



В понедельник он дал еще одно интервью, на сей раз ведущему NBC Лестеру Хольту (Lester Holt), в котором признал свою неудачу на дебатах и раскритиковал прессу, зациклившуюся на его промахах, а не на фактологических ошибках Трампа. Байден также повторил, что не намерен снимать свою кандидатуру.



Затем президент отправился в Лас-Вегас, где планировал выступить на съезде Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и ежегодной конференции UnidosUS, а также дать интервью каналам BET и Univision. Байден заявил ведущему BET Эду Гордону (Ed Gordon), что единственное, что может заставить его передумать бороться за переизбрание - это "состояние здоровья".



Президент выступил на съезде, но в среду перед началом конференции UnidosUS его постигла еще одна неудача: положительный тест на ковид.



В тот день Байден вернулся в Рехобот-бич и самоизолировался в своей резиденции. Весь распланированный график подвис на неопределенное время до его выздоровления.



В пятницу президент обнародовал заявление о том, что вернется к активному ведению кампании на следующей неделе. Сопредседатель избирательного штаба О’Мэлли Диллон в передаче "Доброе утро, Джо" заявила, что Байден "абсолютно точно" остается в гонке. Штаб также выпустил циркуляр со словами "никаких планов насчет другого кандидата".



В выходные Байден созвонился с некоторыми демократами, защищавшими его на телевидении. Двое из них сообщили CNN, что президент поблагодарил их, а также гневно отозвался о тех, кто пытался заставить его выйти из гонки. "В голосе звучала обида, но в основном - гнев", - сообщил один из сторонников президента.



Даже в воскресенье команда Байдена продолжала публично утверждать, что он никуда не уходит. Конгрессмен от Южной Каролины и главный союзник Байдена Джеймс Клайберн (James Clyburn) заявил ведущему Джейку Тапперу (Jake Tapper) в программе "Положение дел в стране" на телеканале CNN, что Байден и Харрис "заручились 14 с лишним миллионами голосов, чтобы стать нашими знаменосцами". "Такое вот положение дел", - пояснил Клайберн. По общему мнению, именно поддержка конгрессмена перед праймериз в Южной Каролине сыграла важную роль в победе Байдена.



В воскресенье президент пообщался с Камалой Харрис, после чего объявил о своем решении в двух постах: в первом он заявил, что отказывается от участия в выборах, а во втором призвал поддержать назначение своего вице-президента кандидатом от демократической партии.



Как сообщил CNN источник, знакомый с процессом принятия решения, Байден сообщил о своем уходе самым высокопоставленным членам команды примерно в 13:45 - именно тогда было опубликовано открытое письмо.



"До этого он на всех парах рвался продолжать гонку", - добавил тот же источник.



Авторы: Джереми Херб (Jeremy Herb), ЭмДжей Ли (MJ Lee), Джефф Зелени (Jeff Zeleny), Фил Мэттингли (Phil Mattingly), Арлетт Саенц (Arlette Saenz), Присцилла Альварес (Priscilla Alvarez). Источник - ИноСМИ

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