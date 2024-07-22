Археологи обнаружили в Якутске первые берестяные грамоты (XVII век)

11:11 23.07.2024

Археологи обнаружили в Якутске берестяные грамоты XVII века



Археологи во время раскопок в Якутске обнаружили девять берестяных грамот. Исследователи датировали грамоты XVII веком. Они считают, что находки - часть архива воеводской канцелярии, который был утрачен во время пожара 1700 года. Это первая подобная находка на Дальнем Востоке, написал в своем Telegram-канале глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.



