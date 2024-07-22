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Археологи обнаружили в Якутске первые берестяные грамоты (XVII век)
11:11 23.07.2024

Археологи обнаружили в Якутске берестяные грамоты XVII века

Археологи во время раскопок в Якутске обнаружили девять берестяных грамот. Исследователи датировали грамоты XVII веком. Они считают, что находки - часть архива воеводской канцелярии, который был утрачен во время пожара 1700 года. Это первая подобная находка на Дальнем Востоке, написал в своем Telegram-канале глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.



"Пока удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака. Сейчас главная задача - сохранить грамоты в исконном виде. Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения",- написал он. Раскопки проходили на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова. Грамоты обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов.

Берестяные грамоты - письма и записи на березовой коре, памятники письменности средневековой Руси в основном XI-XV веков. Всего найдено более тысячи грамот в Великом Новгороде и еще более сотни в других городах России, Украины и Белоруссии.

Евгений Белоусов

Источник - Коммерсант
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