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У Камалы Харрис маловато как харизмы, так и времени, - The Economist
11:18 23.07.2024

The Economist
Великобритания

У Камалы Харрис маловато как харизмы, так и времени
The Economist: опыт работы прокурором поможет Харрис в борьбе против Трампа

Положение Харрис беспрецедентно: до нее никто не начинал президентскую кампанию столь поздно, пишет The Economist. В дебатах с Трампом она рискует потерпеть неудачу. Но опыт работы прокурором вполне может ее спасти.



Вообще есть два способа стать кандидатом в президенты от одной из двух крупнейших политических партий Америки. Первый - быть "своим" человеком и верным партийцем и одолеть соперников, воспользовавшись громкой фамилией, убедительным послужным списком в Конгрессе или наставничеством влиятельных старейшин. Вспомните двух президентов: Буша и Джо Байдена. Другой способ - победить как аутсайдер на одной харизме и голом нахальстве. Этим путем пошли Барак Обама и Дональд Трамп. Камала Харрис, явный фаворит на пост кандидата от Демократической партии после решения Байдена сняться с президентской гонки 2024 года, решительно принадлежит к первому лагерю. Чтобы понять ее перспективы, начнем с главного: Харрис - детище системы, а никак не провидец и не идеолог.

Харрис во многом сформировалась под влиянием калифорнийской политики - причудливой, изменчивой и ориентированной на будущее. Когда в 1990-е годы она достигла политической зрелости, Республиканская партия еще была мощной силой в штате. Работая местным прокурором в Окленде, Харрис встречалась с Уилли Брауном, знатным демократическим "решалой". На 30 лет старше, он помог ей начать политическую карьеру. Позже, уже самостоятельно, она выиграла свои первые выборы как прокурор, склоняясь вправо в вопросах уголовного правосудия, но при этом тяготея к демократам. В 2010 году она стала генеральным прокурором штата. Впоследствии она сменила позиции по некоторым вопросам, чтобы идти в ногу с партией. Она выступала против смертной казни, будучи окружным прокурором Сан-Франциско, но решительно ее отстаивала, став генеральным прокурором Калифорнии. За это критики нарекли ее амбициозной оппортунисткой без четких убеждений, и от этой репутации ей было нелегко отмыться.

Однако в биографии и карьере Харрис хватает "настоящих" моментов, которых американские избиратели так ждут от своих политиков. Она - дочь иммигрантов: ее покойная мать была эндокринологом и родилась в Индии. Ее отец - экономист, родом с Ямайки. Оба были борцами за гражданские права и познакомились в Беркли в 1960-х. Другой политик на ее месте мог бы с таким происхождением состряпать себе яркую медийную персону, но Харрис не сразу удалось заявить о себе на национальной арене. Если она выдвинется на съезде Демократической партии в Чикаго в следующем месяце, ждите эмоциональной перезагрузки ее биографии в голливудском стиле с перечислением всех ее достижений как чернокожей и азиатской женщины, ломающей барьеры.

Насколько успешной будет кампания Харрис против Трампа - на фоне позднего старта и недавнего хаоса в рядах партии? Разумеется, благодаря одной своей энергии она в свои 59 лет смотрится лучше, чем 81-летний Байден - но это слишком низкая планка. С тех пор как она стала сенатором и обосновалась в Вашингтоне в 2017 году, Харрис лучше всего удаются дебаты и слушания, где налицо ее подготовка и навыки юриста. На слушаниях в Сенате своими наводящими вопросами она давала прикурить даже опытным ответчикам-республиканцам, таким как Бретт Кавано перед утверждением на должность судьи Верховного суда и бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс.

Несмотря на это, ее кампания 2020 года потерпела крах. Но затем она более чем достойно выдержала вице-президентские дебаты против Майка Пенса, опытного радиоведущего, который чувствовал себя на сцене как рыба в воде. Она слывет умелым сборщиком средств и унаследует от штаба Байдена огромную казну. Но Харрис тяжело даются речи без подготовки, а это одна из ключевых составляющих политической жизни. Учителям математики не нужно объяснять, почему над ней потешаются за восторги о диаграммах Венна. В дебатах против Трампа она может уесть противника, а может и опростоволоситься.

Во внутренней политике Харрис унаследует от администрации Байдена непопулярную репутацию, несмотря на принятый ею важный закон о производстве чипов и инвестиций в зеленую энергетику. Союзники Трампа уже клеймят ее "царицей нелегалов" за формальную роль в решении вопроса южной границы на пике миграционного кризиса. Если она будет избрана на съезде в следующем месяце, мисс Харрис придется напрямую отразить трамповы нападки на иммиграцию и изложить новую, более смелую внутриполитическую программу на ближайшие четыре года, чем сподобился Байден.

Во внешней политике Харрис подает себя центристкой в трансатлантических традициях и слывет неколебимой сторонницей масштабной помощи Украине. Ее советник по национальной безопасности Филип Гордон - уважаемый специалист по Европе и Ближнему Востоку. Так что похоже, что она будет следовать линии администрации Байдена - по крайней мере, на протяжении всей предвыборной кампании. На фоне Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса контраст будет разительный: "Я убеждена, что в основополагающих интересах американского народа, чтобы США выполняли свою давнюю роль мирового лидера", - заявила на в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Последние три года выдались весьма бурными, и Харрис повидала немало кризисов в зале оперативных совещаний и Овальном кабинете, но, как это часто бывает с вице-президентами, ее личное мнение о неожиданных военных или внешнеполитических кризисах - тайна за семью печатями.

Положение Харрис беспрецедентно: до нее никто не начинал президентскую кампанию на столь позднем этапе. Судя по всему, шансы явно против нее. Но и Трамп - исторически непопулярный кандидат и к тому же осужденный преступник.Поэтому такой прокурор, как Харрис, сможет разоблачить его ложь и напомнить избирателям о его проступках. Чтобы победить, ей придется сплотить партию в трудную минуту, зажечь сердца избирателей, выдержать оскорбления Трампа и открыть в себе неизведанные доселе таланты, чтобы довести кампанию до конца, несмотря на все тяготы. Во многих отношениях она - рядовой политик. Тем не менее, в Овальном кабинете хватало серых партийцев, которых отправили туда избиратели, проглотив свою гордость и выбрав меньшее из зол.

Источник - ИноСМИ
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