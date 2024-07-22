"Эра монстров и идиотов". Переизбрание фон дер Ляйен знаменует крах Европы, - М.Зонненборн, К.Латур

11:21 23.07.2024 Die Weltwoche

Швейцария



Крушение демократической морали

Die Weltwoche: Европейская народная партия подталкивает ЕС к военному перевороту



Урсулу фон дер Ляйен никогда не следовало назначать на должность главы Еврокомиссии, пишет Die Weltwoche. С ее переизбранием ЕС стоит на грани авторитарного военного поворота. В "заслугу" фон дер Ляйен автор ставит американизацию, НАТОвизацию и милитаризацию Европы.







Еще двадцать лет назад социолог, еврокомиссар и в дальнейшем обладатель Нобелевской премии Ральф Дарендорф (Ralf Dahrendorf), известный в то время идеолог либерализма в общественном и государственном устройстве, диагностировал "кризисы демократии".



Существует веская причина, по которой понятие критического положения указывается во множественном числе. Тот или иной кризис - как мы знаем от Лукача и прочих - на деле никогда не ограничивается отдельной областью, хотя в речи это слово обычно употребляется в единственном числе. По логике настоящий кризис всегда затрагивает всю полноту системы.



Согласно Дарендорфу, "нынешний кризис демократии - это кризис контроля и легитимности". Мы живем в постдемократическую эру, характеризующуюся кризисом национальных государств (как экзистенциального условия существования демократии), абсолютной незаинтересованностью [в политике] и апатией населения, потерей авторитета и контроля со стороны парламентов. Растет конкуренция со стороны недемократических государств, аналитических центров, транснациональных компаний и частных лиц - короче, формирующегося глобального класса. Кроме того, все меньшая прозрачность процесса принятия политических решений неизбежно приводит к развитию "ползучего авторитаризма".



Двадцать с лишним лет спустя лишившиеся легитимности на последних выборах в Европарламент бездельники-бюрократы собрались вместе, чтобы приветствовать избрание антидемократического кандидата - женщины, неоднократно ставшей главной героиней скандалов. "Демократия в действии" - гласят надписи синей краской на 25 рекламных щитах. Рекламирующая саму себя банальность (с трудом переведенная на государственные языки стран-участниц) у ворот Европейского парламента в Страсбурге. И в это же время в демократично неосвещенных задних помещениях Европейская народная партия (ЕНП) - наиболее токсичное из представленных там политических объединений - стремится увековечить свою власть.



ЕНП правит в Брюсселе уже 25 лет. Целую четверть века! Больше, чем Сталин, Пол Пот и Мао Цзэдун; возможно, даже дольше, чем все они вместе взятые.



Вопреки впечатлению, создаваемому в СМИ, Европейская народная партия вовсе не является таковой. Согласно бельгийскому законодательству, она представляет собой "международное объединение", союз! Это превращает его руководителя, члена германского Христианско-социального союза (ХСС) Манфреда Вебера (Manfred Weber), из блестящего лидера, каким ему хочется выглядеть, в нелепого председателя клуба по интересам, каковым он является в реальности.



Вебер и его несуществующая политическая харизма - вот факторы, изначально приведшие нас к первому сроку фон дер Ляйен. Будь он тем, за кого себя выдает, фон дер Ляйен и не снилось бы добраться до центра принятия решений Европейского союза. В 2019 году собравшиеся на совет главы государств и правительств без особой суеты допустили бы Вебера (который, в конце концов, официально был главным кандидатом своего политического объединения) в президиум Еврокомиссии.



Как известно, все вышло по-другому - по крайней мере, на первый взгляд, поскольку без разницы, какая именно фигура воплощает несменяемость власти одной и той же политической силы. Вебер, фон дер Ляйен, еще какое-то сочетание имени и фамилии, о котором ни один нормальный человек в жизни не слышал, - плевать. Луч общественного внимания может выхватывать из темноты разные фигуры, нисколько не влияя на структуру власти.



У находящихся на посту лидеров есть много "попутчиков": от известных своей склонностью к самообличению социал-демократов до традиционно связанных с лоббистами либералов, и представителей крайне правых, покорных власти "зеленых" .



Вся ЕНП - это отлаженная машина по удержанию власти, что естественным образом подразумевает сотрудничество со всеми, кто может обеспечить необходимое парламентское большинство.



Партия ничем не отличается от своих руководителей. Ее "локомотив" фон дер Ляйен спокойно позирует рука об руку с итальянской неофашисткой Джорджей Мелони в сочетающихся между собой нарядах абрикосового цвета - зрелище, безвкусное во многих отношениях.



Рука об руку с американским банкиром греческого происхождения Мицотакисом, годами следившим за оппозиционными политиками, журналистами и неправительственными организациями, используя для этого израильское шпионское программное обеспечение. Рука об руку с Александром де Кроо (Alexander De Croo), получившим известность в Бельгии только за попытку превратить так называемое правовое государство в государство неотступного слежения – с биометрическим распознаванием лиц, автоматизированным хранением данных и множеством других противозаконных инструментов. Список можно продолжать бесконечно.



Метаморфозы, произошедшие с ЕС в последние 25 лет - с госпожой фон дер Ляйен в качестве логичной кульминации - это дело рук ее самой и ее политического объединения. К ним относятся американизация, НАТОвизация и милитаризация.



Стабильно сохраняющийся с момента начала наблюдений показатель бедности в ЕС, достигающий 25%, эрозия среднего класса и обнищание бедных, бьющие все рекорды показатели неравенства.



А также пренебрежение договорами, институтами и демократией. Самоутверждение, открытые нарушения законодательства и кумовство, закулисные сделки, неприкрытое взяточничество. Кроме того, отсутствие прозрачности и организованное уклонение от исполнения принципов демократической ответственности. Все это сопровождается проявлением колониально-поучающего высокомерия на грани пренебрежения к гражданам и демократии. Депрессия, деиндустриализация, разрушение экономической и социальной сути [евроинтеграции], делиберализация общественных обсуждений, поворот к авторитаризму с цензурой, контролем над распространением информации и наблюдением, заигрывание с американскими корпорациями, аналитическими центрами и частными интересами.



Неуважение к обязательным процедурам и нормам функционирования Евросоюза, а также явное нарушение европейских и международных правовых принципов.



Упадок материальной и интеллектуальной инфраструктуры, образования, интеллектуального потенциала, здравоохранения, транспорта, диалектики, структур управления, цифровых систем будущего.



И все это - из-за неприкрытого высокомерия, политических просчетов, чрезмерной зарегулированности. Геостратегическая незначительность. Разрушение и распад всех провозглашаемых ценностей.



Без сомнения, каждый, кто способен об этом задуматься, обязан самыми катастрофическими событиями за всю свою (политическую) жизнь именно ЕНП. И как же что-то в ЕС может измениться к лучшему, если там постоянно у власти одно и то же политическое объединение?



Спустя 70 лет после зарождения европейского проекта все надежды на наступление лучших, более справедливых, более демократичных, более прозрачных, ориентированных на граждан и всеобщее благо времен бесследно испарились.



Всем политическим силам в Европарламенте, маскирующимся под "(про-)европейцев" и "демократов", уже недостаточно придерживаться веры в разумность и гуманность созданной с их помощью системы. Они невозмутимо дрейфуют из крайности в крайность. Война, внешний долг и слежка за гражданами должны (под руководством Еврокомиссии, которую лишь с трудом легитимизирует председательство фон дер Ляйен) стать прелюдией к неприятной симфонии контролируемого разрушения всех неотъемлемых основ цивилизованных социальных структур.



Теперь, после лингвистического и идеологического поворота, который когда-то привел к доминированию слова и образа, европейцы столкнулись с тоталитарным поворотом, авторитарными и милитаристскими тенденциями.



Идеологической основой новой Европы выступает вся совокупность этих тошнотворных поворотов, позиционируемых как новое мощное оружие демократии. Верные солдаты в парламенте (и СМИ) приписывают этому оружию абсолютно противоположные качества: мир, свободу, демократию (Оруэлл обязывает), а также экзистенциальное величайшее ничто, которое этот постдемократический (по Дарендорфу), можно сказать, постполитический глобальный класс когда-то отринул. Эти всеобъемлющие и неразрывные связи когда-то привели к экзистенциализму, а сегодня - к председательству Урсулы фон дер Ляйен. Представляемое ей философское и политическое ничто не только достигло своего (анти)демократического переломного момента, но и с лихвой его переплюнуло.



Фон дер Ляйен и ЕНП. Фраза и ничто.



Высокомерное самодовольство, с которым оба игнорируют все, что могло бы хотя бы отдаленно напомнить нам о демократии или о Европейском Союзе (как его когда-то задумывали), не знает границ.



Из-за непонятного сомнительного скандала с советниками, в который она была вовлечена в Германии, фон дер Ляйен вообще не должна была быть назначена председателем Еврокомиссии пять лет назад. Даже тогда она не соответствовала строгим требованиям, которые предъявляются к потенциальным членам комиссии в плане поведения, морали и честности. Даже тогда наблюдателям было чрезвычайно сложно счесть ее "лучшей" из (тогда еще) 500 миллионов граждан ЕС. Пять лет спустя, на фоне многочисленных нарушений правил, обязательств по договорам и мутных дел, это еще более невообразимо.



Разработанные Дарендорфом критерии легитимности власти подвергаются жесточайшему испытанию, когда речь заходит о разваленном ЕНП и фон дер Ляйен в Евросоюзе. Сторонний наблюдатель напрасно будет искать "возможность осуществления перемен ненасильственными методами, всеобъемлющий контроль над власть имущими и настоящее участие граждан в политической жизни". В этом ЕС вы их не найдете. Смиренное беспокойство населения по отношению к этой властной структуре, маскирующейся под "политическую", является результатом дальнейшего разъединения политической надстройки и гражданского общества. Если вспоминать Гегеля, на наших глазах происходит неудержимый крах демократической морали.



Фон дер Ляйен - это персонификация морального упадка демократии, карикатурно-искаженный образ Евросоюза, олицетворение постдемократического кризиса. То, что Дарендорф описал 20 лет назад, можно легко увидеть сегодня в ЕС и в г-же фон дер Ляйен. Едва ли кто-то мог бы лучше воплотить общесистемное состояние политического кризиса - дедемократизированную демократию, - чем фон дер Ляйен. Она идеальный постдемократический политик, который во многих отношениях исполняет свою должность так же (не)эффективно, как Джо Байден в США - свою.



Крах внешнего порядка неизбежно сопровождается крахом порядка внутреннего. "Когда правящий класс утрачивает консенсус, он больше уже не "руководящий", а лишь "правящий". Кризис "заключается именно в том, что старое умирает, а новое не может родиться", - пишет Грамши о так называемом междуцарствии - промежуточном периоде, в который система демонстрирует наиболее разнообразные признаки распада. Наступает время монстров.



Ни одного здравомыслящего человека не может удивлять, что визионерский дух политиков, руководящих Евросоюзом в это междуцарствие, совпадает с духом тех, для кого он был создан. Сейчас и в будущем нас ждет эра монстров и идиотов.



Авторы: Мартин Зоннеборн (Martin Sonneborn), Клаудия Латур (Claudia Latour). Источник - ИноСМИ

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