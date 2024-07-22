Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку. За нерадивую охрану Трампа

18:34 23.07.2024

Кимберли Читл ушла в отставку после того, как мужчина открыл стрельбу в экс-президента США Дональда Трампа. Секретную службу после этого раскритиковали: стрелка видели задолго до покушения, но силовики не приняли должных мер



Глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку, сообщает Fox News. Это произошло после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.



Еще неделю назад она отказалась уволиться, заявив, что полностью ответственна за произошедшее. "Мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу", - говорила она.



Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Когда он вышел на сцену и начал произносить речь, раздалась стрельба. Трамп схватился за ухо и лег на пол трибуны. Его окружили телохранители. Позже оказалось, что Трамп получил ранение в ухо - пуля задела экс-президента по касательной. В тот же день экс-президента выписали из больницы.



Секретная служба признала, что два года не хотела усиливать охрану Трампа



Нападавшим оказался 20-летний местный житель Томас Мэттью Крукс. Он числился республиканцем в списке избирателей, но жертвовал деньги демократам. Во время покушения он успел сделать несколько выстрелов, после этого его застрелили агенты Секретной службы. Крукс вел стрельбу с крыши здания приблизительно в 140 м от сцены, где выступал Трамп. Рядом с ним нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, которая была оформлена на его отца.



Кимберли Читл, объясняя действия агентов Секретной службы, говорила, что они заметили стрелка, но у них было очень мало времени, чтобы отреагировать: обнаружить, идентифицировать и в конечном счете нейтрализовать нападавшего. Кроме того, по ее словам, охраной здания, где был стрелок, занималась местная полиция. При этом полицейские были внутри здания, а нападавший на Трампа - на крыше здания. Сотрудники полиции, когда заметили стрелка, отправились на крышу, но, когда полицейский поднялся на крышу, Крукс навел оружие на правоохранителя, который был безоружен. Полицейский спрятался, а спустя мгновения Крукс открыл стрельбу.



Во время стрельбы кроме Трампа пострадали еще двое человек. Один человек - 50-летний пожарный Кори Комператоре - погиб.