 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.07.2024
19:01  По месту геномной регистрации. Госдума РФ ужесточила миграционное законодательство
18:34  Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку. За нерадивую охрану Трампа
11:21  "Эра монстров и идиотов". Переизбрание фон дер Ляйен знаменует крах Европы, - М.Зонненборн, К.Латур
11:18  У Камалы Харрис маловато как харизмы, так и времени, - The Economist
11:12  Американ сбой. Кто стоял за массовым "синим экраном"? - Илья Титов
11:11  Археологи обнаружили в Якутске первые берестяные грамоты (XVII век)
11:09  За кулисами беспрецедентного решения Байдена о снятии своей кандидатуры

11:00  Смертельно больного создателя Рунета отправили в тюрьму
10:35  Теневой штаб демократов подталкивает Израиль к немедленному нападению на Иран? - "Завтра"
10:33  Венгрия попытается откусить часть Украины. Резню заказывали? - "Регнум"
10:31  "Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?" - А.Куликова
10:30  Разложение республики. Корсика непременно полыхнет, - А.Ливри
10:25  Европа и Трамп: кто кого нахлобучит?
10:21  Упавшая с кокосовой пальмы... Основные проблемы Камалы Харрис, - МК
10:15  Прикрылись никабом: спор о религиозном дресс-коде обнажил фундаментальные проблемы российских мусульман
10:09  "Зеленый" фашизм. Ядерную кнопку нажмет зомби, - Александр Широкорад
10:08  Названы особенности политической программы Камалы Харрис: от абортов до миграции, - А.Яшлавский
10:04  Shaman (молодой певец Ярослав Дронов) стал "Заслуженным артистом России"
09:52  Фуад Сафаров: Запад рискует поджечь весь мир "украинской спичкой"
09:39  Эрдогана готовят в "турецкие де Голли", - Ст.Тарасов
08:26  Ашхабад теряет доверие западных партнеров, - Виктория Панфилова
07:33  Знакомые вице: есть ли у Харрис шансы попасть в Белый дом, - Л.Самуна
06:28  Реализуемы ли предвыборные обещания Трампа? - Анатолий Лебедев
00:56  Тайные базы под "брендом" хуситов: как "ось сопротивления" воюет с Израилем, - К.Семенов
00:51  У Камалы Харрис обнаружили малоизвестное психологическое расстройство: "Словесная диарея"
00:42  Зеленский и его "1984", - Платон Беседин
00:40  Кому служит Google и мировые IT-гиганты? - Дм.Ростов
00:24  Иранский спецназ захватил в Персидском заливе танкер ОАЭ
00:19  ЦАХАЛ и харедим: израильская армия против... евреев-ортодоксов, - Л.Самарская
00:02  Как стать президентом США, не привлекая внимания санитаров? - А.Белов
00:01  "Прогресс" освобожден. Бандеровцы отступают
00:00  Герой Русской весны Игорь Стрелков доставлен в Кировскую колонию. Работать в швейном цехе
Понедельник, 22.07.2024
18:08  Путь к сердцу Азии. "Большая игра" продолжается в грозных реалиях XXI века
18:07  О волонтерстве в Центральной Азии
18:03  FT: размещение капитала и геополитику стало невозможно отделить друг от друга
17:57  Такер Карлсон: Война в Украине - первое из злодейств Байдена
17:28  Забудет и вновь пойдет на выборы: Трамп иронично прокомментировал снятие Байдена
15:39  Медицинский уход. Грустный Байден учапал в пустоту, - "Известия"
14:57  Как банки съели государство и овладели миром, - Владимир Можегов
13:49  Израиль и хуситы дотянулись друг до друга
13:01  В Центральной Азии продолжается вербовка в экстремистские группировки
12:51  "Кыргызский след" в Европе. Как ДНК-генеология может изменить наше представление об истории кыргызов, - М.Байбосунов
11:55  Эрдоган попал в капкан: курдский вопрос Анкаре придется решать вместе с Дамаском
11:28  Китай разрешил Филиппинам ротировать экипаж и завозить продукты на мертво сидящий на мели "Sierra Madre" (видео)
11:20  Нужно ли нам выращивать отечественные элиты и как мы должны это делать, - Олег Яновский
10:53  В Керчи археологи нашли остатки построенного более 2 тыс. лет назад храма Зевса
10:46  New Yorker: План Трампа на 2025 год: взгляд изнутри (в двух частях)
10:20  Генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в 80 лет
10:11  Не только Харрис: названы варианты замены Байдена, - МК
10:00  Панорама Центробанков мира: Банк Англии, ФРС США,... - лекции профессора В.Ю.Катасонова
09:35  Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки, - Г.Мирзаян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По месту геномной регистрации. Госдума РФ ужесточила миграционное законодательство
19:01 23.07.2024

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон группы депутатов от всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев. Также был принят закон, который дает полиции полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предполагается создание реестра депортированных.

"Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение",- сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по Telegram-каналу Госдумы).

Благодаря новым правилам высылка по решению полиции составит не более 48 часов, если суд не примет иного решения. Сокращается срок временного пребывания мигрантов в России. Согласно поправкам, мигрантам разрешено находиться в стране не более 90 суток в течение года.

Иностранные граждане, в отношении которых будет введен режим высылки, окажутся в специальном реестре. Им будет запрещено:

изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;
выезжать за пределы места проживания;
управлять транспортными средствами, получать водительские права;
приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество;
заключать брак;
открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться средствами на счетах.
Господин Володин добавил, что сейчас Госдума рассматривает 25 проектов о совершенствовании миграционного законодательства. Рассматриваемые инициативы также предусматривают ужесточение уголовной ответственности для организаторов незаконной миграции.

На прошлой неделе Следственный комитет предложил Госдуме ужесточить миграционную политику. В частности, СКР предлагает расширить основания для лишения приобретенного гражданства. Также речь идет о введении обязательной биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства.

Подробнее об этом - в материале "По месту геномной регистрации".

Евгений Белоусов

23.07.2024.

-----------------

По месту геномной регистрации
СКР призвал Госдуму ужесточить миграционное законодательство
Следственный комитет России (СКР) направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционной политики. В частности, речь идет о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, а также об обязанности всех иностранцев проходить процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с "Ъ" заметил, что часть предложений СКР дублирует выдвинутые ранее инициативы, а другие могут быть реализованы на уровне исполнительной власти.

В пятницу СКР направил в Госдуму ряд предложений по совершенствованию миграционной политики. Напомним, в конце июня глава ведомства Александр Бастрыкин, выступая на полях Петербургского Международного юридического форума, горячо настаивал на необходимости ужесточения миграционной политики и критиковал депутатов Госдумы за промедление в принятии "законов, которые соответствуют напряженности ситуации". Председатель Госдумы Вячеслав Володин в тот же день отвечал господину Бастрыкину публичным замечанием, напомнив, что "депутаты избраны гражданами". Спустя неделю думский комитет по контролю обратился в СКР с просьбой внести предложения по совершенствованию миграционной политики.

Госдума намерена до конца текущей сессии (она продлена до 5 августа) пригласить господина Бастрыкина на пленарное заседание для обсуждения проблем регулирования миграции.

В свою очередь СКР в пятницу сообщил, что инициативы обобщены и направлены в парламент. Отметим, СКР не обладает правом законодательной инициативы; придать его предложениям статус законопроекта могут лишь сами депутаты.

СКР, в частности, настаивает на ужесточении процедуры лишения приобретенного гражданства. Так, в ведомстве считают, что "новые россияне" должны быть лишены гражданства не только за преступления, указанные в статье 24 ФЗ "О гражданстве", но и за "факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления". Представители ведомства выступают и за усиление контроля за пребыванием иностранцев на территории РФ: необходимо обязать всех мигрантов проходить биометрию, дактилоскопию и геномную регистрацию.

В апреле этого года МВД, непосредственно отвечающее за работу с мигрантами, направило в правительство законопроект, в котором также предлагалось обязать их проходить процедуры биометрии и дактилоскопии. Сегодня ТАСС сообщил, что в комитете Госдумы по делам СНГ поддерживает поправку в ФЗ "О государственной геномной регистрации", которая позволит использовать геномную информацию для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.

СКР со своей стороны предлагает ввести цифровой учет не только места жительства иностранных граждан, но и места их работы.

В СКР считают, что лица, приобретающие российское гражданство, должны получать паспорт РФ одновременно с постановкой на воинский учет. Ранее, напомним, такую меру неоднократно предлагал ввести глава СПЧ Валерий Фадеев. "Вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан",- добавили в Следственном комитете.

Эксперты нашли высоким уровень межнационального согласия среди россиян
Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с "Ъ" подверг предложения СКР критике: они, по его мнению, "дублируют" уже прозвучавшие предложения депутатов и представителей других ведомств. Геномная регистрация, дактилоскопия и другие процедуры не требуют принятия отдельных законодательных актов, считает господин Затулин: "Это реализуется на уровне исполнительной власти. Нужно просто прийти и постучать в дверь рядом - МВД или правительство,- которые должны принять решение по выделению денег на осуществление технических процедур". Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, напомнил депутат, сегодня и так включает в себя более 60 статей УК РФ.

"Это предложение в духе "давайте еще что-то придумывать". Ну давайте за переход улицы в неправильном месте тоже лишать гражданства? Вопрос не в том, чтобы лишать гражданства, а в том, чтобы не давать гражданство тем, кому не надо",- заключил господин Затулин.

"Сегодня привлекательность российского рынка для мигрантов и без того снизилась - и по экономическим мотивам, и в связи с риском оказаться в зоне СВО, и из-за трудностей с въездом, и из-за возможности лишиться российского паспорта даже в случае натурализации",- говорит политолог Михаил Виноградов. Предложения СКР, по его мнению, по сути означают "презумпцию виновности любого мигранта", а не свидетельствуют о "целенаправленной работе по поощрению законопослушных мигрантов и их отделению от девиантных".

Эмилия Габдуллина

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721750460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2024 года №604
- Олжас Бектенов в западных регионах проверяет работы по строительству домов для пострадавших от паводков
- Двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий: итоги госаудита системы ОСМС
- Кадровые перестановки
- Казахстан и США обсудили вопросы развития отношений в сфере инвестиций
- Коррупция в социальной сфере
- О ликвидации нарколаборатории
- Осужден руководитель Отдела образования г. Талдыкорган
- Задержан руководитель Департамента экологии по ВКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  