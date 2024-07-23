По месту геномной регистрации. Госдума РФ ужесточила миграционное законодательство

19:01 23.07.2024

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон группы депутатов от всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев. Также был принят закон, который дает полиции полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предполагается создание реестра депортированных.



"Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение",- сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по Telegram-каналу Госдумы).



Благодаря новым правилам высылка по решению полиции составит не более 48 часов, если суд не примет иного решения. Сокращается срок временного пребывания мигрантов в России. Согласно поправкам, мигрантам разрешено находиться в стране не более 90 суток в течение года.



Иностранные граждане, в отношении которых будет введен режим высылки, окажутся в специальном реестре. Им будет запрещено:



изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;

выезжать за пределы места проживания;

управлять транспортными средствами, получать водительские права;

приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество;

заключать брак;

открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться средствами на счетах.

Господин Володин добавил, что сейчас Госдума рассматривает 25 проектов о совершенствовании миграционного законодательства. Рассматриваемые инициативы также предусматривают ужесточение уголовной ответственности для организаторов незаконной миграции.



На прошлой неделе Следственный комитет предложил Госдуме ужесточить миграционную политику. В частности, СКР предлагает расширить основания для лишения приобретенного гражданства. Также речь идет о введении обязательной биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства.



Подробнее об этом - в материале "По месту геномной регистрации".



Евгений Белоусов



23.07.2024.



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По месту геномной регистрации

СКР призвал Госдуму ужесточить миграционное законодательство

Следственный комитет России (СКР) направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционной политики. В частности, речь идет о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, а также об обязанности всех иностранцев проходить процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с "Ъ" заметил, что часть предложений СКР дублирует выдвинутые ранее инициативы, а другие могут быть реализованы на уровне исполнительной власти.



В пятницу СКР направил в Госдуму ряд предложений по совершенствованию миграционной политики. Напомним, в конце июня глава ведомства Александр Бастрыкин, выступая на полях Петербургского Международного юридического форума, горячо настаивал на необходимости ужесточения миграционной политики и критиковал депутатов Госдумы за промедление в принятии "законов, которые соответствуют напряженности ситуации". Председатель Госдумы Вячеслав Володин в тот же день отвечал господину Бастрыкину публичным замечанием, напомнив, что "депутаты избраны гражданами". Спустя неделю думский комитет по контролю обратился в СКР с просьбой внести предложения по совершенствованию миграционной политики.



Госдума намерена до конца текущей сессии (она продлена до 5 августа) пригласить господина Бастрыкина на пленарное заседание для обсуждения проблем регулирования миграции.



В свою очередь СКР в пятницу сообщил, что инициативы обобщены и направлены в парламент. Отметим, СКР не обладает правом законодательной инициативы; придать его предложениям статус законопроекта могут лишь сами депутаты.



СКР, в частности, настаивает на ужесточении процедуры лишения приобретенного гражданства. Так, в ведомстве считают, что "новые россияне" должны быть лишены гражданства не только за преступления, указанные в статье 24 ФЗ "О гражданстве", но и за "факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления". Представители ведомства выступают и за усиление контроля за пребыванием иностранцев на территории РФ: необходимо обязать всех мигрантов проходить биометрию, дактилоскопию и геномную регистрацию.



В апреле этого года МВД, непосредственно отвечающее за работу с мигрантами, направило в правительство законопроект, в котором также предлагалось обязать их проходить процедуры биометрии и дактилоскопии. Сегодня ТАСС сообщил, что в комитете Госдумы по делам СНГ поддерживает поправку в ФЗ "О государственной геномной регистрации", которая позволит использовать геномную информацию для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.



СКР со своей стороны предлагает ввести цифровой учет не только места жительства иностранных граждан, но и места их работы.



В СКР считают, что лица, приобретающие российское гражданство, должны получать паспорт РФ одновременно с постановкой на воинский учет. Ранее, напомним, такую меру неоднократно предлагал ввести глава СПЧ Валерий Фадеев. "Вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан",- добавили в Следственном комитете.



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Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с "Ъ" подверг предложения СКР критике: они, по его мнению, "дублируют" уже прозвучавшие предложения депутатов и представителей других ведомств. Геномная регистрация, дактилоскопия и другие процедуры не требуют принятия отдельных законодательных актов, считает господин Затулин: "Это реализуется на уровне исполнительной власти. Нужно просто прийти и постучать в дверь рядом - МВД или правительство,- которые должны принять решение по выделению денег на осуществление технических процедур". Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, напомнил депутат, сегодня и так включает в себя более 60 статей УК РФ.



"Это предложение в духе "давайте еще что-то придумывать". Ну давайте за переход улицы в неправильном месте тоже лишать гражданства? Вопрос не в том, чтобы лишать гражданства, а в том, чтобы не давать гражданство тем, кому не надо",- заключил господин Затулин.



"Сегодня привлекательность российского рынка для мигрантов и без того снизилась - и по экономическим мотивам, и в связи с риском оказаться в зоне СВО, и из-за трудностей с въездом, и из-за возможности лишиться российского паспорта даже в случае натурализации",- говорит политолог Михаил Виноградов. Предложения СКР, по его мнению, по сути означают "презумпцию виновности любого мигранта", а не свидетельствуют о "целенаправленной работе по поощрению законопослушных мигрантов и их отделению от девиантных".



Эмилия Габдуллина