Политическая гроза в Вашингтоне предвещает шторм Израилю, - И.Субботин

00:01 24.07.2024

22.07.2024



Белый дом близок к принятию непопулярных решений по Газе

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен выстраивать диалог с Западом и возобновить ядерную сделку. Израиль намерен сохранить союзнические отношения с США вне зависимости от того, кто будет в Белом доме. Об этом сказал премьер Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон. Джозеф Байден снял свою кандидатуру на выборах, и это ставит ближневосточных союзников США в положение неопределенности. Однако, как полагают эксперты, именно до начала выборов демократы могут использовать Байдена, чтобы протолкнуть непопулярные решения, в том числе в отношении Израиля и сектора Газа.



Свою поездку в Вашингтон Нетаньяху назвал "очень важной". "Когда Израиль сражается на семи фронтах и когда в Вашингтоне царит политическая неопределенность, я в четвертый раз выступлю перед обеими палатами Конгресса", – сообщил Нетаньяху 22 июля.



"Я буду стремиться закрепить двухпартийную поддержку, которая столь важна для Израиля", – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что представителей Демократической и Республиканской партий он намерен заверить в надежности союзнических отношений между двумя странами – вне зависимости от того, "кого американский народ выберет своим следующим президентом".



Переговоры Нетаньяху с Байденом были перенесены на 23 июля, потому что глава Белого дома все еще восстанавливается после заражения коронавирусом. Затем премьеру предстоит произнести речь перед Конгрессом, чтобы убедить законодателей в необходимости сохранить двусторонние линии помощи для еврейского государства на фоне девятимесячных боевых действий в секторе Газа. Некоторые конгрессмены хотят бойкотировать выступление, чтобы донести до союзника важность прекращения огня, отмечают источники портала Axios. Еще несколько месяцев назад лидер демократов в Сенате Чак Шумер публично заявлял, что израильтяне должны провести досрочные выборы, чтобы выбрать себе другого премьер-министра.



Тем не менее сейчас в демократическом лагере царит неразбериха по поводу того, что делать с Нетаньяху, потому что весь центр внимания смещен на последствия самоотвода Байдена, отмечает Axios. Портал не исключает, что действующий глава Белого дома может предпринять в ближайшие месяцы максимум, чтобы остановить войну в Газе: теперь он почти ничем не рискует.



Не исключено, что эффект от самоотвода действующего президента США почувствуют на себе и другие игроки на Ближнем Востоке. К примеру, один из элементов внешнеполитической программы избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана заключался в выстраивании диалога с Западом и возобновлении ядерной сделки. Именно Байден был сторонником ее восстановления на компромиссных условиях. "Главный вопрос – это перспектива. Хотим ли мы решать наши проблемы с миром или нет? Я считаю, что мы должны выйти из тупика, чтобы решить проблемы страны", – говорил Пезешкиан в ходе одного из предвыборных выступлений. Вероятно, теперь Тегерану придется корректировать свои расчеты.



Страны Персидского залива, в свою очередь, уже начали готовиться к возвращению в Белый дом бывшего президента Дональда Трампа, отмечал катарский портал The Middle East Eye после неудавшегося покушения на республиканца. Смены президентской администрации открыто ждет и Турция. На днях Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в США будут позитивным явлением для национальной оборонной промышленности. "Мы считаем, что выборы в США сыграют в этом определяющую роль, – сказал он, общаясь с журналистами в своем самолете на обратном пути с Северного Кипра. – Мы отдельно посмотрим, какие шаги могут быть предприняты в связи с результатами выборов, но я думаю, что ситуация складывается в пользу Турции".



"В нынешних условиях есть вероятность, что демократы захотят использовать Байдена для того, чтобы принять непопулярные решения – в первую очередь в отношении Израиля, – заявил "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. – С целью получения дополнительных голосов на выборах. Это рисковая ситуация. В последнее время США зашли в определенный тупик в проблеме сектора Газа. Несмотря на все попытки Госдепартамента и администрации Байдена оказать давление на израильское руководство с целью прекращения военных операций и выхода на приемлемый для всех сторон режим прекращения огня, израильское руководство на это не шло".



По словам собеседника "НГ", единственный эффективный инструмент воздействия на Израиль – это ввод ограничений на поставки вооружений из США в рамках двусторонних соглашений в сфере безопасности. "Только политическая воля американского руководства способна повлиять на заморозку этих поставок до тех пор, пока боевые действия не будут прекращены, – обращает внимание Лукьянов. – Это, безусловно, ставит под угрозу безопасность Израиля и надежность израильско-американских отношений, но это реальный способ совершить революцию, изменить сложившийся статус-кво и сдвинуть политический процесс с мертвой точки".



Эксперт делает оговорку: политический лидер, который примет решение по введению запретов против Израиля, нанесет большой ущерб своей репутации в глазах израильского руководства, однако факт того, что Байден теперь не будет баллотироваться, открывает перед ним широкое пространство для маневра.



"Вряд ли мы можем говорить о том, что решение может быть принято безболезненно, – рассуждает Лукьянов. – В рядах Демпартии нет консенсуса. В последние месяцы мы наблюдали нешуточные споры внутри связанных с демократами аналитических центров по этому вопросу. Однако именно традиционный электорат Демократической партии симпатизирует в большей степени палестинцам, чем Израилю. В данный период времени эта тема может быть политизирована как Камалой Харрис, так и другими деятелями в рядах партии". Тем не менее пока неясно, насколько удастся электорату и руководству Демпартии сплотиться вокруг кандидатуры действующего вице-президента США, полагает собеседник "НГ".



Что касается Харрис, отмечает Лукьянов, ей нужны громкие заявления, чтобы добывать себе политические очки. "В контексте борьбы с Трампом она уступает ему в плане внешнеполитической повестки. Ожиданий от нее немного", – заключает эксперт.