Недееспособный Джо Байден "вышел из чата"? - Вл.Малышев

00:02 24.07.2024 23.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Недееспособный Джо Байден "вышел из чата"?

На Западе появились сообщения, что в США произошел "тихий" госпереворот



Против президента США Джо Байдена был совершен переворот, заявил Дональд Трамп во вторник в интервью телеканалу Fox News. "Своего рода да", – ответил бывший американский президент, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте.



Кандидат в президенты США от Республиканкой партии давал интервью вместе с сенатором Джеем Ди Вэнсом, которого он выбрал в качестве вице-президента. Вэнс также утвердительно ответил на этот вопрос.



"Если Байден не может баллотироваться на пост президента, не может выполнять обязанность президента и его хотят сместить, потому что он не способен работать, обратитесь к 25-й поправке, а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом", – заявил Вэнс, подчеркнув, что если речь идет "о реальной проблеме", которую надо решать "соответствующим образом".



Заболевший коронавирусом Байден после объявления о его выходе из президентской гонки долго не появлялся на публике, а потому слухи о том, что с его "отставкой" не все в порядке, заполонили Интернет.



"Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", – написал в этой связи в социальной сети X (заблокирована в РФ) доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.



В свою очередь, американский миллиардер Дэвид Сакс в той же соцсети заявил буквально следующее: "Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота". По мнению Сакса, действующий президент сполна заплатил за уголовное преследование бывшего президента-республиканца Дональда Трампа. "Что посеешь, то и пожнешь", – с иронией заметил бизнесмен.



В понедельник вечером греческий информационный портал Pronews, ссылаясь на посты в сетях, написал, что "многие сообщают, что кто-то взял под контроль личный аккаунт Байдена в "Х" и объявил о его отставке. Но кто те, кто мог попытаться сделать это? Их имена не названы, но в списке значатся Камала Харрис, Барак Обама и Клинтоны. Факт: ни жена Джо Байдена Джилл Байден, ни его сын Хантер никогда бы не согласились на такое решение".



Источник сообщил, отметил далее портал, что это заявление написал Стив Риккетти, советник Джо Байдена. Он написал его вместе со старшим советником Байдена и председателем предвыборной кампании Майком Донилоном, который присутствовал в качестве свидетеля. Это означает, что подпись на письме, вероятно, также подделана, пишет Pronews. В качестве доказательства приводятся две подписи Байдена: одну – на его заявлении о выбывании из президентской гонки, другую – с бесспорно официального документа. Видно и без заключения экспертов, что эти подписи отличаются, отметил Pronews. Однако вскоре это сообщение исчезло с портала.



"В Америке зреет тревога, что Джо Байден в действительности не брал самоотвод и подпись под заявлением не его", – пишет британский веб-сайт UnHerd. "Люди сличают подписи с предыдущими указами и смакуют другие любопытные подробности – например, что письмо написано не на официальном бланке Белого дома, – отмечает автор статьи Малкольм Кьюн. – Возможно, это всего лишь безосновательные домыслы и конспирологические теории, но факт остается фактом: о прекращении кампании за переизбрание сообщается лишь в социальных сетях в профиле, который ведет не лично Байден, а самого президента с тех пор не видно и не слышно. Белый дом лишь вчера вечером обнародовал официальные планы Байдена обратиться к нации. Спрашивается, что с ним: обиделся? Физически недееспособен? Показательно, что эти вопросы в принципе задаются и что повисла некоторая двусмысленность".



"Что если Америка, – продолжает автор статьи в UnHerd, – только что пережила римейк переворота 1991 года в Советском Союзе, когда Михаила Горбачева заперли на даче, отключили все линии связи и вынудили подписать письмо об объявлении чрезвычайного положения? Действовал ли сотрудник, опубликовавший новость о снятии Байдена с гонки, по распоряжению самого Байдена? Или же ему приказал кто-то другой? С каждым часом без личного опровержения Байдена ощущение нереальности происходящего лишь усиливается. Нет нужды говорить, что это не совсем здоровое состояние для "величайшей демократии в мире. Точные подробности еще предстоит выяснить, но один вывод уже напрашивается: Джо Байдена сняли, а Камалу Харрис, наоборот, запустили", – делает вывод издание.



Но, кроме аналогии с Горбачевым, есть в нынешней загадочной суете вокруг Байдена и еще одна историческая параллель. Как бы невероятно это ни прозвучало, но не исключено, что в Вашингтоне произошло нечто похожее, что случилось с российским императором, которого в марте 1917 года его ближайшее окружение, самые верные, как он думал, соратники, вынудили подписать отречение от трона. На троне Джо Байден, конечно, не сидел и царем не был, но от власти, за которую он отчаянно цеплялся, его устранили примерно таким же способом – заставили подписать "отречение", то бишь отказ от намерения баллотироваться на пост президента на выборах в ноябре. И сделали это не "враги", а люди из его ближайшего окружения в его же Демократической партии. В пользу такой версии говорит, в частности, тот факт, что сам Байден свое заявление публично не зачитывал, как это должно было быть.



"Интересно получается – заявление об отставке с поста президента может быть фейком, а сам Байден может находиться в заточении у себя на ранчо или на военной базе, как Горбачев в Форосе. Запасаемся попкорном. Кажется, старичок еще посопротивляется. Как бы Трампу с реднеками, национальной гвардией и военными не пришлось защищать Сонного Джо от переворота, как Ельцину Горбачева", – написал в связи с происходящим в США депутат Госдумы Александр Луговой в телеграм-канале.



Как видно, для того чтобы рассеять лавину слухов вокруг пока еще действующего президента, Белый дом сообщил, что Джо Байден сегодня вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса. Согласно представленному графику, Байден покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в 12:30 по местному времени (19:30 мск) и спустя два часа должен прибыть на рабочее место в Белом доме, где примет регулярный брифинг.



Объявление последовало после того, как представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях якобы о смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив. Напомним, кстати, что речь идет о человеке, у которого в руках ядерная кнопка, способная уничтожить весь мир. Так что подождем… Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721768520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2024 года №604

- Олжас Бектенов в западных регионах проверяет работы по строительству домов для пострадавших от паводков

- Двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий: итоги госаудита системы ОСМС

- Кадровые перестановки

- Казахстан и США обсудили вопросы развития отношений в сфере инвестиций

- Коррупция в социальной сфере

- О ликвидации нарколаборатории

- Осужден руководитель Отдела образования г. Талдыкорган

- Задержан руководитель Департамента экологии по ВКО

