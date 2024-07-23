 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
00:07 24.07.2024

Петр Акопов
Обозреватель РИА "Новости"
Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему
23 июля 2024

Задвинув Джо Байдена и выдвинув Камалу Харрис, демократы подыграли Дональду Трампу. Именно так можно охарактеризовать произошедшую смену кандидата в президенты.

После трех недель паники, начавшейся с провальных для Байдена теледебатов с Трампом, истеблишмент демократов убедил хозяина Белого дома сойти с дистанции. Чтобы не проиграть Трампу?

Однако если вы боитесь поражения, вы замените бойца на более сильного. А тут на ринг выходит Камала Харрис, которая уступает Байдену не только по опросам - то есть проигрывает Трампу еще сильнее, чем действующий президент - но и по всем объективным данным, кроме возраста.

Не отличающаяся умом, не умеющая публично выступать без суфлера, не харизматичная, не отличающаяся организационными талантами, бездетная и по сути не имеющая семьи (она впервые вышла замуж десять лет назад, и больше похоже, что это было сделано ради намечавшейся политической карьеры). Попавшая на вершину власти только благодаря "правильному" цветному происхождению, связям в калифорнийской элите и отстаиванию "прогрессивных ценностей".

Подозревать наличие у Харрис каких-то скрытых резервов и еще не реализованных достоинств, конечно, можно, но в реальности мы имеем одного из самых бесцветных и слабых кандидатов в президенты США в новейшей истории.

И это в критический для американских элит момент, когда большая часть истеблишмента (как политического, так и делового) пытается сделать все для того, чтобы не допустить возвращения в Белый дом Трампа. Почему же тогда они выдвигают Харрис?

Потому что оказались в тупике - и запаниковали. Тупик был предсказуем. Кризис доверия большой части американского общества к политической элите совпал с кризисом самой политической системы и привел к победе в 2016 году выскочки Трампа.

Чтобы выкинуть его из Белого дома в 2020 году, были приложены титанические усилия - постоянное шельмование в прессе, попытка импичмента, всеобщая мобилизация демократического электората на выборах (выразившаяся в том числе и в рекордной доле досрочного голосования по почте).

Но самым важным был правильный выбор кандидата в президенты. Байден, в отличие от Хиллари Клинтон, не вызывал отторжения у большинства обычных американцев.

Но вот в выборе напарника Байдену демократы допустили ошибку, ставшую для них фатальной, практически лишающей их шансов на победу в 2024-м. На прошлых выборах кандидатом в вице-президенты выдвинули Камалу Харрис - новоиспеченного сенатора от Калифорнии.

Байдену казалось, что женщина индийско-негритянского происхождения привлечет к нему дополнительные голоса слабого пола и цветных. Возможно, это отчасти и сработало. Но после победы Байдена-Харрис общество обнаружило, что вице-президентом работает косноязычная цветная женщина, прячущая за громким смехом свою растерянность и некомпетентность.

Представить, что в какой-то момент она может стать президентом США, было невозможно, однако здоровье Байдена ухудшалось, а шансы Харрис повышались. Шансы не выиграть следующие выборы, а занять Овальный кабинет в случае откровенной неработоспособности или даже смерти Байдена.

Однако Джо хоть и сдавал, но сохранял разум и волю и не собирался уступать дорогу молодой заместительнице. Не потому, что упрямился или оторвался от реальности - наоборот, Байден прекрасно знал и понимал, кто такая Харрис и каковы ее шансы против Трампа.

Джо не уходил именно из-за желания не допустить трамповского реванша и понимания, что у него просто нет достойной и более сильной замены.

Теоретически, правда, у демократов был шанс. Можно было два года назад после промежуточных выборов (в Конгресс и губернаторских) принять решение о том, что ни Байден, ни Харрис не пойдут на выборы-2024. И начать раскручивать (с публичной поддержкой Белого дома) одного (одну) из популярных демократических губернаторов или сенаторов.

Да, это требовало изрядного экстрима и слома привычных схем - ну так и ситуация для демократов (и "вашингтонского болота") складывалась экстраординарная.

Однако ничего этого сделано не было, и уже неважно, чей вины в этом больше - самого Байдена или демократического истеблишмента. Упустив последнюю возможность для выдвижения нового лица, демократы сделали основную ставку на борьбу с Трампом - осудить, опустить рейтинги, загнать в угол, еще больше напугать им избирателей.

Однако уже в прошлом году стало понятно, что этот план не срабатывает. Трамп опережал Байдена по рейтингам - и, что особенно важно, в решающих, так называемых колеблющихся штатах.

Одной из центральных тем предвыборной кампании все больше становилось здоровье действующего президента, но менять Байдена на другого кандидата было уже поздно. Машина Демпартии продолжала гнать по ранее проложенному маршруту.

Вел ли он в пропасть? Конечно - но только потому, что этот курс в навигаторы заложили все последние годы американской политической жизни. Вины Байдена в приближающемся разгроме демократов не было - точнее, она была лишь в качестве его индивидуального вклада в коллективную ответственность истеблишмента.

Байден смог в 2020-м убрать Трампа, но это было лишь отсрочкой неминуемого возмездия, которое надвигалось на "вашингтонское болото". Трамп был фактически обречен на победу в 2024-м, однако демократы умудрились еще и подыграть ему.

Все их действия - от массированного судебного преследования и неправильного выбора кандидата в вице-президенты (то есть подстраховщика Байдена) до замены Байдена на "хохотушку" Харрис - работают на Трампа.

Причем уже не просто на его победу на президентских выборах, но и на повышение шансов республиканцев взять под контроль обе палаты Конгресса.

И нет, это не заговор "тайных трампистов", как не было заговором "глубинного государства" и покушение на Трампа (хотя на самом деле именно физическое устранение оставалось единственным способом предотвратить победу экс-президента).

Это закономерный итог глубочайшего кризиса американской политической системы и падения доверия к элите как таковой. Из которого нет другого выхода, кроме как через возвращение в Белый дом Трампа, причем в этот раз уже с наследником в виде Джея Ди Вэнса.

Остановить этот сценарий не под силу не только "хохотушке" Камале, но и всей мощи альянса большей части элит и глубинного государства. Невозможно и смухлевать, потому что попытка объявить победителем ноябрьских выборов "неизбирабельную" Харрис просто разорвет Америку изнутри.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721768820


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