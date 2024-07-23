 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главу Гагаузии Е.Гуцул и ее помощницу С.Попан молдавские власти решили судить
00:08 24.07.2024

Гуцул указала на отсутствие легитимности суда над ней
Гуцул заявила, что ее судят за иное мнение и желание дружить с Россий

23 июля 2024,
Башкан (глава) молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул заявила "Известиям" во вторник, 23 июля, об отсутствии легитимности суда над ней и активисткой Светланой Попан.

"Никакого разговора не может быть о легитимности этого суда, потому что, к сожалению, каждое судебное заседание носит формальный характер. Нет никакого юридического уголовного будущего у этого дела. Я уверена, что судьи примут законное решение и меня с моей коллегой оправдают", - поделилась она.

Как отметила Гуцул, это все делается для того, чтобы морально надавить. По словам Гуцул, ее саму судят из-за статуса, а Попан случайно попала в это дело. Она также напомнила об ужесточении давления после встречи с президентом России Владимиром Путиным весной.

"Нас сегодня судят за то, что у нас другое мнение. За то, что мы хотим дружить с Российской Федерацией, потому что мы видим в лице РФ партнера, друга, брата, который всегда был рядом с жителями Республики Молдова", - объяснила политик.

Заседание по делу Гуцул перенесли на 31 июля.

Источник - известия
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