Главу Гагаузии Е.Гуцул и ее помощницу С.Попан молдавские власти решили судить

00:08 24.07.2024

Гуцул указала на отсутствие легитимности суда над ней

Гуцул заявила, что ее судят за иное мнение и желание дружить с Россий



23 июля 2024,

Башкан (глава) молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул заявила "Известиям" во вторник, 23 июля, об отсутствии легитимности суда над ней и активисткой Светланой Попан.



"Никакого разговора не может быть о легитимности этого суда, потому что, к сожалению, каждое судебное заседание носит формальный характер. Нет никакого юридического уголовного будущего у этого дела. Я уверена, что судьи примут законное решение и меня с моей коллегой оправдают", - поделилась она.



Как отметила Гуцул, это все делается для того, чтобы морально надавить. По словам Гуцул, ее саму судят из-за статуса, а Попан случайно попала в это дело. Она также напомнила об ужесточении давления после встречи с президентом России Владимиром Путиным весной.



"Нас сегодня судят за то, что у нас другое мнение. За то, что мы хотим дружить с Российской Федерацией, потому что мы видим в лице РФ партнера, друга, брата, который всегда был рядом с жителями Республики Молдова", - объяснила политик.



Заседание по делу Гуцул перенесли на 31 июля.