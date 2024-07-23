С уходом Байдена шансы японского премьера Кисиды сохранить власть становятся призрачными

00:10 24.07.2024 23.07.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Трамп может заставить Японию и других сателлитов раскошелиться и платить за безопасность самим



Похоже, известие о том, что Джозеф Байден выходит из гонки за президентское кресло, вызвало оторопь у премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который в немалой степени делал в своей политической карьере ставку именно на этого американского политика. Со своей стороны Байден также хотел продления премьерства послушного Кисиды. С этой целью был организован в апреле его государственный визит в США. Что должно было повысить рейтинг японского премьера и его кабинета, скатившийся из-за позорного для правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) коррупционного скандала до неприлично низких показателей.



Не найдя должных слов для оценки складывающейся для него плачевной ситуации, Кисида после отказа Байдена от борьбы на выборах ограничился заявлением о том, что в Токио будут следить за ситуацией за океаном, поскольку "альянс Японии и США является основой дипломатии и безопасности" его страны. А генеральный секретарь Кабинета министров Есимаса Хаяси добавил, что "в любом случае важно, что, независимо от результатов президентских выборов в США, мы будем поддерживать тесные связи с правительством США, реагируя на различные ситуации, которые могут возникать в дальнейшем, и, проводя необходимую регулировку политики вместе с правительством США". Здесь уже прозвучало признание того, что Японии придется иметь дело с новым американским президентом, не исключено, что с Дональдом Трампом, которого не жаловали и боятся в Японии.



Судя по тону японских СМИ, в Токио мало верят в то, что вице-президент Камала Харрис сможет победить в соперничестве со ставшим после покушения почти национальным героем Трампом, и Японии придется приспосабливаться к президенту-республиканцу.



Влиятельная газета деловых кругов "Нихон кэйдзай симбун" считает, что если демократы не смогут сплотиться под знаменем вице-президента Камалы Харрис, то хаос из США грозит распространиться на всю планету". Издание утверждает, что решение Байдена было слишком запоздалым, и оно активизирует кампанию Дональда Трампа.



При этом подчеркивается, что для принятия решения о выходе из гонки 81-летнему Байдену потребовалось три недели после дебатов с Трампом, которые выявили его старость и слабость. "В Демократической партии, – отмечает газета, – испытывали беспокойство по поводу преклонного возраста Байдена, но закрывали глаза на этот неприятный факт и не смогли на раннем этапе исправить траекторию движения. Ответственность за это лежит не только на Байдене: вся Демократическая партия опасалась путем избрания нового лидера расколоть свою базу поддержки. Обсуждению этого вопроса мешала и непопулярность Камалы Харрис".



"Нихон кэйдзай симбун" приходит к заключению: "Неожиданный успех Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года также подавил сомнения в целесообразности выдвижения Байдена, который постоянно повторял слова о своей грядущей победе. Однако выстрелы неудавшегося покушения окончательно оставили впечатление "сильного Трампа" и дряхлого "слабого Байдена"… Но ясно и другое: Республиканская партия опасалась, что Байден уступит дорогу преемнику. Теперь все будет зависеть только от того, сумеют ли демократы обеспечить прозрачность избрания 59-летней Харрис в качестве своего кандидата и сплотиться вокруг не`".



Следует отметить, что прагматики в правящей ЛДП, хотя и рассчитывали на продолжение правления в США демократов, не хотели "складывать все яйца в одну корзину". Думаю, нынешнюю американскую администрацию неприятно покоробил неожиданный визит к опальному Трампу, которого демократы клеймили "преступником с перспективой крупного тюремного срока", второго лица ЛДП, бывшего премьер-министра и общепризнанного в Японии king make – делателя королей Таро Асо.



Еще в апреле агентство Bloomberg со ссылкой на множество анонимных правительственных чиновников отмечало, что "все от Великобритании до Японии спешат наладить или восстановить личные связи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, учитывая то, что он придает большое значение личным контактам". И британская Financial Times писала, что высокопоставленные чиновники ЕС на полях саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, организовали встречи с приближенными к Трампу лицами, надеясь уже начать налаживать связи в случае его победы на выборах.



Хотя Кабинет министров, в частности министр иностранных дел Японии Еко Камикава, попытались представить поездку Асо в США к Трампу как "частную поездку отдельного депутата парламента", в действительности заместитель председателя ДЛП совершил многозначащий визит, преследовавший цель продемонстрировать перспективному кандидату в президенты страны-сюзерена лояльность Страны восходящего солнца. Показательно, что поездка к Трампу влиятельного японского политика состоялась вскоре после демонстративно пышного приема в США Кисиды и провозглашении программы углубления военного сотрудничества двух стран. Нельзя исключать, что среди обсуждавшихся между Асо и Трампом проблем были и вопросы военного взаимодействия.



Тогда СМИ отмечали, что Япония обеспокоена возможностью возвращения Трампа в Белый дом с учетом его прежних критических высказываний по поводу военного союза с Японией. Он, в частности, обвинял ее в недостаточных расходах на оборону и даже допускал вывод американских войск из Восточной Азии. В этих условиях в Токио-де хотят установить контакт с Трампом для наведения мостов, что для ставящих на Байдена японских правительственных чиновников было затруднительно.



Немаловажно и то, что, как отмечал ТАСС, экс-премьер Японии Синдзо Абэ во время первого президентского срока Трампа смог установить с ним доверительные отношения. Он, в частности, стал первым иностранным лидером, который встретился с Трампом в 2016 году еще до инаугурации сразу после его победы на выборах президента США. Таро Асо также ранее лично контактировал с Трампом и играл с ним в гольф во время его визита в Японию.



Мы же напомним о том, как Трамп критиковал Японию и Южную Корею, которые, являясь богатыми государствами, экономят на военных расходах, перекладывая усилия по обеспечению безопасности своих стран на США. Тогда, возможно, в полемическом задоре, а может быть, и обдуманно Трамп порекомендовал Токио и Сеулу обзавестись собственным ядерным оружием, а не кататься "как зайчики в трамвайчике".



Байден же, напротив, подтверждал странам-сателлитам их защиту американским ядерным оружием. Как сообщила японская газета "Иомиури симбун", недавно правительства Японии и США приняли решение составить совместный документ, в котором "впервые четко будет прописана готовность американской стороны защищать Японию от потенциального внешнего агрессора методами, включающими ядерное оружие".



Ожидается, что для обсуждения содержания этого документа стороны проведут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". Ссылаясь на источники в японском правительстве, газета сообщает, что готовящийся совместный документ четко обрисует систему "расширенного сдерживания", в рамках которой США обязуются защищать Японию. В частности, в совместном документе будет особенно подчеркнута готовность США осуществлять сдерживание посредством ядерного оружия. Там также будет описано, при каких условиях США будут готовы к военным действиям в отношении третьих стран, угрожающих японской стороне. Подчеркивается, что детальная версия документа, который предполагается принять до конца 2024 года, не будет предана огласке из соображений безопасности.



Необходимость принятия нового документа, видимо, связана с тем, что не только в японском народе, но и в политических кругах этой страны усиливаются сомнения в том, придут ли США на помощь Японии в случае "юдзи" – чрезвычайного положения, связанного с военными действиями, например, вокруг Тайваня. Между тем Страна восходящего солнца уже давно находится под так называемым американским "ядерным зонтиком". ТАСС напоминает, что между Японией и США действует Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Согласно пятой статье этого договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции. Ранее в заявлениях американские официальные лица, включая президентов, неоднократно подтверждали намерение обеспечивать оборону Японии, в том числе с применением ядерных вооружений.



И вот сегодня в ожидании возвращения Трампа на Олимп американской политики не только в Токио, но и в столицах других стран-сателлитов США появляются обоснованные опасения, не заставит ли новая вашингтонская администрация в гораздо большей степени тратиться на военные нужды в и без того непростой экономической ситуации в мире… Источник - fondsk.ru

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