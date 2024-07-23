Мигрантский бизнес на детях - цинично, прибыльно, законно, - СП

00:16 24.07.2024

В Госдуму внесен законопроект о цензе оседлости при получении пособий на детей

Ирина Мишина

Материал комментируют:

Нина Останина



Какой самый легкий способ стать состоятельным в России? Ответ на этот вопрос знает практически любой мигрант. Все дело в пособиях, которые неработающая многодетная жена "иностранного специалиста" получает на своих детей. А их в среднеазиатской семье, по традиции, может быть либо много, либо очень много.



…После разговора в детской поликлинике с мамой из Узбекистана, приехавшей, кстати, к врачу с детьми на личном автомобиле, меня ждало потрясение. Личный доход этой женщины составляет более 125 тысяч рублей месяц. Это - сумма пособий, которые она получает на своих детей. Сама женщина не работает, смотрит за потомством. Работает только ее муж. Ну, как работает? Подрабатывает то тут, то там…



Сейчас пособие на ребенка составляет 12−13 тысяч рублей, которые выплачивают подходящим по критериям малоимущим семьям. В их числе - семьи мигрантов. "Иностранные специалисты" быстро поняли, что на пособиях, предназначенных для русской матери и ребенка, можно практически озолотиться. Именно поэтому рождение детей в семьях мигрантов в России поставлено практически на поток. В итоге многодетным семьям мигрантов перепадает в России до 125 тысяч рублей в месяц. Это - официальная цифра "заработка" большинства мигрантов в России.



Почему мигранты получают пособия больше и чаще нуждающихся русских семей с детьми? Как установить справедливость? С таким вопросом мы обратились к председателю комитета по вопросам семьи, материнства и детства Госдумы Нине Останиной.



- Согласно установленному порядку, пособие на ребенка выплачивается, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Как правило, в многодетных семьях мигрантов трудится мужчина, а женщина занимается воспитанием детей. В раскладе на одного члена семьи выходит сумма, которая ниже одного прожиточного минимума. Учитывая, что пособие определяется на уровне прожиточного минимума в субъекте Федерации, получается более 100 тысяч рублей на семью.



То есть, грубо говоря, в мигрантской семье работает один человек, зарплата у него не всегда "белая", налоги он не платит, главный доход - дети. При этом, заметьте, теперь в российском паспорте у нас теперь ничего не пишут в графе "национальность".



"СП": Почему среди российских семей намного меньше тех, кто получает такие солидные "детские пособия"?



- Да потому что наша учительница, мать двоих детей - больше родить семья себе позволить не может - работает на две ставки, и у нее на ребенка есть прожиточный минимум. Вопрос необходимо решать радикально. Нам надо четко прописать принципы миграционной политики. Есть квота, запрос на работника - пусть приезжает один, без семьи. Если работодатель заинтересован в пребывании семьи мигранта - пусть оплачивает из своего кармана.



Считаю также, что необходимо ввести ценз оседлости и давать разрешение на получение льгот на детей через 5 лет работы в России при условии уплаты налогов. И жестко закрепить срок, на который приезжает мигрант. К нам приезжали, например, рабочие из Китая. Для них и их семей почему-то не нашлось преференций.



"СП": Такое избирательное отношение к семьям мигрантов в части пособий создает еще и социальную напряженность…



- Безусловно. Наши вынуждены работать на двух-трех работах, чтобы прокормить семью и обижены на государство. А как на него не обижаться, если работающая на несколько ставок учительница в свое свободное время учит детей мигрантов? Потому что их родители либо не знают русский язык, либо не хотят заниматься своими детьми. Вот так мы и получаем социальную ненависть на бытовом уровне.



Насколько нам стало известно, в Госдуму уже внесен законопроект о цензе оседлости при получении пособий на детей.



Так, председатель Партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов внес законопроект об ужесточении правил выплаты материнского капитала мигрантам. "Средства предлагаю выплачивать только после пяти лет пребывания семьи мигрантов в нашей стране. И только на детей, которые родились на территории Российской Федерации", - прокомментировал он.



"Мигранты фактически поставили на поток получение маткапитала на детей, не имевших на момент рождения российского гражданства. Мигранты приезжают в Россию, постепенно привозят свою семью, а государство выплачивает им сотни тысяч рублей в виде материнского капитала. Так быть не должно, необходимо ужесточить правила выплаты материнского капитала для мигрантов", - сообщили "СП" в пресс-службе партии.



"Мне пишут русские пенсионеры из Московской области, что для получения пенсии в регионе надо прожить не меньше 10 лет, - рассказывает „СП" депутат Госдумы Михаил Матвеев. - Почему мигранты имеют право на льготы со дня получения российского паспорта? Я считаю, что это паразитирование на социальной системе России. Пособия на детей и маткапитал надо начинать выплачивать только после того, как мигрант прожил в России 5 лет при условии отчисления налогов в российский бюджет. Разумеется, это не касается репатриантов и наших соотечественников, которые возвращаются на родину".



Насколько стало известно "СП", в Госдуме готовятся дополнить документ, связанный с социальными выплатами мигрантам.



"Законопроект об ограничении на все социальные выплаты для мигрантов и иностранных граждан, которые прожили в России менее 5 лет, я планирую дополнить и сделать более жестким. Случаи мы выявляем просто вопиющие: например, приезжает в Россию семья мигрантов, они рожают тут по 5−7 детей, потом разводятся фиктивно, и получают пособия по максимуму.



Таких криминальных схем, к сожалению, в мигрантской среде очень много. Госдума готова хоть завтра принять Закон об ограничении социальных выплат мигрантам, но в правительстве на этот счет - раздумья. Дескать, мы не хотим "портить отношения с соседями", - заявил "СП" член СПЧ Кирилл Кабанов.



На сегодня переводы из России составляют порядка 30% ВВП Киргизии и Таджикистана.



При этом, по некоторым данным, до 70% "иностранных специалистов" из Средней Азии не платят налоги в российский бюджет.