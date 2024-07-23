Компартия Китая не отказалась от наследия Дэн Сяопина, - Сергей Цыплаков

00:38 24.07.2024

23.07.2024



Без многоукладности и внешней открытости успешно завершить модернизацию Китая будет невозможно



Об авторе: Сергей Сергеевич Цыплаков – кандидат экономических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.



Состоявшегося на прошлой неделе III Пленума ЦК КПК 20-го созыва ждали долго. От него хотели получить ответы на вопросы о подходах "ядра" нынешнего китайского руководства к теме реформ и открытости в условиях "невиданных за сто лет перемен в мире" в "новую эпоху социализма с китайской спецификой". Многие специалисты и эксперты за пределами Китая исходили из того, что пленум должен был состояться осенью прошлого года. Однако этого не произошло, что породило слухи об острых противоречиях внутри руководства и даже прогнозы о якобы готовящемся радикальном разрыве со всем реформаторским наследием Дэн Сяопина. Сами того не желая, масло в огонь подливали высшие китайские партийные функционеры, которые долгое время хранили гробовое молчание относительно возможных сроков проведения пленума. Только в самом конце апреля было объявлено, что пленум будет созван в июле, а его темой станет "дальнейшее всестороннее углубление реформ и продвижение модернизации китайского типа".



Пленум состоялся 15–18 июля, и его основные материалы практически сразу были опубликованы. Как было заявлено Си Цзиньпином в его пояснительном слове, подготовка к пленуму началась еще в ноябре прошлого года. В ее процессе проекты документов несколько раз обсуждались на политбюро, неоднократно запрашивались мнения региональных руководителей, ветеранов партии, общественных деятелей, руководителей компаний, ученых. Подготовка пленума была возложена на группу членов ПК политбюро во главе с самим Си Цзиньпином, а его заместителями были самые доверенные сторонники: главный партийный идеолог Ван Хунин, руководитель орготдела ЦК Цай Ци и вице-премьер Дин Сюэсян. А вот нынешний премьер Госсовета Ли Цян, работа которого, казалось бы, тесно связана с тематикой пленума, в этот список не попал.



Одобренное пленумом "Решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации китайского типа" представляет собой очень объемный документ, состоящий из 15 разделов, включающих 60 параграфов, что потребует определенного времени для его детального осмысления и анализа. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас, что называется, по горячим следам.



Основной вывод состоит в том, что радикального разрыва с идейным наследием Дэн Сяопина и его преемников на пленуме не случилось. По-другому и быть не могло, нынешний Китай – не чистый лист бумаги, на котором можно писать любые иероглифы. Наоборот, в условиях до сих пор не завершенного процесса экономического восстановления после пандемии китайское руководство волей-неволей вынуждено было вновь обратить свой взор к идейному наследию главного архитектора китайских реформ, пусть и в несколько завуалированной форме, проводить мысль о том, что изменения в "новую эпоху" являются продолжением дела Дэна с поправкой на новые реалии, с которыми сталкивается Китай сегодня. Это проявилось как по форме, так и по сути.



Если говорить о форме, то обращает на себя внимание широкое использование, пусть и в раскавыченном виде, любимой Дэном лексики, как то: "раскрепостить сознание", "действовать по-деловому", что не было слишком характерно для партийных документов последнего времени. По сути же, в "Решении" были не только сохранены, но и выдвинуты на первый план такие базовые наработки и конструкты эпохи Дэн Сяопина, как социалистическая рыночная экономика и политика открытости внешнему миру, в то время как некоторые идеи, продвигавшиеся в "новую эпоху", хотя и не исчезли, но как бы немного отодвинулись в тень.



Прежде всего это относится к понятию "социалистическая рыночная экономика", появившемуся после знаменитой поездки Дэн Сяопина на юг в 1992 году, которая открыла путь к новому витку институциональных реформ в 90-е годы. Впервые в официальном партийном установочном документе периода "новой эпохи" система социалистической рыночной экономики, к которой было добавлено определение "высокого уровня", была квалифицирована как важная гарантия модернизации китайского типа.



Вновь была подтверждена актуальность сформулированной на XV съезде КПК (1997) установки "о непоколебимости укрепления и развития общественной формы собственности, а также неизменном поощрении и поддержке развития негосударственного сектора". Подчеркивалась важность обеспечения равных условий для имеющих разные формы собственности экономических укладов в пользовании факторами производства, участии в рыночной конкуренции, получении правовой защиты. А вот активно продвигавшиеся в конце 2021 – начале 2022 года идеи о предотвращении "дикого роста" частного капитала, создании для него регуляторного "светофора" были притушены.



Очень заметно усилилось внимание к теме открытости, которая была названа яркой чертой модернизации китайского типа. В "Решении" говорится о намерении "стимулировать реформы за счет расширения открытости", даются обещания создать прозрачные, стабильные и предсказуемые правила для иностранных инвесторов в части защиты прав интеллектуальной собственности, отраслевых субсидий, экологических стандартов, защиты труда, правительственных закупок, электронной коммерции. Осуществлять дальнейшее открытие внутреннего товарного рынка, рынка услуг и капитала, в том числе в таких сферах, как связь, интернет, образование, культура, медицина. Не обойдена молчанием и инициатива "Один пояс – один путь", продвигать которую будут с упором на усиление сотрудничества в областях зеленого развития, цифровой экономики, искусственного интеллекта, энергетики, финансов, обращая внимание на осуществление как крупных знаковых проектов, так и "малых, но прекрасных" проектов социальной направленности. На этом фоне поблекли разговоры о "самоусилении и опоре на собственные силы", равно как о превалирующей роли так называемой внутренней циркуляции.



Долгосрочная стратегическая приверженность Китая политике открытости, огромные возможности растущего китайского внутреннего рынка могут открыть новые широкие перспективы для дальнейшего развития взаимовыгодных торгово-экономических связей между Россией и Китаем, которые в последние годы демонстрируют высокую динамику.



В нынешней неспокойной международной обстановке в резолюции пленума, как видится, очень своевременно был подтвержден тезис о том, что модернизация китайского типа "будет осуществляться по пути мирного развития". А также было подчеркнуто, что Китай будет "твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию".