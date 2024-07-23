Скелеты в шкафу экс-Елбасы: кто "приватизировал" госрезиденции? - Orda.kz

00:49 24.07.2024 Скелеты в шкафу экс-Елбасы: в суде против Гульмиры Сатыбалды упомянули резиденции Назарбаева

23 июля 2024

Алия Аскарова



В Алматы возобновились судебные слушания против Гульмиры Сатыбалды и ее помощника Мади Батыршаева. После бури, разразившейся на прошлом заседании, когда главный потерпевший Абай Жунусов потерял самообладание и сорвал процесс, все прошло тихо и спокойно. Бурное поведение одного из ключевых фигурантов суда не осталось безнаказанным. Судья Мартбек Какимжанов запретил Жунусову участвовать в двух заседаниях. Зато журналистам никаких запретов не было, поэтому читайте репортаж корреспондента Orda.kz.



Судья ознакомил участников процесса со своим постановлением:



"На судебном заседании 18 июля 2024 в ходе допроса свидетеля Родионова потерпевший вступил с словесную перепалку со свидетелем и подсудимым Батыршаевым, нарушил порядок судебного заседания, не подчинялся распоряжению председательствующего судьи. Согласно статье 346 УПК, при нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего судья вправе удалить лицо из зала заседаний. Принимая во внимание предыдущее поведение потерпевшего, который ранее не допускал такого рода нарушений, принимаю решение об удалении потерпевшего не до конца судебного процесса, а на два судебных заседания. Постановление отдельному обжалованию не подлежит",

подчеркнул Какимжанов.

Жунусов хотел извиниться за срыв предыдущего заседания. Но судья не стал его слушать и попросил покинуть зал. Позже адвокат Рашид Тенизбаев пояснил журналистам, что хотел сказать его клиент:



"Абай Кадирович, может, ожидал от суда чего-то большего. Но таков порядок, судебное следствие. Каждая из сторон представляет свои доказательства. Окончательную правовую оценку по этому уголовному делу даст, конечно, суд. Абай Кадирович хотел сегодня извиниться перед участниками судебного процесса за свое поведение. У него произошел нервный срыв. Конечно, такое поведение недопустимо, мы же живем в правовом государстве. Соответственно, этот вопрос должен был решаться в рамках действующего законодательства. Он сожалеет о том, что не сдержал свои эмоции. Уверен, что впредь такого с его стороны не повторится",

сказал адвокат.

Далее суд приступил к допросу директора ТОО "Ария - Жана Астана" Гани Бекбосынова. Свидетель давал показания онлайн через Zoom из следственного изолятора. Мы писали, что недавно его осудили на четыре года за уклонение от уплаты налогов.



Налоговая задолженность ТОО "Ария - Жана Астана" в 2019–2021 годах, за которую отбывает срок Бекбосынов, составила 508,7 млн тенге. Он также был обвиняемым и по другим судебным процессам. Когда начались уголовные расследования, связанные с Gallanz Bottlers, он сам пришел в правоохранительные органы с повинной по статье 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). При этом он отрицает участие в решении хозяйственно-производственных вопросов предприятия: якобы занимался исключительно стройкой. А все важные вопросы решали в головном офисе - АО "Baur Kazakhstan".



"Я занимался строительством и производством. Финансово-хозяйственной деятельностью я не занимался",

утверждает Бекбосынов.

Он несколько раз пытался уволиться с высокой должности, но Гульмира Сатыбалды его не отпускала. К тому времени в компании накопились проблемы, росло напряжение вокруг стройки ЖК "Восточка". Как учредитель АО "Baur Kazakhstan" экс-супруга племянника Назарбаева требовала от Бекбосынова завершить начатые проекты.



"В 2019 году я два раза хотел уволиться. Сообщил об этом Айгуль Мекешовой, но она передала решение Гульмиры Сатыбалды: ты не будешь увольняться, нужно завершить всю работу. В 2020 году я тоже хотел уйти два раза. Председателем совета директоров стал Малик Сыздыков. Он тоже отказал, ссылаясь на слова Гульмиры Кауасовны",

рассказал свидетель.

Отвечая на вопросы Тенизбаева, он рассказал про уголовные дела, которые были открыты в разных городах Казахстана на руководство ТОО "Ария - Жана Астана" из-за хищений и растраты бюджетных денег.



Удивительный факт: ущерб, нанесенный государству в результате невыполненных обязательств, за ТОО и Гульмиру Сатыбалды вносила Асель Бахтияркызы - нынешняя жена Кайрата Сатыбалды.

Так, в Кызылорде ТОО "Ария - Жана Астана" выиграла тендер по строительству теплосетей левобережной части Сырдарьи. Сумма договора составила более двух миллиардов тенге. По факту компания не выполнила свои обязательства, но Бекбосынов подписывал акты "выполненных" работ, свои подписи там же поставили сотрудники городского отдела строительства. Суд постановил, что из-за незаконных действий строительной компании государству был нанесен ущерб в размере 441 млн тенге. Гульмиру Сатыбалды приговорили к восьми годам лишения свободы, а Гани Бекбосынова - к семи годам условно.



"Я подписывал акты. Мне Гульмира Кауасовна говорила: подписывай, все нормально. Ущерб погасила Бахтияркызы - за компанию "Ария - Жана Астана" и за Гульмиру Сатыбалды",

сказал Бекбосынов.

В 2019 году в Шымкенте "Ария - Жана Астана" строила шестиполосную дорогу протяженностью более четырех с половиной километров на основании решения о госзакупке способом из одного источника. Сумма договора - 10,2 млрд тенге.



"Это был последний проект, тендер на который мы в госзакупе выиграли, а потом начались иски, компания попала в реестр должников, не могла получать новые объекты. В 2022 году было возбуждено уголовное дело. Ущерб также возместила Асель Бахтияркызы. Дело переквалифицировали на 195 статью (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и прекращено за примирением сторон",

сообщил суду свидетель.

В городе Косшы Акмолинской области ТОО "Ария - Жана Астана" строила поликлинику на сумму 1,2 млрд тенге. Следствие рассматривало сумму ущерба в 39 млн тенге. Но, по словам свидетеля, экспертиза не подтвердила эти данные, и дело прекратили.



Еще одно уголовное дело было открыто по сооружению канализационного коллектора протяженностью 20 км в свободной экономической зоне Алатау. Ущерб в 264 млн тенге также погасила Асель Бахтияркызы. Дело прекращено.



После этого адвокат Тенизбаев начал перекрестный допрос одного из потерпевших - Касыма Жунусова. Пока судья принимал решение о том, насколько это обоснованно, Жунусов успел рассказать, что "Ария - Жана Астана" строила не только объекты государственной важности, но и множество семейных проектов - особняки Кайрата Сатыбалды и его жен, а также резиденции первого президента в Ушконыре.

Но все это не имеет отношения к делу этого судебного процесса, поэтому судья прервал повествование потерпевшего.



"В каждом большом семействе есть свои скелеты в шкафу. Суд - не место, где их нужно выставлять",

резюмировал заседание Мартбек Какимжанов.

Он подвел итоги всех прошедших заседаний (а их было 11). За эти дни опросили 31 свидетеля обвинения. Несколько человек по уважительной причине не смогли прийти на слушания. Суд рассмотрит возможность огласить показания, которые они давали во время досудебного расследования.



Напоминаем, экс-супругу Кайрата Сатыбалды, который приходится племянником бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, обвиняют в совершении уголовных правонарушений по трем статьям Уголовного кодекса:



126 ч. 3 п. 3 УК РК ("Незаконное лишение свободы");

194 ч. 4 п. 2 УК РК ("Вымогательство");

389 ч. 4 УК РК ("Самоуправство").

Мади Батыршаева - водителя Гульмиры Сатыбалды - обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126 ч. 3 п. 3 УК РК ("Незаконное лишение свободы").



Ранее Гульмира Сатыбалды получила два уголовных срока. Год назад ее приговорили к восьми годам лишения свободы. Суд Кызылорды признал ее виновной в присвоении и растрате чужого имущества. В мае 2023 года районный суд Астаны вынес приговор по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве и в качестве наказания назначил семь лет лишения свободы. Источник - Orda.kz

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