 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержания руководителей нефтесервисных компаний продолжаются в Мангистау
04:07 24.07.2024

В Мангистауской области продолжаются задержания руководителей нефтесервисных компаний. Проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы проводятся сотрудниками прокуратуры региона совместно с уполномоченными органами, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 24 июля 2024 года, установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге. Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге.

По отмеченным нарушениям начаты досудебные расследования:

"23 июля бывший руководитель ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" гражданин "Т" задержан. По ранее начатым досудебным расследованиям по ст. 189 УК РК по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн", два представителя подрядных организаций".
Прокуратура Мангистауской области

Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований, которые находятся в производстве Департамента экономических расследований Мангистауской области.

"В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны восемь лиц, в том числе четыре руководящих должностных лица дочерних компаний АО "НК "КазМунайГаз", – напомнили в прокуратуре Мангистауской области.
Другие сведения, как подчеркнули в надзорном органе, в интересах следствия не разглашаются.

Ранее стало известно, что акимат Алматинской области ущемил права предпринимателя, из-за чего дорогостоящий капремонт дороги оказался на грани срыва.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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