Ближний Восток: эхо взрывов в Йемене, - В.Бурт

07:56 24.07.2024

24.07.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Израиль нанес удар по хуситам и ждет ответной атаки



Тель-Авив ввязывается в очередную войну с непредсказуемыми последствиями. Это стало очевидно после того, как истребители ВВС Израиля обрушились на нефтяные объекты и электростанции в районе порта Ходейда в Йемене. Это был ответ на неоднократные удары по территории еврейского государства боевиками радикального движения "Ансар Алла" различными видами ракет и беспилотниками. Недавно ударный дрон "Яффа" врезался в жилой дом в Тель-Авиве, убив одного человека и ранив еще несколько.



Израильское воздушное вторжение оказалось весьма болезненным для йеменцев. По данным ЦАХАЛ, в операции "Длинная рука" были задействованы истребители F-35, F-15 и F-16, заправочные и разведывательные самолеты, дроны и спасательные вертолеты. Самолеты летели более двух часов в одну сторону, покрывая расстояние в 1800 километров.



Результатом удара ВВС Израиля стали раненые и убитые. Возник сильный пожар на нефтехранилище, над которым встала высокая стена густого дыма. Возникла угроза для судов с гуманитарными грузами, стоящими в гавани.



Израильтяне пояснили, почему они нанесли удар именно по порту Ходейда, По их данным, он используется для разгрузки вооружений, поступающих из Ирана. Это ракеты и беспилотники, которые затем используются против еврейского государства.



Кроме Ходейды, истребители со звездой Давида избрали своей мишенью нефтеперерабатывающие заводы, электростанции Рас-Катиб и другие объекты в этом районе. Министр обороны Израиля Йоав Галант, пообещал, что впредь его страна будет отвечать и на другие атаки хуситов, которые приведут к гибели его соотечественников.



Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, "наши враги должны понять, что нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Израиля". И пообещал, что его страна будет защищаться любыми средствами.



Военные еврейского государства утверждают, что провели воздушную атаку без помощи США, хотя предупредили о ней Вашингтон заранее. Прозвучали намеки, что некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия, оказали содействие израильтянам, предоставив воздушное пространство и поддержку с дозаправкой.



В том, что США были осведомлены о планах Израиля, нет сомнений. За несколько дней до удара по Йемену в Тель-Авив неожиданно прилетел глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Майкл Курилла. И наверняка хозяева поделились с ним своими планами.



По сообщению американской газеты The Wall Street Journal, Курилла ранее отправил служебную записку главе Пентагона Ллойду Остину, в которой констатировал что "кампания международной коалиции против хуситов по обеспечению безопасности морских торговых путей с треском провалилась". Это произошло во многом из-за нерешительности американских политиков и чиновников.



Курилла считает, что с таким подходом американские войска "не в состоянии" предотвратить нападения на гражданские суда в Красном море, поэтому необходим "более масштабный подход". То есть нужно усиление атакующих действий, нанесение ударов их по более широкому спектру целей.



The Wall Street Journal пишет, что военным США поручено подготовить более широкий список потенциальных целей для ударов по территориям, которые занимают хусиды, включая конкретных высокопоставленных боевиков. Об этом говорят и некоторые официальные лица в США.



Стоит напомнить, что в упомянутую коалицию, кроме Соединенных Штатов, входят Великобритания, Канада, Нидерланды и Бахрейн. Поддержать действия по обузданию хуситов Вашингтон призывал и другие страны, но получил отказ. И было понятно, что реальную силу представляют лишь американцы и британцы. Военные остальных государств создают только фон, особенно это касается Бахрейна.



Коалиция фактически лишь однажды, в январе этого года "по-настоящему" атаковала крылатыми ракетами объекты "Ансар Алла". Президент США Джо Байден пригрозил принять "дальнейшие меры по защите нашего народа и свободы международной торговли".



Однако эти слова ничуть не напугали хуситов, которые продолжали обстреливать гражданские суда. Ответы же коалиции были настолько слабыми, что возмутили Куриллу. Возможно, он даже одобрил план израильтян по атаке на порт Ходейда, чтобы выставить подобные действия в качестве примера, как нужно бороться против "Ансар Алла".



Стоит еще раз напомнить, что хуситы атакуют корабли, принадлежащие Израилю, ведущему войну в секторе Газа или его союзников. Так боевики, по словам их лидеров, поддерживают борьбу палестинского народа.



Это оправдание не выдерживает никакой критики, ибо то, что творят хуситы, иначе как пиратством не назовешь. Страх витает над Красным морем, поскольку никто из экипажей торговых судов не гарантирован от нападения, а значит, смертельной угрозы. Поэтому многие корабли, чтобы не рисковать идут обходными путями, тратят лишнее время и дополнительные средства.



Однако и с жестокими действиями Израиля в Газе нельзя смириться. В такой ситуации единственный выходом из положения могло бы стать прекращение боевых действий в палестинском секторе. Но Израиль отказывается это сделать, хочет во чтобы это ни стало добить ненавистный ему ХАМАС, который в октябре прошлого года устроил кровавую вакханалию, убив сотни беззащитных граждан еврейского государства.



Теперь хуситы вынашивают план мести Израилю. Их высокопоставленный представитель Насер ад-Дин Аммар пообещал, что его движение продолжит поддерживать палестинцев в Газе и Йемен ответит на "израильскую агрессию".



Другой лидер "Ансар Алла" Мохаммед Абдул Салам в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил, что движение не будет придерживаться никаких "красных линий". И "все чувствительные учреждения Израиля на всех уровнях станут для нас мишенью",



Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что "Ансар Алла" непременно нанесет ответный удар: "Обычно они бьют по важной инфраструктуре. Например, по портам. Недавно был причинен большой урон Эйлату. Не исключено, что хуситы будут наносить удары по Хайфе и Тель-Авиву.



У Израиля сейчас несколько фронтов. Первый – это сектор Газа. Еще не в полном объеме развернулась операция на Западном берегу реки Иордан. Но самый главный фронт – "Хезболла", обладающая большим потенциалом для нанесения удара по еврейскому государству. Израиль сейчас расширяет зону ударов на юге Ливана. Однако ни Израиль, ни Хезболла пока не переходят черту".



Эта туго натянутая струна в любую минуту может разорваться – Нетаньяху уже говорил, что Израиль "готов к очень мощным действиям. Так или иначе, но мы восстановим безопасность на севере". Такие же угрозы слышны от лидеров "Хизбаллы".



Кроме того, на Израиль со злобой смотрят различные радикальные группировки в разных странах Ближнего Востока. И если грянет война с ливанскими радикалами, то они вряд ли останутся в стороне, так же, как и хуситы. За всю историю еврейского государства нынешнее положение страны – едва ли не самое серьезное. И если разразится конфликт, он может привести к самым непредсказуемым последствиям.