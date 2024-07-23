Пранкеры Вован и Лексус разыграли Камалу Харрис "Гретой Тунберг"

08:02 24.07.2024

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале разговор с кандидатом в президенты от демократической партии США Камалой Харрис. По их словам, запись была сделана еще в 2020 году, когда та баллотировалась на пост президента США, но затем присоединилась к команде Джо Байдена в качестве вице-президента.



По сценарию пранка, на связь с Камалой Харрис выходит шведская эко активистка Грета Тунберг и ее отец, чтобы обсудить предвыборную кампанию и экологические проблемы.



Тогда Камала Харрис любезно поприветствовала Грету и назвала ее настоящим "борцом", но уклонилось от обсуждения деталей встречи, сказав, что семье Тунберг следует связаться с ее помощниками. В ходе розыгрыша "Грета Тунберг" пыталась вывести представительницу демпартии на разговор о Дональде Трампе и жаловалась, что этот человек снится ей в кошмарах. Харрис не стала поддерживать эту тему и уклончиво назвала таких людей как Трамп - людьми, "работающими против прогресса".



В финале подставная Тунберг рассказала Харрис, что ей удалось записать на диктофон фразу Трампа, который, якобы, подошел к ней и сказал на ухо: "Ты никогда не добьешься цели". После этого кандидат в президенты сослалась на занятость и начала прощаться. На вопросы пранкеров Камала Харрис отвечала лозунгами о важности той работы.



"По итогу, трудно назвать Камалу хоть немного интересным и умным собеседником", - резюмируют разговор пранкеры Вован и Лексус.