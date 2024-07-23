Задержан ГКНБ и обвинен в махинациях бывший вице-мэр Оша Жасур Азимов

08:58 24.07.2024

Задержан бывший вице-мэр города Ош Жасур Азимов, сообщили источники Turmush.



По предварительным данным, задержание провели сотрудники ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области. В рамках какого уголовного дела проведено задержание, пока неизвестно.



В пресс-службе Ошского областного суда Turmush сообщили, что постановлением Ошского городского суда от 20 июля 2024 года ходатайство следователя ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области удовлетворено.



В отношении А.Ж.М., подозреваемого по ст. 337 ч.3 ("Злоупотребление должностным положением, повлекшее по неосторожности тяжкий вред") УК КР, избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 18 сентября 2024 года.



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Азимов Жасур Махмудович занимал пост вице-мэра города Ош с 17 октября 2018 года. Азимов курировал сферы строительства и муниципальной собственности.



В начале апреля 2023 года стало известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.