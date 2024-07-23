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Монополия на "правду". Евроглобалисты против свободы слова, - А.Белов
09:09 24.07.2024

23.07.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Урсула фон дер Ляйен и компания пытаются затыкать рты противникам войны и просто недовольным

Едва утвердив свою власть по крайней мере еще на пять лет, команда Урсулы фон дер Ляйен фактически объявила если и не войну России, то по меньшей мере о подготовке к такой войне. Именно ради этого в новом составе Европейской комиссии появится должность комиссара по обороне, а сам Евросоюз, по словам главы ЕК, должен превратиться в союз военный.

А как нас учит мудрость, высказанная еще в V в. до н. э. древнегреческим драматургом Эсхилом, "на войне правда – первая жертва".

Еще год тому назад, выступая в Европейском парламенте (ЕП), депутат от польской партии "Право и справедливость" профессор Ягеллонского университета, специализирующийся на политической и социальной философии, античной философии и истории философии, Ришард Легутко предупреждал, что европейские власти ведут Европу явно не по пути демократии и соблюдения гуманитарных прав, в том числе и свободы слова, а пытаются построить ярковыраженную тоталитарную систему, не представляющую интересов народов, Европу населяющих, и попирающую все основы государственного суверенитета стран-членов ЕС.

"Горькая правда заключается в том, что Европейский парламент нанес большой ущерб Европе. Он посылает ложный сигнал о том, что якобы представляет общие интересы европейских граждан. Но никакого единого европейского демоса никогда не было, нет и не будет… Парламент превратился в механизм реализации так называемого европейского проекта, что оттолкнуло от него миллионы избирателей. Парламент стал политическим инструментом левых, навязывающим свою монополию с их яростной нетерпимостью к любому инакомыслию. Неважно, сколько раз вы повторяете слово "разнообразие", разнообразие становится вымирающим видом в Европейском союзе".

По словам польского ученого, то, во что выродился ЕС, демократией не является. А ЕП работает на проект, который "игнорирует реальность и закон, избегает подотчетности, поворачивается спиной к миллионам людей и служит интересам одной политической ориентации".

Уже в нынешнем составе Европарламента появился депутат, избранный туда шутки ради, некий 24-летний кипрский YouTube-блогер Фидиас Панайота. Так вот, первым делом он решили рассказать о том, как живут евродепутаты и во сколько это обходится европейскому обывателю.

"Сколько денег я зарабатываю как член Европарламента? Много! Давайте начнем с зарплаты – я получаю 8 тысяч евро в месяц. Каждый рабочий день я прихожу сюда и что-то подписываю, получаю еще 350 евро. Странно, да? Также у меня есть 35 тысяч евро на зарплату моей команде. Если я захочу офис в моей стране, то они будут платить мне 5 тысяч евро в месяц за это. Кроме того, мне выделяют 4 тысячи евро в месяц на продвижение той работы, которую я делаю. И могу еще использовать 10 тысяч евро в месяц, чтобы зазывать людей сюда, в парламент. Также у меня есть личный водитель, билеты бизнес-класса, если я захочу слетать домой", – отметил Панайота.

Все это я изложил для того, чтобы составить у читателя правильное представление о том, что из себя представляет современный Европарламент. И хотя, на первый взгляд, реальной политической и законодательной власть в ЕС он не обладает, все же именно его решением утверждается кандидатура главы Еврокомиссии, в данном случае Урсулы фон дер Ляйен.

И теперь, зная какие деньги тратит Брюссель, оплачивая лояльность депутатов ЕП, можно, наконец, понять, почему любые попытки добиться правды о деятельности ЕК и прочих исполнительных органов Евросоюза всегда заканчиваются провалом.

Вот вам конкретный пример. Незадолго до общеевропейских выборов в суде ЕС начали рассмотрение дела о коррупции, связанное с закупками вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer. Ушлые газетчики так и его прозвали – PfizerGate.

Главным персонажем, упоминаемым в деле о мутных схемах, стала тогдашняя и нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, обвиняемая в том, что не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. А ведь речь идет о контрактах на примерно €2,7 млрд на поставку свыше 3 млрд доз вакцин, заключенных в 2020 и 2021 годах, еще до того как были проведены все необходимые клинические испытания.

В итоге на минувшей неделе стало известно, что Европейский суд признал фон дер Ляйен, под чьим личным контролем проводилась сделка, виновной по всем пунктам вышеозначенного обвинения. Более того, решение суда ЕС было опубликовано всего за день до назначения главы ЕК на новый срок на сессии Европарламента в Страсбурге, однако не оказало на ее утверждение никакого влияния. Европарламентарии решения суда ЕС просто "не заметили".

Ровно также, как "незамеченным" евродепутатами остался скандал с попыткой Еврокомиссии добиться от заблокированной в России социальной сети "Х" введения цензуры.

Как сообщил владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск, ЕК предлагала представителям "X" втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий к ресурсу европейских властей.

"Еврокомиссия предлагала "X" незаконную секретную сделку: если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали", – написал на своей странице Илон Маск, добавив, что все прочие социальные сети "приняли эту сделку".

Проще говоря, фон дер Ляйен и ее подручные пытались заткнуть рты миллионам пользователей "Х", чтобы те не мешали европейским глобалистам вести Европу по пути Большой войны, попутно, разворовывая все то, что еще отсталость от европейской экономики. Таким образом местные либералы просто устанавливают монополию на свою "правду", весьма далекую от того, что происходит в реальности.

Стоит ли после этого удивляться тому, что Швеция закрыла дело о подрыве газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", посчитав, как заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, тему исчерпанной?

"Следователи использовали стандартные для таких случаев методы и пришли к выводу, что не могут никому предъявить обвинение", – сказал он в интервью журналу Time, ни секунды не смутившись от того, как чудовищно лживо это звучит.

Точно также "с пониманием" приходится относиться и к недавнему закрытию в Германии консервативного издания Compact Magazine, освещавшего проблемы с преступностью мигрантов и другие изменения в ФРГ, а также – о, Боже! – предоставившего трибуну официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

По мнению немецких журналистов, именно интервью с Захаровой стало причиной как закрытия издания, так последовавших за ним обысков в издательстве Elsässer.

Что ж, на войне как на войне. И, похоже, новые-старые европейские власти не намерены играть в демократию и свободу слова, когда на кону, как выразилась сама фон дер Ляйен, судьба "порядка, основанного на правилах". Правилах, писанных исключительно для тех, кто к их утверждению не имеет никакого отношения – простых граждан Европы, чьими правами и интересами леволиберальная глобалистская верхушка ЕС готова пренебречь в любой момент.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721801340


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