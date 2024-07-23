Зачем председатель Си поясняет решения III пленума? - Юрий Тавровский

09:23 24.07.2024

23.07.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ



Пути китайской модернизации – предмет оживленных партийных дискуссий



Самым неожиданным результатом прошедшего 15-18 июля III пленума ЦК КПК для меня стал документ под названием "Пояснения к "Решению ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации"". Этот пространный текст написан на "партийном языке", изобилующем специфическими терминами и выражениями. Поэтому заранее было выпущено "Коммюнике 3-пленума", доступное пониманию рядового читателя. Но последовавшая после обнародования "Решения" публикация еще и "Пояснений" Си Цзиньпина заслуживает дополнительных пояснений.



Прежде всего, подобные "Пояснения" еще никогда не дополняли итоговые решения пленумов или съездов компартии. Все эти документы являются плодом коллективного творчества множества теоретиков, статистиков, экспертов, которым дают задания самые высокие заказчики, остающиеся без имен. На сей раз Си Цзиньпин назвал авторов "Решения", работавших под его руководством. "В ноябре 2023 года Политбюро ЦК КПК приняло решение о формировании рабочей группы по подготовке документа III пленума ЦК КПК 20-го созыва, которую возглавил я. Товарищи Ван Хунин, Цай Ци и Дин Сюэсян исполняли обязанности заместителей руководителя группы…"



Довольно странно, что в работе над решениями по вопросам экономики не участвовал Ли Цян, руководитель Госсовета КНР (правительства), который отвечает за состояние и перспективы народного хозяйства. Не назван Чжао Лэцзи, председатель ВСНП (парламента), который обсуждает и утверждает пятилетки и иные экономические планы. Обошлись и без Ли Си, секретаря ЦКПД (Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины), которая в годы руководства Си Цзиньпина стала мощным инструментом борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями.



В "Пояснениях" впервые отражена и история работы, продолжавшейся не один месяц. Она началась только в ноябре, когда по традиции уже должен был пройти третий пленум. Само собой разумеется, что работа над материалами началась загодя, но к намеченному сроку стало ясно, что общего мнения партийного руководства достичь не удалось. Работу надо было начать заново, при этом главные роли пришлось взять на себя высшим руководителям во главе с генеральным секретарем.



Си Цзиньпин так описывает ход коллективного творчества в своих "Пояснениях": "После ноябрьского решения о создании рабочей группы 8 декабря было проведено первое пленарное заседание. Это означало официальное начало работы по разработке Решения. На протяжении более чем семи месяцев группа проводила глубокие исследования, широко запрашивала мнения, развертывала обоснование тем "Решения", многократно проводила обсуждения и вносила поправки в данный документ.



Наряду с этим было также получено со всех сторон 1911 рекомендаций и предложений относительно поправок. Группа по подготовке документа тщательно изучила все эти рекомендации и предложения, принимая их по мере возможности, в результате чего была внесена 221 поправка. В ходе разработки "Решения" было проведено три заседания Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК и два заседания Политбюро для рассмотрения данного документа и внесения в него поправок, в результате чего было составлено "Решение", представленное на рассмотрение III пленуму ЦК КПК 20-го созыва".



Многотрудная коллективная работа над текстом "Решения" была одобрена на пленуме. Однако Си Цзиньпин счел необходимым выступить дополнительно со своими "Пояснениями". Этот беспрецедентный документ выглядит как "особое мнение товарища Си Цзиньпина". Само собой разумеется, в нем нет явных расхождений или тем более противоречий с текстом "Решения". В то же время даже при беглом сравнении двух текстов можно найти интересные моменты и нюансы.



Си Цзиньпин несколько раз использует термин "новый поход", впервые прозвучавший в его выступлении на ХХ съезде в октябре 2022 года, но затем употреблявшийся все реже. В обширном "Решении III пленума" упоминание о "новом походе" мне встретилось лишь пару раз. В своих "Пояснениях" автор выразительного лозунга, напомнившего о социалистических идеалах коммунистов 30-х годов, так пишет о главных направлениях работы пленума: "Эта повестка дня в очередной раз во всеуслышание объявила о том, какое знамя мы несем и по какому пути мы следуем в новом походе в новую эпоху. Она имеет важное и глубокое значение для всестороннего продвижения великого дела построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации".



Характеризуя итоги пленума, Си Цзиньпин называет их "общим планом, способным мобилизовать все усилия на более интенсивное продвижение всестороннего углубления реформ в более широком спектре сфер в новом походе в новую эпоху".



О происходящей смене важнейших теоретических установок КПК говорят и иные признаки. В новых документах мне не встретился, например, главный лозунг XIX съезда Компартии (2017), который многократно звучал на ХХ съезде и последовавших партийных мероприятиях – "Оставаться верными нашей первоначальной цели, ни на минуту не забывать о нашей миссии".



Си Цзиньпин более критично, чем авторы "Решения", характеризует состояние рыночного сегмента национальной экономики. Он пишет: "К примеру, рыночная система остается несовершенной, все еще недостаточно развит рынок, еще не в полной мере упорядочены связи между правительством и рынком, инновационный потенциал не соответствует требованиям высококачественного развития, производственная система в основном характеризуется крупными масштабами и целостностью структуры, а не внушительной мощью и высоким качеством, не изменилась коренным образом ситуация, когда основные ключевые технологии находятся под чужим контролем, основа сельского хозяйства лишена достаточной прочности, по-прежнему существует довольно большой разрыв в развитии города и села и в развитии различных регионов, а также в распределении доходов населения, все еще имеются недостатки и слабые звенья в области обеспечения благосостояния населения, охраны окружающей среды и т. д.".



Стоит обратить внимание не только на многозначительные разночтения, но и совпадения подходов "Решения" и "Пояснений". В них, например, отсутствует даже упоминание о Центральной комиссии по проверке партийной дисциплины. На ХХ съезде КПК отчет этой всемогущей структуры, именуемой иногда "партийной контрразведкой", был заслушан наравне с отчетным докладом Политбюро. Конечно, о необходимости борьбы с коррупцией в партийных рядах и государственной системе оба документа говорят много и подробно. Но вот для ЦКПД места не нашлось.



Оба документа подчеркивают важность дальнейшего развития "открытости", то есть торговых, экономических, финансовых и иных связей с внешним миром. При перечислении международных экономических структур и в "Решениях", и в "Пояснениях" упоминается только инициатива "Пояс и путь". При этом нет упоминаний ни ШОС, ни БРИКС, которые играют растущую роль с становлении справедливого мирового порядка. В "Пояснениях" говорится так: "Была отмечена необходимость планомерно расширять открытость на институциональном уровне, углублять реформу системы внешней торговли и системы управления иностранными инвестициями и инвестиционной деятельностью за рубежом, оптимизировать архитектонику региональной открытости, а также совершенствовать механизмы продвижения высококачественной совместной реализации инициативы "Пояс и путь"".



Разные нюансы проявляются в анализе международной обстановки, в которой становятся все более очевидны минусы для реализации китайских реформ. В "Решении" они называются "необходимым требованием для продвижения построения сообщества единой судьбы человечества и завоевания стратегической инициативы в условиях происходящих ускоренными темпами невиданных за последние сто лет колоссальных перемен".



Автор "Пояснений" почему-то не использует выдвинутый им еще в 2013 году термин "сообщество единой судьбы человечества". Зато он более подробно ставит задачи создания благоприятной для Поднебесной внешней среды: "Создавать и улучшать координационные механизмы, направленные на обеспечение безопасности окружающих Китай районов, улучшать механизмы противодействия санкциям, вмешательствам и "юрисдикции длинной руки", оздоровлять механизм предотвращения и контроля торговых рисков, совершенствовать систему законов и правовых норм, а также систему реализации принципа верховенства закона в сфере внешних сношений, углублять международное сотрудничество в сфере правоприменения и правосудия".



В "Пояснениях" не повторяется важный раздел "Решений", касающийся идеологического обеспечения "дальнейшего всестороннего углубления реформ". В нем говорится: "Необходимо твердо придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, целиком и полностью претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Углубленно изучать и реализовывать ряд новых идей, новых взглядов и новых суждений генерального секретаря Си Цзиньпина по вопросам всестороннего углубления реформ, полностью, четко и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, придерживаться основного алгоритма работы – поступательного движения вперед при поддержании стабильности".



Это расхождение можно объяснить естественной скромностью автора "идей Си Цзиньпина". Но обращает на себя внимание факт развернутого перечня основоположников идеологии КПК, который не в ходу последнее время и который обычно сводится к общему термину "китайский марксизм". Подобная детализация "источников и классиков" в экономическом документе уже вызвала вопросы.



Зафиксированные в "Решении" и "Пояснении" разночтения и нюансы подтверждают существование в КПК внутрипартийной демократии, сохранение творческого потенциала в 100-миллионной партии. Похоже, ведущаяся в руководстве правящей партии дискуссия об оптимальном маршруте к цели "великого возрождения китайской нации" не завершена. Что же, впереди IV пленум!