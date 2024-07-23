В мире стремительно набухают еще две войны - Ближневосточная и Тайваньская

09:31 24.07.2024

Две новые войны в мире скоро сведут на нет интерес к украинскому кризису - мнение



В настоящее время в мире назревают сразу два новых масштабных вооруженных конфликта, которые отодвинут войну на Украине с приоритетных позиций в мировой политике.



Об этом пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", исходя из анализа мнений в экспертном сообществе.



Одна из таких войн должна разразиться в результате Тайваньского кризиса. В этом противостоянии Китай и США сойдутся в борьбе за господство в Тихом океане.



А другая уже фактически началась на Ближнем Востоке. По мнению авторов материала, изначальная операция Израиля против ХАМАС в Газе превратится в крупномасштабный региональный конфликт, в который будут втянуты ведущие мировые игроки.



"Это означает, что украинский кризис будут тормозить, отправляя минимум в „спящий режим", а в худших сценариях распил, размен, развал",

- прогнозирует канал.

Отмечается, что для Зеленского и его окружения, эти новости очень плохие, так как без продолжения войны в Украине, нынешнее руководство киевского режима неизбежно потеряет власть.



Ранее EADaily сообщало, что В НАТО постепенно растет понимание того, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.