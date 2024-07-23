В аэропорту Катманду разбился пассажирский Bombardier CRJ 200 внутренних авиалиний - 19 погибших

09:44 24.07.2024

Самолет авиакомпании Saurya Airlines разбился в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом пишет Kathmandu Post.



Известно, что рейс направлялся в Покхару. На борту находились 19 человек, включая экипаж.



Катастрофа произошла во время взлета. На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы.



Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале. Флот авиакомпании представлен самолетами .



Ранее был задержан второй аниматора квест-комнаты в Махачкале, где во время пожара погибли посетители.