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|В аэропорту Катманду разбился пассажирский Bombardier CRJ 200 внутренних авиалиний - 19 погибших
09:44 24.07.2024
Самолет авиакомпании Saurya Airlines разбился в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом пишет Kathmandu Post.
Известно, что рейс направлялся в Покхару. На борту находились 19 человек, включая экипаж.
Катастрофа произошла во время взлета. На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале. Флот авиакомпании представлен самолетами .
Ранее был задержан второй аниматора квест-комнаты в Махачкале, где во время пожара погибли посетители.