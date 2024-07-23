На взятках погорело руководство Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний

10:00 24.07.2024

Руководитель Республиканского научного центра дерматологии и его заместитель подозреваются в коррупции

Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя



АПК РК, 23 июля



Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя.

Они подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников.

С санкции суда руководитель Центра взят под стражу.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.