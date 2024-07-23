В Узбекистане выставили на торги оператора национальной платежной системы Humo

10:35 24.07.2024

В Узбекистане стартовал процесс приватизации Национального межбанковского процессингового центра (НБПЦ), который управляет национальной платежной системой Humo. Объявление об этом разместила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами страны (АУГА), которому принадлежит госдоля в НБПЦ.



Консультантом АУГА по проекту выступает международная компания Deloitte. Торги пройдут в три этапа. В них смогут участвовать компании, в уставном капитале которых нет государственной доли, а сами они либо кто-то из акционеров не находятся под санкциями Евросоюза, США и крупных международных банков развития.



- Национальный межбанковский процессинговый центр – составная часть платежной системы Узбекистана, основан в 2018 году. В мае 2019 года запустил платежную систему Humo, которая была создана Центральным банком по поручению президента после серьезного сбоя единственной на тот момент платежной системы Uzcard, произошедшего в сентябре 2018 года.



Уставный капитал НМПЦ - 155,4 млрд сумов ($12,3 млн). На данный момент эмитировано более 27 млн карт Humo, по Узбекистану установлено свыше 210 тысяч терминалов и более 6,4 тысячи банкоматов.



В декабре 2023 года президент страны Шавкат Мирзиеев подписал постановление, которое вводит с 1 июля 2024 года требование по созданию и деятельности операторов платежных систем и платежных организаций исключительно в форме акционерного общества. В апреле текущего года другим постановлением президента Humo вошла в перечень из 247 компаний, государственные доли в которых должны быть выставлены на публичные торги.