|Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:36 24.07.2024
Главный секрет успеха Китая: не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы
На третьем пленуме Компартия КНР решила удвоить экономическую, техническую и военную мощь
Дмитрий Капустин
Внимание всего мира было приковано к Китаю, где проходил так называемый третий пленум. Это крупнейшее партийное собрание, проводимое примерно раз в 5 лет для определения общего направления долгосрочной социальной и экономической политики страны.
Китайские реформаторы продолжают путь Дэн Сяопина
Компартия Китая проводит крупные съезды два раза в десятилетие. Члены ЦК, крупнейшего из высших партийных органов, принимающих решения, избираются как раз на съезде. 20-й Центральный комитет был избран на последнем съезде в октябре 2022 года.
В промежутках между съездами ЦК проводит семь пленумов, на которых присутствуют все его нынешние 205 членов. Первый, второй и седьмой пленумы каждого ЦК обычно посвящены передаче власти. В последние десятилетия каждый третий пленум ЦК был сосредоточен на долгосрочных экономических реформах, в то время как пятый связан с обсуждением пятилетних планов развития страны.
Нынешний пленум проходил за закрытыми дверями под председательством Си Цзиньпина. И завершился, по традиции, принятием плана развития Китая на ближайшие 5 лет и последующий период.
Третий пленум в декабре 1978 г. под руководством Дэн Сяопина положил начало экономическим реформам в Китае, способствуя его превращению из аграрного захолустья с централизованным планированием в сверхдержаву.
На третьем пленуме в ноябре 2013 г. ЦК разрешил свободному рынку играть "решающую" роль в распределении ресурсов в экономике. Вот и нынешний пленум государственные СМИ Китая уже назвали "эпохальным". И действительно, принят целый ряд важнейших решений.
Большой залив - драйвер китайской модернизации
Партия заявила, что к 2035 г. увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, чтобы Китай сравнялся по этому показателю со всеми развитыми странами. К тому времени различия в развитии городов и сельских районов, между регионами и в уровне жизни значительно сократятся. Будут решены демографические проблемы, а в экономике найдены новые точки роста.
Партия также обещала пересмотреть налоговую систему для снижения долговых рисков, стимулирования внутреннего потребления и оживления частного сектора. Пленум одобрил и долгосрочные цели развития Китая: в стране должны появиться "самоуправляемые производственные цепочки и цепочки поставок". Главными продуктами Китая станут интегральные микросхемы, промышленные станки, медоборудование и передовые материалы.
Китай сосредоточит усилия на укреплении экономического, технологического и оборонного потенциала для решения конфликтов с Западом. Модернизация Вооруженных сил фактически завершена, постановило ЦК компартии.
Однако национальная безопасность приобретает все большее значение - нужно ведь обеспечивать безопасность тех самых "цепочек", которые станут основой новой экономики Китая.
Большой залив Гуандун-Гонконг-Макао признан "стратегически важным районом", его постараются оградить от западных санкций. Также ЦК обещает крепче защищать морские интересы Китая.
Товарищ Си не ищет внешнего врага, а решает внутренние проблемы
Западные санкции, что бы там ни говорили, серьезный удар по Китаю. Кроме того, усиливается напряженность в торговых отношениях с Евросоюзом, в связи с чем экспорт электромобилей под угрозой. Именно поэтому Китаю и нужно защитить своих производителей. В резолюции пленума содержится обещание в равной степени защищать "права в экономике всех форм собственности", поддерживать частный сектор.
Все амбициозные цели должны быть достигнуты уже к 2029 г., к 80-летию Китайской Народной Республики. До этого времени Си Цзиньпин и возглавляемая им партия будут развивать свободную экономику. Единый набор рыночных правил, справедливая и последовательная нормативно-правовая база, устранение ограничений для выхода на рынок и развития конкуренции - все это тоже цели развития коммунистического Китая. Причем партия не обещает построить коммунизм. Через пять лет будет создан современный социалистический Китай.
Се Маосун, старший научный сотрудник Университета Цинхуа, подчеркивает: почти весь объемный документ был посвящен внутренним проблемам. Это свидетельствует о том, что руководство страны сосредоточено на стабильности и стремлении к прогрессу. Тем более, что нужно решить множество проблем: снижение спроса на недвижимость, падение рождаемости, рост безработицы, ослабление финансовых рынков
- Послание высшего руководства остается неизменным: мы должны в первую очередь уделять приоритетное внимание нашим собственным проблемам, - говорит профессор Се.