Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин

10:36 24.07.2024

Главный секрет успеха Китая: не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы

На третьем пленуме Компартия КНР решила удвоить экономическую, техническую и военную мощь



Дмитрий Капустин



Внимание всего мира было приковано к Китаю, где проходил так называемый третий пленум. Это крупнейшее партийное собрание, проводимое примерно раз в 5 лет для определения общего направления долгосрочной социальной и экономической политики страны.



Китайские реформаторы продолжают путь Дэн Сяопина



Компартия Китая проводит крупные съезды два раза в десятилетие. Члены ЦК, крупнейшего из высших партийных органов, принимающих решения, избираются как раз на съезде. 20-й Центральный комитет был избран на последнем съезде в октябре 2022 года.



В промежутках между съездами ЦК проводит семь пленумов, на которых присутствуют все его нынешние 205 членов. Первый, второй и седьмой пленумы каждого ЦК обычно посвящены передаче власти. В последние десятилетия каждый третий пленум ЦК был сосредоточен на долгосрочных экономических реформах, в то время как пятый связан с обсуждением пятилетних планов развития страны.



Нынешний пленум проходил за закрытыми дверями под председательством Си Цзиньпина. И завершился, по традиции, принятием плана развития Китая на ближайшие 5 лет и последующий период.



Третий пленум в декабре 1978 г. под руководством Дэн Сяопина положил начало экономическим реформам в Китае, способствуя его превращению из аграрного захолустья с централизованным планированием в сверхдержаву.



На третьем пленуме в ноябре 2013 г. ЦК разрешил свободному рынку играть "решающую" роль в распределении ресурсов в экономике. Вот и нынешний пленум государственные СМИ Китая уже назвали "эпохальным". И действительно, принят целый ряд важнейших решений.



Большой залив - драйвер китайской модернизации



Партия заявила, что к 2035 г. увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, чтобы Китай сравнялся по этому показателю со всеми развитыми странами. К тому времени различия в развитии городов и сельских районов, между регионами и в уровне жизни значительно сократятся. Будут решены демографические проблемы, а в экономике найдены новые точки роста.



Партия также обещала пересмотреть налоговую систему для снижения долговых рисков, стимулирования внутреннего потребления и оживления частного сектора. Пленум одобрил и долгосрочные цели развития Китая: в стране должны появиться "самоуправляемые производственные цепочки и цепочки поставок". Главными продуктами Китая станут интегральные микросхемы, промышленные станки, медоборудование и передовые материалы.



Китай сосредоточит усилия на укреплении экономического, технологического и оборонного потенциала для решения конфликтов с Западом. Модернизация Вооруженных сил фактически завершена, постановило ЦК компартии.



Однако национальная безопасность приобретает все большее значение - нужно ведь обеспечивать безопасность тех самых "цепочек", которые станут основой новой экономики Китая.



Большой залив Гуандун-Гонконг-Макао признан "стратегически важным районом", его постараются оградить от западных санкций. Также ЦК обещает крепче защищать морские интересы Китая.



Товарищ Си не ищет внешнего врага, а решает внутренние проблемы



Западные санкции, что бы там ни говорили, серьезный удар по Китаю. Кроме того, усиливается напряженность в торговых отношениях с Евросоюзом, в связи с чем экспорт электромобилей под угрозой. Именно поэтому Китаю и нужно защитить своих производителей. В резолюции пленума содержится обещание в равной степени защищать "права в экономике всех форм собственности", поддерживать частный сектор.



Все амбициозные цели должны быть достигнуты уже к 2029 г., к 80-летию Китайской Народной Республики. До этого времени Си Цзиньпин и возглавляемая им партия будут развивать свободную экономику. Единый набор рыночных правил, справедливая и последовательная нормативно-правовая база, устранение ограничений для выхода на рынок и развития конкуренции - все это тоже цели развития коммунистического Китая. Причем партия не обещает построить коммунизм. Через пять лет будет создан современный социалистический Китай.



Се Маосун, старший научный сотрудник Университета Цинхуа, подчеркивает: почти весь объемный документ был посвящен внутренним проблемам. Это свидетельствует о том, что руководство страны сосредоточено на стабильности и стремлении к прогрессу. Тем более, что нужно решить множество проблем: снижение спроса на недвижимость, падение рождаемости, рост безработицы, ослабление финансовых рынков



- Послание высшего руководства остается неизменным: мы должны в первую очередь уделять приоритетное внимание нашим собственным проблемам, - говорит профессор Се.