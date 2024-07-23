 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.07.2024
10:48  Ричард Саква: Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:43  Власти Израиля выступили против арабского государства в Палестине "при любой погоде", - Дм.Нефедов
10:36  Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:35  В Узбекистане выставили на торги оператора национальной платежной системы Humo
10:32  Воздушный шар с какашками из КНДР метко поразил резиденцию президента Южной Кореи
10:00  На взятках погорело руководство Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний
09:44  В аэропорту Катманду разбился пассажирский Bombardier CRJ 200 внутренних авиалиний - 19 погибших

09:31  В мире стремительно набухают еще две войны - Ближневосточная и Тайваньская
09:23  Зачем председатель Си поясняет решения III пленума? - Юрий Тавровский
09:09  Монополия на "правду". Евроглобалисты против свободы слова, - А.Белов
08:58  Задержан ГКНБ и обвинен в махинациях бывший вице-мэр Оша Жасур Азимов
08:02  Пранкеры Вован и Лексус разыграли Камалу Харрис "Гретой Тунберг"
07:56  Ближний Восток: эхо взрывов в Йемене, - В.Бурт
06:49  Запад превратился в тоталитарную секту, - Дм.Орехов
04:07  Задержания руководителей нефтесервисных компаний продолжаются в Мангистау
01:17  Наднациональная идентичность. Будет ли Россия тюркским государством, - Геворг Мирзаян
00:49  Скелеты в шкафу экс-Елбасы: кто "приватизировал" госрезиденции? - Orda.kz
00:38  Компартия Китая не отказалась от наследия Дэн Сяопина, - Сергей Цыплаков
00:16  Мигрантский бизнес на детях - цинично, прибыльно, законно, - СП
00:10  С уходом Байдена шансы японского премьера Кисиды сохранить власть становятся призрачными
00:08  Главу Гагаузии Е.Гуцул и ее помощницу С.Попан молдавские власти решили судить
00:07  Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
00:06  Глобальный сбой в системах Microsoft поставил мир на грань техноапокалипсиса, - ФСК
00:02  Недееспособный Джо Байден "вышел из чата"? - Вл.Малышев
00:01  Политическая гроза в Вашингтоне предвещает шторм Израилю, - И.Субботин
Вторник, 23.07.2024
19:01  По месту геномной регистрации. Госдума РФ ужесточила миграционное законодательство
18:34  Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку. За нерадивую охрану Трампа
11:21  "Эра монстров и идиотов". Переизбрание фон дер Ляйен знаменует крах Европы, - М.Зонненборн, К.Латур
11:18  У Камалы Харрис маловато как харизмы, так и времени, - The Economist
11:12  Американ сбой. Кто стоял за массовым "синим экраном"? - Илья Титов
11:11  Археологи обнаружили в Якутске первые берестяные грамоты (XVII век)
11:09  За кулисами беспрецедентного решения Байдена о снятии своей кандидатуры
11:00  Смертельно больного создателя Рунета отправили в тюрьму
10:35  Теневой штаб демократов подталкивает Израиль к немедленному нападению на Иран? - "Завтра"
10:33  Венгрия попытается откусить часть Украины. Резню заказывали? - "Регнум"
10:31  "Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?" - А.Куликова
10:30  Разложение республики. Корсика непременно полыхнет, - А.Ливри
10:25  Европа и Трамп: кто кого нахлобучит?
10:21  Упавшая с кокосовой пальмы... Основные проблемы Камалы Харрис, - МК
10:15  Прикрылись никабом: спор о религиозном дресс-коде обнажил фундаментальные проблемы российских мусульман
10:09  "Зеленый" фашизм. Ядерную кнопку нажмет зомби, - Александр Широкорад
10:08  Названы особенности политической программы Камалы Харрис: от абортов до миграции, - А.Яшлавский
10:04  Shaman (молодой певец Ярослав Дронов) стал "Заслуженным артистом России"
09:52  Фуад Сафаров: Запад рискует поджечь весь мир "украинской спичкой"
09:39  Эрдогана готовят в "турецкие де Голли", - Ст.Тарасов
08:26  Ашхабад теряет доверие западных партнеров, - Виктория Панфилова
07:33  Знакомые вице: есть ли у Харрис шансы попасть в Белый дом, - Л.Самуна
06:28  Реализуемы ли предвыборные обещания Трампа? - Анатолий Лебедев
00:56  Тайные базы под "брендом" хуситов: как "ось сопротивления" воюет с Израилем, - К.Семенов
00:51  У Камалы Харрис обнаружили малоизвестное психологическое расстройство: "Словесная диарея"
00:42  Зеленский и его "1984", - Платон Беседин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:36 24.07.2024

Главный секрет успеха Китая: не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы
На третьем пленуме Компартия КНР решила удвоить экономическую, техническую и военную мощь

Дмитрий Капустин

Внимание всего мира было приковано к Китаю, где проходил так называемый третий пленум. Это крупнейшее партийное собрание, проводимое примерно раз в 5 лет для определения общего направления долгосрочной социальной и экономической политики страны.

Китайские реформаторы продолжают путь Дэн Сяопина

Компартия Китая проводит крупные съезды два раза в десятилетие. Члены ЦК, крупнейшего из высших партийных органов, принимающих решения, избираются как раз на съезде. 20-й Центральный комитет был избран на последнем съезде в октябре 2022 года.

В промежутках между съездами ЦК проводит семь пленумов, на которых присутствуют все его нынешние 205 членов. Первый, второй и седьмой пленумы каждого ЦК обычно посвящены передаче власти. В последние десятилетия каждый третий пленум ЦК был сосредоточен на долгосрочных экономических реформах, в то время как пятый связан с обсуждением пятилетних планов развития страны.

Нынешний пленум проходил за закрытыми дверями под председательством Си Цзиньпина. И завершился, по традиции, принятием плана развития Китая на ближайшие 5 лет и последующий период.

Третий пленум в декабре 1978 г. под руководством Дэн Сяопина положил начало экономическим реформам в Китае, способствуя его превращению из аграрного захолустья с централизованным планированием в сверхдержаву.

На третьем пленуме в ноябре 2013 г. ЦК разрешил свободному рынку играть "решающую" роль в распределении ресурсов в экономике. Вот и нынешний пленум государственные СМИ Китая уже назвали "эпохальным". И действительно, принят целый ряд важнейших решений.

Большой залив - драйвер китайской модернизации

Партия заявила, что к 2035 г. увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, чтобы Китай сравнялся по этому показателю со всеми развитыми странами. К тому времени различия в развитии городов и сельских районов, между регионами и в уровне жизни значительно сократятся. Будут решены демографические проблемы, а в экономике найдены новые точки роста.

Партия также обещала пересмотреть налоговую систему для снижения долговых рисков, стимулирования внутреннего потребления и оживления частного сектора. Пленум одобрил и долгосрочные цели развития Китая: в стране должны появиться "самоуправляемые производственные цепочки и цепочки поставок". Главными продуктами Китая станут интегральные микросхемы, промышленные станки, медоборудование и передовые материалы.

Китай сосредоточит усилия на укреплении экономического, технологического и оборонного потенциала для решения конфликтов с Западом. Модернизация Вооруженных сил фактически завершена, постановило ЦК компартии.

Однако национальная безопасность приобретает все большее значение - нужно ведь обеспечивать безопасность тех самых "цепочек", которые станут основой новой экономики Китая.

Большой залив Гуандун-Гонконг-Макао признан "стратегически важным районом", его постараются оградить от западных санкций. Также ЦК обещает крепче защищать морские интересы Китая.

Товарищ Си не ищет внешнего врага, а решает внутренние проблемы

Западные санкции, что бы там ни говорили, серьезный удар по Китаю. Кроме того, усиливается напряженность в торговых отношениях с Евросоюзом, в связи с чем экспорт электромобилей под угрозой. Именно поэтому Китаю и нужно защитить своих производителей. В резолюции пленума содержится обещание в равной степени защищать "права в экономике всех форм собственности", поддерживать частный сектор.

Все амбициозные цели должны быть достигнуты уже к 2029 г., к 80-летию Китайской Народной Республики. До этого времени Си Цзиньпин и возглавляемая им партия будут развивать свободную экономику. Единый набор рыночных правил, справедливая и последовательная нормативно-правовая база, устранение ограничений для выхода на рынок и развития конкуренции - все это тоже цели развития коммунистического Китая. Причем партия не обещает построить коммунизм. Через пять лет будет создан современный социалистический Китай.

Се Маосун, старший научный сотрудник Университета Цинхуа, подчеркивает: почти весь объемный документ был посвящен внутренним проблемам. Это свидетельствует о том, что руководство страны сосредоточено на стабильности и стремлении к прогрессу. Тем более, что нужно решить множество проблем: снижение спроса на недвижимость, падение рождаемости, рост безработицы, ослабление финансовых рынков

- Послание высшего руководства остается неизменным: мы должны в первую очередь уделять приоритетное внимание нашим собственным проблемам, - говорит профессор Се.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721806560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сельское здравоохранение: Олжас Бектенов проверил динамику исполнения поручений по строительству медобъектов
- Олжас Бектенов о поддержке аграриев: Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге
- Выход Байдена из президентской гонки в США: к чему готовиться Казахстану
- 2,8 млн га площадей обработаны от саранчи
- АО "НК "КазМунайГаз" оштрафовано на 539,4 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов
- Рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" подтверждены на уровне "BB-/В" в связи с повышением запасов капитала; прогноз остается "Позитивным"
- Руководитель Республиканского научного центра дерматологии и его заместитель подозреваются в коррупции
- Антикор выявил серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  