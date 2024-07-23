Власти Израиля выступили против арабского государства в Палестине "при любой погоде", - Дм.Нефедов

10:43 24.07.2024

Израильский кнессет выступил против арабского государства в Палестине

Нетаньяху в США: курсом на эскалацию при любой "погоде"



23.07.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Израильское присутствие на оккупированных палестинских территориях является незаконным, говорится в консультативном заключении Международного суда ООН, зачитанном на днях его председателем Навафом Саламом. "Политика и действия [Израиля] рассчитаны на то, чтобы оказать необратимое воздействие на месте и оставаться в силе на неопределенный срок. Следовательно, суд считает, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", – отметил международный чиновник от юстиции.



Еще необычнее то, что суд посчитал права палестинцев нарушенными: "В результате политики и действий Израиля на протяжении десятилетий палестинский народ был лишен права на самоопределение, а дальнейшее продолжение этих политики и действий подрывает осуществление этого права в будущем. Соответственно, суд считает, что Израиль нарушает свое обязательство уважать право палестинского народа на самоопределение".



Между тем 17 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов (68 против 9) поддержал резолюцию, отвергающую создание палестинского арабского государства. Тем самым сделан новый весомый шаг для дальнейшего ухудшения ситуации на оккупированных территориях и в регионе в целом: "…Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства в сердце земли Израиля будет представлять угрозу существованию Государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион", – отмечается в документе, принятом всеми партиями, входящими в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и ультраправыми партиями оппозиции и получившего частичную поддержку также от центристской партии "Национальное единство" Бенни Ганца.



Впрочем, судя по географии, именно израильское государство находится в сердцевине Палестины, притом с "добавками" территорий, периодически захватываемых (этот процесс продолжается), в частности, у арабов Газы и Западного Берега.



В резолюции отмечается, что в случае создания арабского государства в Палестине "…ХАМАС в скором времени захватит власть и превратит его в базу радикального исламского террора, действуя в координации с возглавляемой Ираном "осью", направленной на ликвидацию государства Израиль". При этом почему-то замалчивается, что движение ХАМАС и прочие организации, выдвигающие радикальные лозунги, возникли благодаря оккупационной политике Израиля в арабской части Палестины, последовательному отрицанию Тель-Авивом прав местного арабского населения на собственное государство.



Впрочем, имеются в израильском истеблишменте и более трезвые голоса. Так, депутаты парламента от левоцентристской партии "Еш Атид" покинули вышеозначенное заседание, дабы не поддерживать шовинистический угар большей части парламентариев. Председатель же этой партии Яир Лапид высказался в СМИ за "сосуществование в Палестине двух равноправных государств. Иначе здесь всегда будут кровавые конфликты и межнациональная вражда будет бессрочной". По мнению политика, межгосударственные границы можно уточнить в ходе переговоров, причем они могут и не совпадать с линиями разграничения в соответствии с резолюцией ООН от 29 ноября 1947 года. Впрочем, как оговорился Лапид, переговоры эти возможны в том случае, если "палестинские арабы создадут государство. Иначе вместо территориального размежевания обе стороны получат постоянное кровопролитие". Но как этому государству появиться в условиях последовательного отрицания подавляющим большинством израильтян подобной постановки вопроса, решительно не понятно.



Вот и получается кровавый замкнутый круг, закрутившийся после принятия той самой резолюции 1947 г., ни в коей мере не остановившей захват и оккупацию значительных территорий предписанного ею, но так и не появившегося де-факто палестинского государства. Так, уже в 1947-48 гг. была захвачена Галилея на севере края, составлявшая не менее 35% территории "арабской" Палестины. В 1948–49 гг. ее участи последовала часть западного берега реки Иордан, примыкающего к ней региона, до трети территории Газы, западная часть Иерусалима (Аль-Кудс). По результатам военных действий 1967 года под контроль Израиля перешел весь Иерусалим, оставшаяся (большая) часть примыкающего к ней западного берега Иордана и еще около трети территории Газы. Только в 1994 г. по результатам "соглашений Осло" Тель-Авив согласился-таки на создание так называемой "Палестинской национальной администрации", по факту так и оставшейся зависимым Израиля и его политики мало что решающим придатком. Это видно хотя бы по ее неспособности противодействовать расширяющейся с начала 1950-х годов сети израильских поселений в арабских регионах Палестины. Не выступает эта администрация во главе с престарелым Махмудом Аббасом и за восстановление легитимных границ сектора Газа, за деоккупацию Галилеи с репатриацией туда арабских беженцев, за уточнение границ Западного берега с Израилем и Иорданией…



Характерно, что скандальное, но вместе с тем вполне предсказуемое в контексте местных реалий решение кнессета пришлось на период продолжающейся кровавой "зачистки" сектора Газа вооруженными формированиями ЦАХАЛ, на фоне систематических обстрелов ими южных районов Ливана, столицы Сирии Дамаска и т. д. Заметим, продолжающийся вот уже который месяц беспредел, как и ранее, не слишком-то беспокоит арабских соседей Палестины, если не считать, конечно, многословных резолюций Лиги арабских государств и иже с нею, не имеющих никаких практических последствий. В отличие от 1973 года, возможность введения нефтяного эмбарго против режима Нетаньяху и поддерживающих его экспансионистскую политику западных государств даже не обсуждается, что хорошо характеризует эволюцию взглядов и подходов элит многих арабских государств на застарелый палестино-израильский конфликт. Как мы писали ранее, некоторые монархии заинтересованы в использовании трубопровода Эйлат – Ашкелон для экспорта нефти и нефтепродуктов. По соображениям не только большой политики, но и столь важного на Ближнем Востоке (да и только ли там?) престижа они никак не готовы полностью зависеть от проходящего по территории Египта Суэцкого канала и параллельного нефтепровода СУМЕД (Суэц – Порт-Саид)...



Нет оснований полагать, что отказ кнессета от создания самостоятельного арабского государства в Палестине станет поводом к введению против режима Нетаньяху экономических санкций ООН или международных финансовых организаций. Несмотря на грозные заявления, угрозы марионеточными международными судами и протестные акции по всему миру, подобного рода прецедентов не наблюдалось с первых шагов новоявленного еврейского государства, незамедлительно взявшегося за расширение своего "жизненного пространства" и широко сочетающего в достижении этой цели совокупность всех доступных ему средств от жесткого военного давления до информационных спецопераций и политического лоббизма. Так, принятый 17 июля скандальный законопроект был подготовлен в связи с предстоящим выступлением Нетаньяху перед американским конгрессом, которое уже вызвало разногласия и дебаты среди законодателей-демократов. Уже прибывший в Вашингтон с "очень важным" визитом Неистовый Биби также был намерен переговорить с Джо Байденом, не только отказавшимся от участия в избирательной гонке, но и, похоже, вовсе исчезнувшем "с радаров", что дает почву для самых далекоидущих слухов и предположений. Новая дата встречи взамен отмененной так и не назначена, гостя вроде бы примет вице-президент Камала Харрис, на вопросы же о здоровье якобы подхватившего очередной коронавирус Сонного Джо Белый дом молчит.



В то время как Байден, который, не исключено, еще жив, неоднократно заявлял, что его страна поддерживает идею создания двух государств, демонстративно произраильская позиция республиканского кандидата на Белый дом Дональда Трампа в полной мере проявилась еще в период его первого президентского срока (2016-2020 гг.). В любом случае не вызывает сомнений, что израильтяне будут и далее использовать все свои лоббистские возможности в Америке для получения односторонних выгод и преференций, чреватых новыми потрясениями на Ближнем Востоке, включая попытки втягивания третьих игроков в противостояние Израиля с Ираном. Комментируя атаку ВВС Израиля на йеменский порт Ходейда, воюющий, по его собственному признанию, на семи фронтах, Нетаньяху заявил: "Израиль ожидает, что международное сообщество активизирует свои усилия против Ирана и его марионеток, чтобы обуздать иранскую агрессию и защитить международную свободу судоходства. Каждый, кто хочет видеть Ближний Восток безопасным и стабильным, должен выступить против иранской "оси зла" и поддержать борьбу Израиля против Ирана и его марионеток". Едва ли подобного рода пропаганда адекватно отражает реальность, однако нельзя не признать, что политическая неопределенность и неразбериха за океаном серьезно повышают градус военной эскалации в регионе.