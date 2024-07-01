Ричард Саква: Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН

10:48 24.07.2024 Великое разрушение

Политический Запад и эрозия системы Устава ООН



РИЧАРД САКВА

Почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета.

01.07.2024



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "ВАЛДАЙ"



Международная система представляет собой комбинацию норм, процедур и институтов, и последние не обязательно формализованы. Блоки государств создают особые мировые порядки, отражающие их представления о правильном управлении глобальной системой. В 1945 г., после двух катастрофических мировых войн за одно поколение, человечество объединилось, чтобы создать уставную международную систему, в центре которой находится Организация Объединенных Наций. Эта система универсальна, в то время как отдельные мировые порядки отражают самобытные культуры, цивилизации, идеологии и геополитические интересы их создателей.



Во время первой холодной войны США создали собственный политический порядок – политический Запад, а Советский Союз – коммунистический блок. Распад советского коммунизма и связанного с ним мирового порядка в 1989–1991 гг. привел к появлению мира с единым порядком (иногда он характеризуется как однополярный). Без сдерживающего влияния почти равного конкурента политический Запад радикализировался и заявил о своей универсальности[1]. Но политический Запад (также известный как либеральный международный порядок или порядок, основанный на правилах, хотя термины не совсем синонимичны) превратился в соперника международной системы, в которую якобы был встроен. Это, в свою очередь, породило контрдвижение во главе с Россией, Китаем и некоторыми средними державами. Китай формально отвергает блоковую политику, несмотря на союзничество с другими государствами, и, следовательно, не будет устанавливать собственный "мировой порядок", основанный на союзнических связях, хотя зависимости отнюдь не исключаются.



Политический Восток находится в стадии становления, уравновешивая политический Запад и отвергая логику, на которой он основан.



Генри Киссинджер[2], следуя реалистскому мышлению, не проводил различий между порядком и системой. С точки зрения реалистов, меняющиеся модели альянсов, враждебные действия и баланс сил на уровне международной политики представляют собой всю полноту того, что имеет значение в международных отношениях. Это слишком упрощенное представление. Система Устава ООН, конечно, не имеет ничего общего с мировым правительством, но обеспечивает нормативную структуру, в рамках которой проводится международная политика[3]. Даже самые убежденные реалисты признают фундаментальную роль международного права, хотя государственные интересы для них в приоритете. Для полноты картины следует отметить, что на международные дела влияют и две другие важные области (помимо международной системы и международной политики): международная политэкономия и сфера транснационального гражданского общества и социальных движений. Их динамика и взаимодействие с другими областями не будут рассматриваться в этой статье. Вместо этого основное внимание сосредоточим на расхождении между системными нормами (ценностями и "духом", представленными интернационализмом Устава) и современной практикой. Уставная международная система переживает глубочайший с момента ее создания кризис, в результате международная политика становится все более "анархической"[4].



Противоречия между принципами многосторонности Устава ООН и практикой мировой политики второй холодной войны острее, чем когда-либо. Международную обстановку формирует несоответствие между суверенным интернационализмом, в котором уважение к суверенитету и плюрализму сдерживаются приверженностью ценностям Устава, и демократическим интернационализмом, экспансивным и нелиберальным взглядом на глобальную политику. Это метаполитика нашей эпохи, распространенная во всех сферах. Столкновение мировых порядков, в частности порядка, основанного на правилах, под руководством США (т.е. политическим Западом), и зарождающимся политическим Востоком – союзом России, Китая и некоторых других государств – усугубляется онтологической конкуренцией на структурном уровне. Возможно возникновение многопорядкового мира на уровне международной политики[5], иначе называемого многополярностью (хотя эти два понятия также не являются полными синонимами), но это сопровождается угрозами самой международной системе. В первой холодной войне такого не было, и это объясняет, почему вторая холодная война глубже и сложнее. Ощутимые идеологические различия первой холодной войны, когда капиталистические демократии противостояли наследию революционного социализма, ныне кажутся относительно поверхностными. Первая холодная война велась в рамках международной системы Устава ООН (хотя и допускала ее нарушения), тогда как вторая касается самой системы. Этот двойной конфликт, действующий на уровне системы и порядков, придает противостоянию беспрецедентную глубину, оставаясь в то же время аморфным и многообразным.



Вторая холодная война является более сложной, всеобъемлющей и опасной, чем первая.



Возобновление противоречий холодной войны



Две модели мирового порядка основаны на противоположных представлениях о том, как следует вести международные дела: суверенном интернационалистском видении и демократическом интернационалистском идеале. Эти расходящиеся представления приобретают все более четкий пространственный (геополитический) профиль.



С одной стороны, существует порядок, представленный беспокойным и экспансивным политическим Западом, выдвигающим претензии, которые подрывают прерогативы международной системы. Идеология демократического интернационализма не терпит компромиссов (по крайней мере, когда дело касается противников) и разрушает привычные дипломатические практики. Либеральная гегемония лишена четкой территориальной или этнической привязки, но она не внепространственная и не вневременная. После 1945 г. сформировался особый тип системы власти. Политический Запад, созданный во время первой холодной войны, был сформирован под влиянием ее практик, и его сохранение после 1989 г. зафиксировало и эти его особенности. Запад заявил о победе в холодной войне, но эта формулировка была не только проблематичной, но и разрушительной для самой идеи победы, на которую он претендовал. Холодная война скорее увековечилась, чем была преодолена, и это отнюдь не победа.



Вместо того чтобы распасться по завершении первой холодной войны, как предполагали неореалисты, ибо альянсы должны распадаться после достижения своей цели[6], политический Запад не только продолжил существование, но и расширился, охватив большую часть Европы за явным исключением России. Таким образом, была закреплена логика холодной войны, что привело к катастрофическим последствиям. Расширение сопровождалось движением вглубь. Без сдерживающего влияния биполярности один из блоков времен первой холодной войны заявил о правах опеки над мировой системой. Соединенные Штаты всегда опасались подчинения своей внешнеполитической автономии внешним институтам. По этой причине Сенат не ратифицировал членство США в Лиге Наций в 1920 году. Напротив, после 1945 г. Соединенные Штаты были одними из основателей уставной системы и инвестировали в ее развитие, полагая, что легитимность их действий будет усилена наличием санкции международного органа[7]. Однако США всегда оставляли за собой право действовать независимо, и в большинстве конфликтов первой холодной войны они так и поступали. С распадом Советского Союза и его системы альянсов наступила однополярная эра, ознаменовавшая великую подмену. Либеральная гегемония заменила нормы Устава ООН и плюрализм.



Демократический интернационализм пропагандировался как морально превосходящий относительную этическую нейтральность, представленную суверенным интернационализмом. Это укрепляло геополитический авторитет и мощь политического Запада. Демократический интернационализм делает упор на права человека, свободный рынок и либеральный конституционализм. Фактически речь идет о радикальном космополитическом видении либерального интернационализма, который "превратит старую глобальную систему, основанную на балансе сил, сфер влияния, военного соперничества и альянсов, в единый либеральный международный порядок, основанный на национальных государствах и торжестве закона"[8]. Концепция "либерального международного порядка" аккумулирует отдельные категории в единый всеобъемлющий "порядок", объединяющий системное и политическое, а также политическую экономию и даже социальную сферу.



Подразумевается, что это единственный жизнеспособный порядок, включающий в себя систему Устава ООН. Это означает, что у такого порядка не может быть легитимного "вне".



Автономия системы Устава сводится к нулю, а международное право подчиняется. Аутсайдеры – не более чем просители в зале ожидания истории, стремящиеся присоединиться к желаемому порядку. Старые социалистические идеи прогресса во временном плане были вытеснены геопространственным представлением модернизации и развития. Даже классические консервативные представления о том, что каждое общество должно создавать политический порядок, соответствующий его уровню развития и характеристикам, были вытеснены этой новой революционной идеологией.



Такова "монистическая" точка зрения, предполагающая, что либеральный международный порядок является единственным жизнеспособным. Монизм просто означает отказ от плюралистического суверенного интернационалистского взгляда, согласно которому мир состоит из различных типов легитимных социальных систем (типов режимов) в обществах, находящихся на разных уровнях развития с различными историческими траекториями и потребностями. Концепция либерального международного порядка – всего лишь новый способ описания идеи телеологического развития, характерной для демократического интернационализма. Это напоминает дискредитированные концепции однолинейной модернизации 1950-х и 1960-х гг., в которых более развитые общества якобы демонстрируют менее развитым их будущее. Модернизация в то время воспринималась как вестернизация по американскому образцу, но такая точка зрения давно скомпрометировала себя. Тем не менее идеология демократизма остается весьма влиятельной. Демократизм – это инструментальное применение демократических норм, служащее не демократическим предпочтениям реально существующего народа, а идеализированному представлению об этих предпочтениях[9]. Демократизм относится к демократии так же, как догматический марксизм-ленинизм к социализму.



Политический Запад



Политический Запад нетерпим к внешним вызовам. Несмотря на риторическую поддержку плюрализма и толерантности, по сути, он порождает "либеральный антиплюрализм" Джерри Симпсона[10]. Демократический интернационализм формирует практики сдерживания потенциальных соперников, опирающиеся на озабоченность великих держав в отношении якобы структурного антагонизма между демократиями и автократиями[11]. Из-за этого политический Запад становится, по сути, герметичным – глухим к призывам извне. По определению, дипломатия – это диалог и компромисс, но в черно-белом мире холодной войны сложные вопросы упрощаются и диалог считается наградой, которую следует раздавать экономно, только тем, кто считается достойным этой привилегии. Компромисс – предательство добродетели, а дипломатия равносильна умиротворению. Для неоконсерваторов, сторонников демократического интернационализма, на дворе всегда 1938 год.



Универсалистские амбиции политического Запада, возглавляемого США, означают, что практика мировой политики все больше расходится с нормами Устава ООН[12]. Понятие "либерального международного порядка" имеет смысл с точки зрения силовой политики и развития глобального экономического порядка, но предполагает определенную дистанцию от международной системы. Во время первой холодной войны параллельные системы сосуществовали, поскольку чрезмерные амбиции сдерживались наличием мощной военной и идеологической альтернативы. Этот конкурирующий порядок побуждал политический Запад проводить реформы, почерпнутые у противника, чтобы сохранить жизнеспособность. Создание государств всеобщего благосостояния в Западной Европе имело глубокие корни, но также было связано с необходимостью умиротворять избирателей, дабы избежать отчуждения и симпатий к врагу, который предлагал альтернативную модель социального развития. Эта динамика затронула даже Соединенные Штаты, хотя там ее сдерживали процветание, обеспечиваемое постоянной военной экономикой, и всеобъемлющая информационная экосистема.



Когда ограничения были устранены, политический Запад перешел в режим чрезмерной активности. Язык однополярности, "незаменимой нации" и "исключительности" сделал ненужным суверенный интернационализм. В экономической сфере императивы глобализации как будто сжали время и пространство в единое измерение. Универсалистские устремления либеральной гегемонии выходили за рамки истории и традиций. Основанный на правилах порядок не только приобрел отдельную и отличную от системы Устава ООН идентичность, но даже претендовал на более высокий статус, чем у нее, из-за стремления ООН продвигать демократическую интернационалистскую повестку дня. ООН оказалась не у дел после бомбардировок Сербии в 1999 г. и вторжения в Ирак под руководством США в 2003 г., и была неспособна разрешить углубляющийся кризис европейской безопасности. Расширение НАТО в техническом плане, возможно, было рациональным, но, по существу, представляло собой отказ от идеи неделимой безопасности, заложенной в фундаментальных соглашениях, регулирующих порядок европейской безопасности после холодной войны и даже раньше. Противоречия между "неделимой безопасностью" и "свободой выбора", прописанными в Хельсинкском заключительном акте в августе 1975 г., Парижской хартии для новой Европы в ноябре 1990 г., Стамбульской декларации в ноябре 1999 г. и Астанинской декларации в декабре 2010 г., отражают антагонизм между суверенным и демократическим интернационализмом. ООН стала ареной демонстрации разногласий, а не форумом для их разрешения. Расхождение между нормами Устава и практикой глобальной политики спровоцировало возвращение межгосударственных конфликтов в Европу.



Политический Восток



С другой стороны действует аморфная группа, которую мы называем политическим Востоком, объединяющая государства, защищающие суверенный интернационализм. Идею политического Востока можно воспринимать как еще одно изобретение западной мысли, соответствующее клише "Запад против остального мира". И если рассматривать его как сугубо антизападную конструкцию с видением мирового порядка, резко расходящимся с представлениями Запада, тогда такая критика может быть оправданна. Но на практике ситуация несколько иная. В той степени, в которой политический Запад принимает идеи системы Устава и ее основополагающий принцип суверенного интернационализма, эти две группы могут найти общие точки соприкосновения и сотрудничать. Однако если политический Запад продвигает демократический интернационализм, позиционирует себя как нечто, превосходящее уставную систему, и утверждает свою гегемонию в терминах холодной войны, тогда мы можем концептуализировать политический Восток не как анти-Запад, а как противовес ему: отказ от логики холодной войны и гегемонизма, сопровождаемый защитой системы Устава ООН во имя продвижения позитивной программы мироустройства.



В наиболее радикальной форме это предусматривает возрождение антиколониализма и антифашизма в стиле Третьего Интернационала. Многие колеблющиеся государства Глобального Юга симпатизируют такой программе. Однако никто из них не готов сформировать блок, подобный политическому Западу, и создать своего рода Пятый Интернационал антизападных (и, как следствие, нелиберальных) держав. По сути, политический Восток представляет собой аморфный и случайный набор взглядов, хотя и идеологически близких.



Ядром зарождающегося политического Востока является беспрецедентное китайско-российское сближение.



Две великие державы, которые, возможно, лучше назвать государствами-цивилизациями, с расходящимися, хотя и переплетенными историями объединились на новом фундаменте. Иногда говорят об отношениях квазиальянса, но основой является общий подход к международной политике. Это отражено в Совместном заявлении от 4 февраля 2022 г. председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина во время их встречи на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. В документе осуждаются попытки "отдельных государств" навязать свои "демократические стандарты". Утверждается, что Китай и Россия имеют "глубокие традиции демократии". Следовательно, "право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа". В документе осуждается "дальнейшее расширение НАТО" и содержится призыв к альянсу "отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны". Прежде всего, в заявлении подтверждена центральная роль Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека как "базовых принципов, которым должны следовать и которые должны осуществлять на практике все государства"[13].



К давней критике Россией исключительности и гегемонистских амбиций США теперь присоединилось намерение Китая утвердить свой статус мировой державы. В заявлении отвергалось представление о том, что обе страны являются "глобальными автократиями", стремящимися подорвать западные либеральные демократии, а вместо этого содержались призывы к плюрализму в международной системе, базирующейся на принципах Устава ООН[14]. Только на этой основе можно установить порядок в международных делах. Альтернативой являются беспорядки и перманентные конфликты.



Не все на политическом Востоке придерживаются этой точки зрения. Влиятельная группа политологов утверждает, что разрыв с политическим Западом на уровне международной политики должен распространиться на разрыв с международной системой в целом[15]. Однако основная точка зрения по-прежнему сводится к тому, что система Устава ООН должна работать так, как изначально предполагалось. Так считают не только в России и Китае. Это отражено во всех фундаментальных документах организации БРИКС+, состоящей из пяти первоначальных (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и четырех новых членов по состоянию на 2024 г.: Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (Аргентина отклонила приглашение, а Саудовская Аравия отложила подачу заявления). Это также отражено в заявлениях ШОС, объединяющей в настоящее время восемь стран: Китай, Индию, Казахстан, Киргизию, Россию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан и шесть "партнеров по диалогу": Армению, Азербайджан, Камбоджу, Непал, Шри-Ланку и Турцию. Простое перечисление этих государств демонстрирует полезность концепции политического Востока. Она охватывает особую динамику Северной Евразии (ранее называвшейся постсоветским пространством), Центральной Азии, Юго-Западной Азии (когда-то известной как Ближний Восток), Восточной и Южной Азии, а также Глобального Юга (когда-то называемого Третьим Востоком). Это отражено в Большом евразийском партнерстве, объединяющем интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайскую инициативу "Пояс и путь".



На Глобальном Юге возродилось Движение неприсоединения. Эта идея, впервые сформулированная на Бандунгской конференции в 1955 г., а затем воплощенная в жизнь в Белграде в 1961 г., отражает желание стран Глобального Юга оставаться в стороне от возобновившейся холодной войны. Существуют также "колеблющиеся государства", присоединяющиеся к той или иной стороне в зависимости от повестки дня. В целом политический Восток отражает зрелость международной системы, в рамках которой в послевоенные годы проводилась деколонизация. Хотя 200 стран, составляющих сейчас межгосударственную систему, все еще обременены неоколониальным наследием, они твердо защищают и утверждают свой суверенитет. В то же время он сдерживается приверженностью интернационализму Устава ООН и, таким образом, является далеким от этатистского фундаментализма, характерного для Вестфальской системы.



Система Устава под угрозой



После 1989 г. политический Запад радикализовался. В отсутствие равного конкурента его амбиции расширились, и он стал нетерпим к соперникам. Лидерство США в глобальной политике было ожидаемым и обычным делом, но стремление к первенству после холодной войны оказалось чем-то иным. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Пол Вулфовиц в начале 1992 г. подготовил документ, который стал известен как доктрина его имени, а позже лег в основу доктрины Буша. Доктрина Вулфовица, изложенная в имперском тоне, провозглашала политику односторонности и превентивных военных интервенций для противодействия угрозам американскому доминированию. Основной постулат заключался в том, чтобы "не допустить доминирования какой-либо враждебной державы в регионе, ресурсы которого под консолидированным контролем были бы достаточны для обретения глобального доминирования"[16]. Это классический принцип наступательного реализма, изложенный Джоном Миршаймером[17], полностью отвергает нормативное измерение, представленное многосторонностью Устава ООН. В итоге системе Устава был противопоставлен так называемый порядок, основанный на правилах. Эта подмена подорвала не только прерогативы системы ООН, но в итоге легитимность и функциональность самого политического Запада.



Относительная стабильность, обеспечиваемая общим пониманием того, что ООН и ее нормы ‒ это золотой стандарт международного поведения, уже давно расшатана и может окончательно разрушиться[18]. Возникла своего рода "великая подмена". Вместо того чтобы оставаться частью уставной системы, возглавляемый США политический Запад теперь претендует на директивные прерогативы, которые по праву принадлежали системе как таковой. Эти претензии были сформулированы в терминах "порядка, основанного на правилах", подразумевая, что система Устава ООН не обеспечивает должным образом глобально применимых правил и норм. Избыточные прерогативы, на которые претендует эта подсистема, резко осудили Россия, Китай, политический Восток в целом и многие государства Глобального Юга. Их заклеймили как возрожденное проявление неоимперских амбиций и традиционного гегемонизма Запада. Замена целого частью вызвала сопротивление. Для политического Запада гегемония была ценой, которую необходимо заплатить за защиту демократий от возрождающихся автократий. Такая позиция создавала блоковую дисциплину и стигматизировала оппонентов. Выступая в качестве судьи и правоохранительного органа, обеспечивающего соблюдение "порядка, основанного на правилах", политический Запад поставил под угрозу жизнеспособность системы в целом. Эта "великая подмена" имеет ряд последствий.



Во-первых, она подрывает саму идею суверенного интернационализма, основу системы Устава ООН. Права и интересы государства считаются легитимными только в той степени, в которой они соответствуют "нормам, основанным на правилах". Этот самореферентный аспект демократического интернационализма предполагает более высокий источник законной международной власти. Апелляция к невыразимым и неоспоримым естественным правам рассматривается не ООН или международным правом, а силой, основанной на правилах, – другими словами, самим политическим Западом. "Великая подмена" маргинализирует ООН и ее институты. Например, за десятилетия Генеральная Ассамблея приняла 180 резолюций по палестинскому вопросу, а Совет Безопасности – 227, но Израиль постоянно нарушал их. Паралич Совета Безопасности из-за войн в Палестине, Сирии и на Украине ослабляет авторитет ООН в целом. Многосторонние институты плохо подготовлены к тому, чтобы справляться с такими кризисами в международной политике. Как говорится в одном из комментариев, война в секторе Газа после злодеяний 7 октября 2023 г. затянулась, унеся за первые пять месяцев более 30 тысяч жизней, половину из которых составляли женщины и дети: "Израиль (при поддержке США) и его сторонники начали – или, лучше сказать, возобновили – согласованную атаку на ООН, глобальную справедливость и международное общественное пространство в целом"[19]. В центре Европы в публичной сфере "запускается старый механизм санации Германии путем демонизации мусульман"[20]. Войны в Палестине и на Украине дали новый импульс дискуссии об избыточности ООН как высшего голоса международного сообщества[21]. Это сопровождается призывами лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности[22]. Налицо нечто новое, подчеркивающее, что вторая холодная война гораздо шире и опаснее первой.



Из этого вытекает второй результат, а именно удушение реальной дипломатии. Если права человека являются абсолютной ценностью, то абсолютистская политическая практика уместна – как можно искать компромиссы со злом? Манихейские разделения первой холодной войны поднялись на совершенно новый уровень. Борьба между коммунизмом и капитализмом была понятной, но сегодня отсутствие точности (как определить демократию или автократию и как отличить друзей от врагов) породило произвол, подпитывающий системные практики двойных стандартов. Во второй холодной войне двойные стандарты – это не эпифеномен гегемонии, а системная черта имперского режима управления. Конфликт России и Украины был осужден, но массовые убийства Израилем невинных мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу подверглись в лучшем случае умеренному порицанию.



В-третьих, нарастающая глобальная анархия порождает миметическое насилие, которое переходит в самовоспроизводящийся цикл статусных и милитаризованных конфликтов. Страх того, что другая сторона коварно подрывает внутренний порядок, порождает миметическое заражение, поиск козлов отпущения и репрессии. Рене Жирар[23] определил, что механизм жертвы поддерживает социальный порядок путем перенаправления насилия на козла отпущения и мимесис присвоения. Он считал имитацию желания обладать объектом (включающим в себя статус и идентичность) характерной чертой человека на протяжении веков[24]. Ритуализованное миметическое насилие, направленное на поиск "козлов отпущения", освобождает общество от накопленной напряженности. Символическое возложение ответственности за социальные беды на конкретного субъекта лишает его основного права – права на жизнь. Принцип "козла отпущения" – универсальное явление, хотя оно принимает множество различных форм[25]. Что касается Москвы, то преобладающая на политическом Западе русофобия (примечательно, что Глобальный Юг в значительной степени невосприимчив к ней) является признаком действующего механизма поиска "козла отпущения", когда Россия несет ответственность за упадок западных демократий и множество других бед. Кремлю, естественно, не чужд этот механизм, и он возлагает на Запад ответственность за разжигание внутренних разногласий, дискредитируя, таким образом, оппозицию.



В-четвертых, обострилась борьба за господство над институтами ООН. Политический Запад все чаще голосует в Совете Безопасности как дисциплинированный блок, применяя всевозможные методы, включая подкуп и запугивание, чтобы гарантировать правильное голосование непокорных держав. Это превращает ООН и ее институты в инструмент холодной войны и соперничества великих держав, подрывая автономию и эффективность организации. Поскольку Китай берет на себя все больше лидирующих ролей в международных институтах и организациях, включая Всемирный банк и МВФ, политический Запад вынужден давать отпор. К 2021 г. Китай возглавил 4 из 15 специализированных учреждений ООН: Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Международный союз электросвязи, Организацию промышленного развития ООН и Международную организацию гражданской авиации. Это вызвало скоординированную реакцию политического Запада, который опасается, что так называемые "ревизионистские" державы разрушают либеральный порядок изнутри: "Они начинают с призывов к реформе существующих институтов, но со временем "нарезка салями" существующих правил и норм значительно ослабляет эти институты, подрывая более широкий институциональный порядок"[26]. По мере перехода политического Востока от соблюдения правил к их установлению гегемония политического Запада разрушалась. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заметил, что "у американцев в последнее время просматривается курс на "приватизацию" секретариатов международных организаций. Они расставляют своих людей на руководящие посты. К огромному сожалению, у них есть влияние на страны, голосующие за те или иные кадровые решения. Американцы носятся по всему миру. Какое там суверенное равенство государств?"[27] В качестве примера можно привести "приватизацию" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) агентами политического Запада, препятствующую беспристрастным расследованиям предполагаемого применения химического оружия в Сирии и других местах[28].



В-пятых, усиливающийся кризис многосторонности Устава способствует созданию альтернатив и раздвоению международной политики. Политический Запад сделал это в рамках основанного на правилах порядка, стремясь закрепить свою власть. Сюда входит идея создания "Лиги демократий", первыми шагами к которой стали ежегодные "саммиты демократий". Политический Восток первоначально сосредоточился на формировании альтернативных финансовых институтов и учреждений, в которых взгляды незападных держав были бы конституционно закреплены. Мир можно рассматривать как разделяющийся на защитников "империи", "попечительской" роли США и их союзников по отношению к многосторонним институтам международной системы и на сторонников "содружества", верящих в то, что лучший порядок не только возможен, но и необходим, если человечество хочет пережить различные бедствия, с которыми оно сталкивается, – от необратимого и стремительного изменения климата до угрозы ядерного апокалипсиса. Это разделение в широком и далеко не последовательном виде соответствует "историческому разделу между державами-колонизаторами и колонизированными государствами, а также этническим/культурным разделениям между "белыми" и "небелыми" государствами"[29].



Россия видит себя во главе возобновленного антиколониального движения, в то время как США и их союзники становятся воплощением либерального империализма нового образца.



В-шестых, налицо вечные дебаты по поводу обновления системы ООН. Растут требования реформы и прежде всего расширения числа постоянных членов Совета Безопасности с включением в него как минимум Индии, Бразилии и хотя бы одного представителя Африки[30]. Отсутствие некоторых крупных держав и регионов в Совете Безопасности подрывает его авторитет. Другая важная идея – изменение баланса ответственности между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей. Однако проблема реформы ООН сегодня не ближе к решению, чем это было в прошлом[31].



Заключение



Международная система Устава ООН находится под беспрецедентной угрозой. Глобализация разделяется как минимум на два потенциальных потока, сопровождающихся общей деградацией дипломатии и усугублением поляризации международной политики. Санкции стали не альтернативой войне, а способом ведения боевых действий. Учитывая тупиковую ситуацию в Совете Безопасности ООН, единственном универсально законном источнике санкций и других мер управления и сдерживания, страны обратились к созданию альтернативных блоков и объединений для достижения своих целей. Конфликт на Украине в 2022 г. и война между Израилем и ХАМАС в 2023 г. говорят о крахе стремлений к прочному миру после холодной войны. Политический Запад разрушает собственные основы. Если первая холодная война велась в основном в рамках уставной системы, то сегодняшняя идет за выживание этой системы. Раньше, когда авторитет ООН бывал попран и ее нормы нарушались, было общее понимание того, что это неправильно. Сегодня консенсус рушится. Освободившись от системы ООН, политический Запад обнажил гегемонистские амбиции как никогда раньше, провоцируя контрдвижение, которое меняет характер международной политики в целом.



Автор: Ричард Саква, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета. Источник - Россия в глобальной политике

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