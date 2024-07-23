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|В Душанбе задержаны популярный колдун и "ясновидящая"
11:00 24.07.2024
В Душанбе сотрудниками столичной милиции задержаны два гражданина, занимавшихся гаданием и колдовством с целью получения наживы. Одним из задержанных оказался Ахроров Рустамджон, 27.07.1966 года рождения, житель района Рудаки. Он предлагал свои "услуги" по гаданию и колдовству, выдавая себя за человека с особыми способностями и зарабатывая таким образом на жизнь. Об этом сообщает информационное агентство "Авеста".
Второй задержанной оказалась Тохирова Иноят, 1959 года рождения. Она также занималась гаданием, стремясь получить материальную выгоду. Сотрудники столичной милиции составили административные протоколы в отношении задержанных в соответствии с требованиями статьи 482 Кодекса об Административных правонарушениях Республики Таджикистан. УМВД по городу Душанбе сообщает, что данные меры направлены на борьбу с мошенничеством и защиту граждан от подобных действий.