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Как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов
13:08 24.07.2024

По информации Управления сельского хозяйства Атырауской области, в регионе и его песчаных районах наблюдается нашествие ядовитых пауков. Число каракуртов резко выросло в этом году в нескольких областях. От укусов стали страдать не только животные, но и люди. Zakon.kz разбирался в проблеме.

По данным ведомства, в июне-июле текущего года каракуртом были укушены 485 верблюдов. В результате погибли 90 животных. Удалось спасти 306 животных, 89 голов скота находятся на интенсивном лечении.



Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы выяснить, почему активизировались ядовитые пауки и как решается довольно непростая ситуация – вспышка численности каракурта наблюдается в ряде регионов Казахстана, но в Атырауской области она развивается наиболее активно. Также поступают жалобы из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областей.

По мнению заведующего лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии КН МОН РК Айдына Есжанова, решений этой проблемы на текущий момент нет.

"По большому счету, решения нет. Поскольку вспышку каракурта легче предотвратить, чем бороться с ней и ее последствиями", – сказал зоолог.

Специалист убежден, для того, чтобы не столкнуться с подобными острыми ситуациями, в стране необходимо заняться разработкой отечественной сыворотки. Она станет незаменимой для лечения людей и животных, пострадавших от укусов опасного паука.

Кроме того, требуется план мероприятий для контроля численности каракурта и профилактики резкого его увеличения, а также последствий этого.

Зоолог назвал необходимые меры по сдерживанию вспышек численности каракуртов, которые, по его мнению, следует предпринять:

1) требуется мониторинг численности, уничтожение коконов и гнезд этого паука и создание буферных зон вокруг населенных пунктов;

2) использование инсекто-акарицидных препаратов для обработки внутри населенных пунктов в местах, где может быть каракурт;

3) использовать контролируемые палы (пожары) в стациях обитания каракурта (для профилактики вспышек его численности);

4) ввести разъяснительную работу среди категорий населения, потенциально наиболее подверженных укусам каракуртов (сельское население, чабаны, сезонные работники, охотники, рыбаки, туристы и т. д.)

В акимате Атырауской области инициировали предложение по включению мер по защите от опасного паукообразного, лечению от укусов каракурта животных и ликвидации расплодившегося паука в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств. На данный момент затраты на лечение пострадавших домашних животных, скота или верблюдов падают на плечи их владельцев.

Как отметили в Управлении сельского хозяйства Атырауской области, сейчас местные ветеринары ежедневно проводят лечение животных, укушенных ядовитым пауком, за счет их владельцев. Хозяевам павшего скота уже причинен ущерб на сумму 65 211,2 тыс. тенге.

Оценив масштабы, ведомство направило в Министерство сельского хозяйства Казахстана письмо о принятии мер по защите от опасного паукообразного или его ликвидации и включению их в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, чтобы помочь людям в непростой ситуации.

На данный момент акимат Атырауской области ожидает ответа от Министерства сельского хозяйства РК.

Почему активизировались каракурты

Что же стало причиной, по которой в этом году ситуация с каракуртами так усложнилась, став проблемой для многих жителей Казахстана.

Как объяснил заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии КН МОН РК Айдын Есжанов, обострить ситуацию с привычными для местности пауками могли масштабные паводки этой весной.

"Атырауская область всегда была местом обитания каракурта, так как этот паук населяет сухие степи, пустыни и полупустыни. Возможно, весенние паводки и резко возросшие за ними температуры сказались на выживании каракуртов, опосредованно через кормовую базу – насекомых. Также могла дать толчок к размножению и комфортному существованию опасных паукообразных относительно мягкая зима. Тем не менее утверждать, что именно эти факторы повлияли на увеличение ядовитых пауков, мы не можем".
Айдын Есжанов

Он добавил, для однозначного ответа ситуация требует наиболее тщательного изучения, анализа сложившейся ситуации и создания прогнозных моделей с различными сценариями и факторами.

Тем временем каракурты продолжают беспокоить местное население пострадавших от пауков районов, кусая животных. Считается, что каракурты чаще предпочитают кусать верблюдов. Но это не совсем так, отметил эксперт-арахнолог.

"Каракурты не кусают специально верблюдов, просто верблюды, как и лошади, наиболее чувствительны к их яду и часто гибнут от него. Они кусают и других животных, которые, так или иначе, спровоцировали укус. Часто домашний скот на выпасе в местах обитания каракурта разрушает его гнезда, либо с травой прикусывает и самого паука. В этот момент паук, стараясь защититься, кусает животное. Как правило, пораженным местом оказывается область головы и губы животных. Этим объясняется тяжелая картина отравления".
Айдын Есжанов

Владельцев скота призывают воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где активизировались ядовитые пауки. Также следует незамедлительно информировать ветеринаров при первых симптомах укусов.

"Следует строго соблюдать правила содержания животных, принимающих лечебные меры. Это связано с тем, что применение экстренных ветеринарных лечебных мер после укусов ядовитых пауков является основным способом спасения животных от гибели", – заключили в управлении.

Жители Атырау все чаще стали встречаться с паукообразными, непривычными в черте города. Один из них поймал каракурта на своем приусадебном участке, а также снял на видео паука-осу размером со спичечный коробок.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721815680


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