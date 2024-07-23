Как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов

13:08 24.07.2024

По информации Управления сельского хозяйства Атырауской области, в регионе и его песчаных районах наблюдается нашествие ядовитых пауков. Число каракуртов резко выросло в этом году в нескольких областях. От укусов стали страдать не только животные, но и люди. Zakon.kz разбирался в проблеме.



По данным ведомства, в июне-июле текущего года каракуртом были укушены 485 верблюдов. В результате погибли 90 животных. Удалось спасти 306 животных, 89 голов скота находятся на интенсивном лечении.



