Профессор-социолог Абдулахат Каххаров убит в своей квартире в Ташкенте

13:11 24.07.2024

Профессор Абдулахат Каххаров найден мертвым в своей квартире в Ташкенте. Генпрокуратура сообщила о задержании подозреваемого, открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство".



Профессор, доктор социологических наук Абдулахат Каххаров найден мертвым в своей квартире в Алмазарском районе Ташкента. Информация об этом появилась в социальных сетях. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана подтвердили смерть 73-летнего мужчины.



