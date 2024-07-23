Исход выборов в США решит... страх, - Гедеон Рахман

13:26 24.07.2024

Financial Times

Великобритания



Трамп, Харрис и предвыборная кампания запугивания

FT: исход выборов в США зависит от того, кто сильнее запугает избирателей



Исход выборов в США будет зависеть от того, какой из кандидатов сильнее запугает избирателей, пишет FT. Республиканцы кинутся винить Харрис в миграционном кризисе, инфляции и войнах. А она будет утверждать, что Трамп угрожает свободам американцев.



Гидеон Рахман



По части политических мелодрам Америка - по-прежнему бесспорный мировой лидер. Свое решение отказаться от переизбрания Джо Байдена принял всего через несколько дней после покушения на Дональда Трампа.



Но хотя сюжетные повороты американских выборов продолжают шокировать и сбивать с толку, в других отношениях президентская гонка этого года развивается по вполне предсказуемому сценарию. Еще до того, как Байден смирился с неизбежным и взял самоотвод, стало ясно, что и республиканцы, и демократы будут выстраивать свои кампании на страхе.



И ситуация не изменится, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии. Наоборот, если выдвинется вице-президент Камала Харрис, а это представляется самым вероятным сценарием, республиканцы примутся исходить ядом с удвоенной силой.



Демонизировать Байдена, престарелого белого мужчину из Пенсильвании, Трампу и его легионам под девизом "Вернем Америке былое величие" было непросто. Харрис - черная женщина из Калифорнии - идеальная мишень для трампистов.



Еще до того, как Байден снялся с гонки, правые комментаторы допускали, что Харрис первой в истории США станет президентом благодаря политкорректности. Они утверждают, что она поднялась на вершину благодаря не заслугам, а политике "разнообразия, равенства и инклюзивности", известной по аббревиатуре DEI.



В глазах республиканцев, DEI - одно из воплощений "пробудизма", который якобы подрывает США и дискриминирует белых мужчин. Трамп выбрал себе в напарники другого белого парня - сенатора Джей Ди Вэнса - и на прошлой неделе его появление на съезде Республиканской партии сопровождалось шлягером Джеймса Брауна "It’s a man’s world" ("Это мир мужчин").



На съезде стало ясно, что Трамп поставит во главу угла своей кампании иммиграцию, инфляцию, войны и все тот же "пробудизм". Для республиканцев все эти темы подтверждают их давнюю мысль, что демократы - смертельная угроза американской мечте.



Демократы же будут оперировать другим набором страхов. Их ключевыми страшилками наверняка станут аборты и авторитаризм. Харрис (или кто-то, кто сменит Байдена) будет утверждать, что Трамп угрожает основополагающим свободам простых американцев.



Больше всего республиканский съезд разозлило нашествие, как им видится, в Америку нелегальных иммигрантов. Зрителей в зале и по телевидению потчевали жуткими рассказами о том, как мигранты насилуют и убивают американцев. Делегаты размахивали плакатами с требованием "Даешь массовую депортацию".



Республиканцев греет мысль, что миграционный кризис можно будет свалить на Харрис, которую уже нарекли "царицей нелегалов". Сама вице-президент парирует, что ее задача - работать с латиноамериканскими государствами над коренными причинами миграции, а не обеспечивать безопасность мексиканской границы. Но это различие наверняка потонет в суматохе избирательной кампании.



Третье звено республиканской кампании страха - это война. Трамп неоднократно предупреждал о неизбежности третьей мировой. Его партия продолжит утверждать, что лишь он достаточно силен, чтобы сдержать врагов Америки, не допустив при этом втягивания США в конфликт.



С присущей себе манерой преувеличивать Трамп заявил, что Америка страдает от сильнейшей инфляции в истории. Это чепуха. Но 25-процентный скачок цен на продукты питания за четыре года нанес демократам достаточно ущерба. Партии будет трудно провести убедительную кампанию по экономическим вопросам, напирая на одну низкую безработицу. Таким образом демократы тоже займутся критикой и пугалками, будоража глубинные страхи соотечественников насчет Трампа.



Обрисовывая планы Республиканской партии по борьбе с нелегальной иммиграцией, советники Трампа заговорили о задержании миллионов людей силами Национальной гвардии и строительстве крупных депортационных лагерей. Одно то, что они озвучивают такие предложения во всеуслышание, предполагает их уверенность в том, что такая позиция популярна - как минимум, в теории.



Демократы, в свою очередь, заострят внимание на проблемах, о которых республиканцы молчат. Так, Республиканцы десятилетиями требовали запрета абортов на национальном уровне. Отмена Верховным судом знакового дела "Роу против Уэйда" в 2022 году внезапно сделала это возможным. Это, в свою очередь, встревожило избирателей по всей стране (особенно женщин) - и, возможно, помогло демократам добиться неожиданно сильных результатов на промежуточных выборах.



В ответ республиканцы по-тихому вычеркнули из своей программы требование запретить аборты на национальном уровне - хотя она по-прежнему несет в себе мощный отпечаток Трампа (включая манеру Произвольным образом расставлять Заглавные буквы). Однако демократы по-прежнему видят в этом вопросе ахиллесову пяту республиканцев. При этом сторонники Харрис считают ее особенно эффективным борцом за право на аборт.



Еще один вопрос, превратившийся на съезде Республиканской партии в красноречивое умолчание, - это попытка Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года. Я лично встречал делегатов, которые считают 6 января 2021 года "великим днем". Но никто из выступавших с трибуны не только не воздал должное, но даже не упомянул толпу трампистов, штурмовавшую в тот день Капитолий.



Сам Трамп кратко обмолвился о том, что выборы 2020 года якобы были украдены, отклонившись от заготовленной благодарственной речи. Но руководители его предвыборного штаба предпочли бы похоронить эту тему раз и навсегда. Они знают: страх, что в Трампе сидит потенциальный диктатор, остается главным козырем демократов.



Мрачная же реальность такова, что президентские кампании, вселяющие надежду и оптимизм, остались в прошлом. Исход выборов 2024 года будет зависеть от того, какая из партий сильнее запугает избирателей.



Комментарии читателей:



PM

Гляжу, "Файнэншл таймс" обеими руками за демократов. С другой стороны, они бы за них болели в любом случае, даже если бы те выдвинули в президенты кобылу.



RickS

Действительно странно, насколько автор (белый старикан) зациклен на других белых старикашках - том же Байдене. За такие деньжищи читатели заслуживают аналитики посерьезнее.



JerryJB

До фиаско Байдена Харрис была серой мышью. От нее даже сотрудники бежали из-за неуважения и полного отсутствия трудовой этики. Народ не обманешь. Так что тут у нее проблемы.



Michael

Ну вот и не выносили бы свой американский сор из избы - весь мир бы спасибо сказал.



Koln

Возмутительно предвзятая статья. Достаточно было написать: "Голосуйте за демократов!"- и хватит воду лить.



Dangerous Liberal

Как прискорбно, что величайшая демократия мира работает на голом страхе. Что стряслось с рузвельтовской Американской мечтой?



T49

Первая женщина-президент должна быть особенным человеком, чтобы убедить избирателей порвать с почти 250-летней традицией. Как, например, первый афроамериканский президент.

Но Камала Харрис явно не такая. Она не просто не блестящий политик, а, можно даже сказать, дилетант. Подозреваю, именно поэтому Обама не стал ее поддерживать. Он же понимает, что она "непроходная".



Garden of bang bang

Напомним, что Харрис оказалась самым непопулярным кандидатом на демократических выборах четыре года назад. И все же партия нашла способ пропихнуть ее - против воли избирателей. Очевидно, что она неумна (это еще если вежливо). Так что она явно выбор людей с особыми интересами.



Sunny London

Американские выборы, как и многие другие, заключаются в том, чтобы выбрать наименьшее из зол. Выбери того, с кем тебе будет не так паршиво. Или, наоборот, другого - в знак протеста!