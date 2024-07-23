Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев

13:31 24.07.2024

Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев, до этого работавший послом в Швеции.



В столицу Франции прибыл новый посол Узбекистана Нодир Ганиев, сообщает ИА "Дуне".



