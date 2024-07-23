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|Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев
13:31 24.07.2024
Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев, до этого работавший послом в Швеции.
В столицу Франции прибыл новый посол Узбекистана Нодир Ганиев, сообщает ИА "Дуне".
До настоящего времени он работал сначала временным поверенным в делах, а затем с октября 2023 года - первым послом Узбекистана в Швеции. Посольство в Стокгольме было открыто в 2022 году.
Нодиру Ганиеву 52 года. Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), по специальности филолог-востоковед.
В системе Министерства иностранных дел работает с 1994 года, занимал разные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.
До назначения в Швецию занимал должность начальника Управления МИДа по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза.
Предыдущий посол Узбекистана в Париже Сардор Рустамбаев в январе был назначен послом в Индии.