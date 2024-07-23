Деменция - лицо лидеров Запада, - Берджан Тутар

13:32 24.07.2024

Sabah

Турция



Бегство от Запада



Недавние события в мире указывают на упадок западной гегемонии, пишет Sabah. Многие страны выступают за пересмотр мирового порядка. Государства, освободившиеся от посягательств со стороны Запада, выбирают сотрудничество с Россией и Китаем.



Берджан Тутар



Практически все недавние события в мире свидетельствуют об упадке западной гегемонии на системном уровне. Последний тому пример - происходящее в США. После попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа все взоры обратились к "Джо-геноциду", срок годности которого уже давно истек.



Глобалистские сионистские элиты в демократической партии увидели, что благодаря счастливому случаю при покушении Трамп стал фаворитом на выборах. Ведь было совершенно очевидно, что американский народ никогда не поддержит Байдена, которому трудно ходить, говорить и даже стоять, когда есть Трамп, который после выстрела поднялся и бросил противникам вызов. В итоге Байден, поддавшись давлению, снялся с выборов и предложил вместо себя вице-президента Камалу Харрис с индийскими корнями.



Правда, Трамп тоже немолод. Кандидат от республиканцев всего на три года младше своего сдавшегося соперника. Таким образом, даже при избрании Трампа ситуация для США будет далеко не блестящей.



Американский аналитик Дэвид Голдман (David Goldman) точно подметил: "Запад должен внимательно посмотреться в зеркало. Не только бедняга Байден стареет с позором. Стареют богатые страны мира, и последствия этого будут гораздо болезненнее, чем унижение западного лидера. Потому что мы познакомились с деменцией, и теперь это наше лицо".



Подобно кампании Байдена, которая разваливалась шаг за шагом, империалистический статус-кво, навязанный миру Западом, также постепенно распадается. В западном мире все идет под откос. Усилия по поддержанию глобального статус-кво оказываются безрезультатными.



Одним из наиболее очевидных показателей этого стал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву 9 июля - в день открытия саммита НАТО 9–11 июля в Вашингтоне.



Все стратегические достижения, на которые рассчитывали Великобритания и США, сделав политиков индийского происхождения Риши Сунака и Камалу Харрис премьер-министром и вице-президентом соответственно, а также переименовавшие Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское командование, были сведены на нет одним ходом российского лидера Владимира Путина. В результате попытки Запада привлечь Индию и западных индийцев на свою сторону потерпели неудачу.



На эти уловки империализма Моди дал в Москве следующий исторический ответ: "Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы найти баланс и дать понять, что мы являемся не антизападной, а незападной страной".



По сути индийский лидер выразил дипломатическим языком, что из-за своего выбора Индия подвергается всевозможному давлению со стороны Запада. Очевидно, когда Запад терпит крах, Восток за словом в карман не лезет.



Дело в том, что совершающий геноциды и не признающий правил Запад переживает крах гегемонии. Каждый может прочувствовать это на своей шкуре. Так, богатые инвесторы Персидского залива, видя усилия США и ЕС по конфискации российских активов, беспокоятся о сохранности своих богатств. Саудовская Аравия, принимая революционные решения, уже начинает наносить тяжелые удары по западной финансовой архитектуре.



Как показывает последнее решение по поводу Палестины, принятое в Гааге Международным судом ООН высшей инстанции, чинящий геноцид Израиль и поддерживающий его Запад уже становятся не в состоянии скрывать совершаемые преступления.



Итак, не смотрите на поток отчаявшихся мигрантов на Запад. На самом деле в глобальной политике происходит бегство от Запада. События в секторе Газа наглядно показали всему миру лицемерие и колониальный менталитет Запада в вопросах прав человека, моральных и демократических ценностей. По этой причине десятки стран мира, таких как Турция, выступают за восстановление или хотя бы ребалансировку глобального порядка. С приходом Трампа война в Атлантике станет еще ожесточеннее. А это приведет к тому, что страны, освободившиеся от посягательств со стороны Запада, повернутся в сторону блоков во главе с Россией и Китаем. Глобальное положение дел свидетельствует об этом.