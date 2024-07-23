В Турции разбилась самая красивая байкерша России МотоТаня

15:26 24.07.2024

В Турции в ДТП погибла мотоблогер Татьяна Озолина, также известная под ником МотоТаня. Как сообщает SHOT, это случилось в Миласском районе на трассе Мила–Секе. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в грузовик.



