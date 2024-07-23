|16:39 Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет
16:05 Как охота на фазанов закончилась мировой войной (уроки истории), - А.Широкорад
16:03 ЗапКазахстан: Реку Урал превратили в свалку нефтеотходов
16:00 NYT: В Грузии жалеют о распаде СССР
15:26 В Турции разбилась самая красивая байкерша России МотоТаня
13:32 Деменция - лицо лидеров Запада, - Берджан Тутар
13:31 Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев
13:26 Исход выборов в США решит... страх, - Гедеон Рахман
13:11 Профессор-социолог Абдулахат Каххаров убит в своей квартире в Ташкенте
13:08 Как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов
11:00 В Душанбе задержаны популярный колдун и "ясновидящая"
10:48 Ричард Саква: Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:43 Власти Израиля выступили против арабского государства в Палестине "при любой погоде", - Дм.Нефедов
10:36 Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:35 В Узбекистане выставили на торги оператора национальной платежной системы Humo
10:32 Воздушный шар с какашками из КНДР метко поразил резиденцию президента Южной Кореи
10:00 На взятках погорело руководство Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний
09:44 В аэропорту Катманду разбился пассажирский Bombardier CRJ 200 внутренних авиалиний - 19 погибших
09:31 В мире стремительно набухают еще две войны - Ближневосточная и Тайваньская
09:23 Зачем председатель Си поясняет решения III пленума? - Юрий Тавровский
09:09 Монополия на "правду". Евроглобалисты против свободы слова, - А.Белов
08:58 Задержан ГКНБ и обвинен в махинациях бывший вице-мэр Оша Жасур Азимов
08:02 Пранкеры Вован и Лексус разыграли Камалу Харрис "Гретой Тунберг"
07:56 Ближний Восток: эхо взрывов в Йемене, - В.Бурт
06:49 Запад превратился в тоталитарную секту, - Дм.Орехов
04:07 Задержания руководителей нефтесервисных компаний продолжаются в Мангистау
01:17 Наднациональная идентичность. Будет ли Россия тюркским государством, - Геворг Мирзаян
00:49 Скелеты в шкафу экс-Елбасы: кто "приватизировал" госрезиденции? - Orda.kz
00:38 Компартия Китая не отказалась от наследия Дэн Сяопина, - Сергей Цыплаков
00:16 Мигрантский бизнес на детях - цинично, прибыльно, законно, - СП
00:10 С уходом Байдена шансы японского премьера Кисиды сохранить власть становятся призрачными
00:08 Главу Гагаузии Е.Гуцул и ее помощницу С.Попан молдавские власти решили судить
00:07 Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
00:06 Глобальный сбой в системах Microsoft поставил мир на грань техноапокалипсиса, - ФСК
00:02 Недееспособный Джо Байден "вышел из чата"? - Вл.Малышев
00:01 Политическая гроза в Вашингтоне предвещает шторм Израилю, - И.Субботин
|В Турции разбилась самая красивая байкерша России МотоТаня
15:26 24.07.2024
В Турции в ДТП погибла мотоблогер Татьяна Озолина, также известная под ником МотоТаня. Как сообщает SHOT, это случилось в Миласском районе на трассе Мила–Секе. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в грузовик.
Татьяна Озолина – родилась в Омской области, в городе Тара. В 15 лет уехала в Омск учиться. У нее два: среднее – специальное-хореографическое и высшее – экономическое. В 2008 году вошла в Топ-150 самых красивых девушек Омска.
В 2012 году Татьяна переехала в Москву. Стала широко известна благодаря видео о своих поездках на мотоцикле не только в России, но и за рубежом. На ее аккаунты в Youtube и "ТикТоке" подписаны миллионы человек, тысячи подписчиков у девушки также во "ВКонтакте" и в Telegram.
Снялась в нескольких клипах, в том числе Black star ARS-n-Магистраль (2019) и Лариса Долина "По встречной"(2020).
"Я – та самая девушка на красном мотоцикле, танцующая в пробке", - написала МотоТаня на своем сайте.
Татьяне было 38 лет, у нее остался 13-летний сын.
В своем последнем, довольно символичном, посте во "ВКонтакте" она написала: "Греция пропустила меня, но не пропустила мой мотоцикл. Да. я была в Греции пешком. купила магнитик и вернулась обратно в Турцию".