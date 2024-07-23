NYT: В Грузии жалеют о распаде СССР

16:00 24.07.2024

NYT: жители грузинской глубинки сожалеют о распаде СССР



Американская газета The New York Times сообщила, что жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР.



Как отмечает издание, они считают советскую эпоху лучшим временем для республики. В настоящий момент в стране сохраняется напряженность между теми, кто тоскует по советскому прошлому, и теми, кто видит будущее Грузии на Западе.



По словам авторов материала, в последнее время Грузия наметила курс на сближение с Западом, при этом порядка 60% населения страны хотят вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз, для жителей небольших городов данные призывы не столь убедительны.



"... для жителей сельской местности это было время изобилия и процветания. Тогда практически у всех была работа. Сейчас пределами столицы процветают пьянство и безработица", - отметила газета.



Антон Тихонов