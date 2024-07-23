 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.07.2024
16:39  Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет
16:05  Как охота на фазанов закончилась мировой войной (уроки истории), - А.Широкорад
16:03  ЗапКазахстан: Реку Урал превратили в свалку нефтеотходов
16:00  NYT: В Грузии жалеют о распаде СССР
15:26  В Турции разбилась самая красивая байкерша России МотоТаня
13:32  Деменция - лицо лидеров Запада, - Берджан Тутар
13:31  Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев

13:26  Исход выборов в США решит... страх, - Гедеон Рахман
13:11  Профессор-социолог Абдулахат Каххаров убит в своей квартире в Ташкенте
13:08  Как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов
11:00  В Душанбе задержаны популярный колдун и "ясновидящая"
10:48  Ричард Саква: Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:43  Власти Израиля выступили против арабского государства в Палестине "при любой погоде", - Дм.Нефедов
10:36  Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:35  В Узбекистане выставили на торги оператора национальной платежной системы Humo
10:32  Воздушный шар с какашками из КНДР метко поразил резиденцию президента Южной Кореи
10:00  На взятках погорело руководство Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний
09:44  В аэропорту Катманду разбился пассажирский Bombardier CRJ 200 внутренних авиалиний - 19 погибших
09:31  В мире стремительно набухают еще две войны - Ближневосточная и Тайваньская
09:23  Зачем председатель Си поясняет решения III пленума? - Юрий Тавровский
09:09  Монополия на "правду". Евроглобалисты против свободы слова, - А.Белов
08:58  Задержан ГКНБ и обвинен в махинациях бывший вице-мэр Оша Жасур Азимов
08:02  Пранкеры Вован и Лексус разыграли Камалу Харрис "Гретой Тунберг"
07:56  Ближний Восток: эхо взрывов в Йемене, - В.Бурт
06:49  Запад превратился в тоталитарную секту, - Дм.Орехов
04:07  Задержания руководителей нефтесервисных компаний продолжаются в Мангистау
01:17  Наднациональная идентичность. Будет ли Россия тюркским государством, - Геворг Мирзаян
00:49  Скелеты в шкафу экс-Елбасы: кто "приватизировал" госрезиденции? - Orda.kz
00:38  Компартия Китая не отказалась от наследия Дэн Сяопина, - Сергей Цыплаков
00:16  Мигрантский бизнес на детях - цинично, прибыльно, законно, - СП
00:10  С уходом Байдена шансы японского премьера Кисиды сохранить власть становятся призрачными
00:08  Главу Гагаузии Е.Гуцул и ее помощницу С.Попан молдавские власти решили судить
00:07  Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
00:06  Глобальный сбой в системах Microsoft поставил мир на грань техноапокалипсиса, - ФСК
00:02  Недееспособный Джо Байден "вышел из чата"? - Вл.Малышев
00:01  Политическая гроза в Вашингтоне предвещает шторм Израилю, - И.Субботин
Вторник, 23.07.2024
19:01  По месту геномной регистрации. Госдума РФ ужесточила миграционное законодательство
18:34  Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку. За нерадивую охрану Трампа
11:21  "Эра монстров и идиотов". Переизбрание фон дер Ляйен знаменует крах Европы, - М.Зонненборн, К.Латур
11:18  У Камалы Харрис маловато как харизмы, так и времени, - The Economist
11:12  Американ сбой. Кто стоял за массовым "синим экраном"? - Илья Титов
11:11  Археологи обнаружили в Якутске первые берестяные грамоты (XVII век)
11:09  За кулисами беспрецедентного решения Байдена о снятии своей кандидатуры
11:00  Смертельно больного создателя Рунета отправили в тюрьму
10:35  Теневой штаб демократов подталкивает Израиль к немедленному нападению на Иран? - "Завтра"
10:33  Венгрия попытается откусить часть Украины. Резню заказывали? - "Регнум"
10:31  "Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?" - А.Куликова
10:30  Разложение республики. Корсика непременно полыхнет, - А.Ливри
10:25  Европа и Трамп: кто кого нахлобучит?
10:21  Упавшая с кокосовой пальмы... Основные проблемы Камалы Харрис, - МК
10:15  Прикрылись никабом: спор о религиозном дресс-коде обнажил фундаментальные проблемы российских мусульман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
ЗапКазахстан: Реку Урал превратили в свалку нефтеотходов
16:03 24.07.2024

Реку превратили в свалку нефтеотходов в Западно-Казахстанской области

Артем Волков

На берегу реки Жайык (Урал) в Теректинском районе обнаружили нефтяные отходы, сообщает Orda.kz со ссылкой на Мой город.

Разливы отходов сырья заметили местные жители.

"Может, экологи или правительство примут меры? Там лощина 200-300 квадратных метров, залитая отходами. На наш взгляд, там свежие следы. Новая трава вырастает вместе с мазутом. Это экологическое преступление", рассказала Ольга Герасимова.

Руководитель ГЛФ Акжаикского КГУ по охране лесов и животного мира Нурлыбек Науханов признает наличие загрязнения, но утверждает, что это старое захоронение битума, которое в народе называют смолой.

"За все это время, никоим образом загрязнение никак не повлияло на растения или животных", отметил Науханов.

Председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев считает, что необходимо провести исследование, чтобы определить степень влияния загрязнения на окружающую среду.

"Нужно смотреть, насколько это место далеко от города, какие там подземные воды, или какое в экологическом плане это узловое место. Есть ли там гнездование птиц, размножается ли там рыба. Нужно изучить место, насколько оно ценное с точки зрения сохранения экологии", добавил он.

Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова сообщила, что "на сегодняшний день местный исполнительный орган ведет работу по определению данного объекта бесхозным", что позволит привлечь средства на его очистку.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721826180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сельское здравоохранение: Олжас Бектенов проверил динамику исполнения поручений по строительству медобъектов
- Олжас Бектенов о поддержке аграриев: Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге
- Выход Байдена из президентской гонки в США: к чему готовиться Казахстану
- 2,8 млн га площадей обработаны от саранчи
- АО "НК "КазМунайГаз" оштрафовано на 539,4 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов
- Рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" подтверждены на уровне "BB-/В" в связи с повышением запасов капитала; прогноз остается "Позитивным"
- Руководитель Республиканского научного центра дерматологии и его заместитель подозреваются в коррупции
- Антикор выявил серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  