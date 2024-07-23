ЗапКазахстан: Реку Урал превратили в свалку нефтеотходов

16:03 24.07.2024

Реку превратили в свалку нефтеотходов в Западно-Казахстанской области



Артем Волков



На берегу реки Жайык (Урал) в Теректинском районе обнаружили нефтяные отходы, сообщает Orda.kz со ссылкой на Мой город.



Разливы отходов сырья заметили местные жители.



"Может, экологи или правительство примут меры? Там лощина 200-300 квадратных метров, залитая отходами. На наш взгляд, там свежие следы. Новая трава вырастает вместе с мазутом. Это экологическое преступление", рассказала Ольга Герасимова.



Руководитель ГЛФ Акжаикского КГУ по охране лесов и животного мира Нурлыбек Науханов признает наличие загрязнения, но утверждает, что это старое захоронение битума, которое в народе называют смолой.



"За все это время, никоим образом загрязнение никак не повлияло на растения или животных", отметил Науханов.



Председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев считает, что необходимо провести исследование, чтобы определить степень влияния загрязнения на окружающую среду.



"Нужно смотреть, насколько это место далеко от города, какие там подземные воды, или какое в экологическом плане это узловое место. Есть ли там гнездование птиц, размножается ли там рыба. Нужно изучить место, насколько оно ценное с точки зрения сохранения экологии", добавил он.



Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова сообщила, что "на сегодняшний день местный исполнительный орган ведет работу по определению данного объекта бесхозным", что позволит привлечь средства на его очистку.