Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет

16:39 24.07.2024

У президента Шавката Мирзиеева день рождения. Как он проводит этот день?



Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву 24 июля исполняется 67 лет. Как сообщил "Газете.uz" его пресс-секретарь, этот день глава государства проведет на рабочем месте, а вечер - в кругу семьи.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в свой день рождения находится на рабочем месте, а вечер проведет скромно в кругу семьи. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



