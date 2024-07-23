 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.07.2024
16:39  Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет
16:05  Как охота на фазанов закончилась мировой войной (уроки истории), - А.Широкорад
16:03  ЗапКазахстан: Реку Урал превратили в свалку нефтеотходов
16:00  NYT: В Грузии жалеют о распаде СССР
15:26  В Турции разбилась самая красивая байкерша России МотоТаня
13:32  Деменция - лицо лидеров Запада, - Берджан Тутар
13:31  Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев

13:26  Исход выборов в США решит... страх, - Гедеон Рахман
13:11  Профессор-социолог Абдулахат Каххаров убит в своей квартире в Ташкенте
13:08  Как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов
11:00  В Душанбе задержаны популярный колдун и "ясновидящая"
10:48  Ричард Саква: Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:43  Власти Израиля выступили против арабского государства в Палестине "при любой погоде", - Дм.Нефедов
10:36  Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:35  В Узбекистане выставили на торги оператора национальной платежной системы Humo
10:32  Воздушный шар с какашками из КНДР метко поразил резиденцию президента Южной Кореи
10:00  На взятках погорело руководство Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний
09:44  В аэропорту Катманду разбился пассажирский Bombardier CRJ 200 внутренних авиалиний - 19 погибших
09:31  В мире стремительно набухают еще две войны - Ближневосточная и Тайваньская
09:23  Зачем председатель Си поясняет решения III пленума? - Юрий Тавровский
09:09  Монополия на "правду". Евроглобалисты против свободы слова, - А.Белов
08:58  Задержан ГКНБ и обвинен в махинациях бывший вице-мэр Оша Жасур Азимов
08:02  Пранкеры Вован и Лексус разыграли Камалу Харрис "Гретой Тунберг"
07:56  Ближний Восток: эхо взрывов в Йемене, - В.Бурт
06:49  Запад превратился в тоталитарную секту, - Дм.Орехов
04:07  Задержания руководителей нефтесервисных компаний продолжаются в Мангистау
01:17  Наднациональная идентичность. Будет ли Россия тюркским государством, - Геворг Мирзаян
00:49  Скелеты в шкафу экс-Елбасы: кто "приватизировал" госрезиденции? - Orda.kz
00:38  Компартия Китая не отказалась от наследия Дэн Сяопина, - Сергей Цыплаков
00:16  Мигрантский бизнес на детях - цинично, прибыльно, законно, - СП
00:10  С уходом Байдена шансы японского премьера Кисиды сохранить власть становятся призрачными
00:08  Главу Гагаузии Е.Гуцул и ее помощницу С.Попан молдавские власти решили судить
00:07  Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
00:06  Глобальный сбой в системах Microsoft поставил мир на грань техноапокалипсиса, - ФСК
00:02  Недееспособный Джо Байден "вышел из чата"? - Вл.Малышев
00:01  Политическая гроза в Вашингтоне предвещает шторм Израилю, - И.Субботин
Вторник, 23.07.2024
19:01  По месту геномной регистрации. Госдума РФ ужесточила миграционное законодательство
18:34  Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку. За нерадивую охрану Трампа
11:21  "Эра монстров и идиотов". Переизбрание фон дер Ляйен знаменует крах Европы, - М.Зонненборн, К.Латур
11:18  У Камалы Харрис маловато как харизмы, так и времени, - The Economist
11:12  Американ сбой. Кто стоял за массовым "синим экраном"? - Илья Титов
11:11  Археологи обнаружили в Якутске первые берестяные грамоты (XVII век)
11:09  За кулисами беспрецедентного решения Байдена о снятии своей кандидатуры
11:00  Смертельно больного создателя Рунета отправили в тюрьму
10:35  Теневой штаб демократов подталкивает Израиль к немедленному нападению на Иран? - "Завтра"
10:33  Венгрия попытается откусить часть Украины. Резню заказывали? - "Регнум"
10:31  "Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?" - А.Куликова
10:30  Разложение республики. Корсика непременно полыхнет, - А.Ливри
10:25  Европа и Трамп: кто кого нахлобучит?
10:21  Упавшая с кокосовой пальмы... Основные проблемы Камалы Харрис, - МК
10:15  Прикрылись никабом: спор о религиозном дресс-коде обнажил фундаментальные проблемы российских мусульман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет
16:39 24.07.2024

У президента Шавката Мирзиеева день рождения. Как он проводит этот день?

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву 24 июля исполняется 67 лет. Как сообщил "Газете.uz" его пресс-секретарь, этот день глава государства проведет на рабочем месте, а вечер - в кругу семьи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в свой день рождения находится на рабочем месте, а вечер проведет скромно в кругу семьи. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



"Глава государства в свой день рождения работает, а вечер проведет скромно в кругу семьи. Запланирован ряд телефонных разговоров с иностранными лидерами", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, президент не принимает подарков. Традиционно в этот день поступают письменные послания с поздравлениями от глав иностранных государств, правительств и парламентов, международных и региональных организаций, видных политических и общественных деятелей.

24 июля Шавкату Мирзиееву исполняется 67 лет. Он родился в Зааминском районе Джизакской области.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721828340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сельское здравоохранение: Олжас Бектенов проверил динамику исполнения поручений по строительству медобъектов
- Олжас Бектенов о поддержке аграриев: Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге
- Выход Байдена из президентской гонки в США: к чему готовиться Казахстану
- 2,8 млн га площадей обработаны от саранчи
- АО "НК "КазМунайГаз" оштрафовано на 539,4 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов
- Рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" подтверждены на уровне "BB-/В" в связи с повышением запасов капитала; прогноз остается "Позитивным"
- Руководитель Республиканского научного центра дерматологии и его заместитель подозреваются в коррупции
- Антикор выявил серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  