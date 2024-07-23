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|Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет
16:39 24.07.2024
У президента Шавката Мирзиеева день рождения. Как он проводит этот день?
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву 24 июля исполняется 67 лет. Как сообщил "Газете.uz" его пресс-секретарь, этот день глава государства проведет на рабочем месте, а вечер - в кругу семьи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в свой день рождения находится на рабочем месте, а вечер проведет скромно в кругу семьи. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Глава государства в свой день рождения работает, а вечер проведет скромно в кругу семьи. Запланирован ряд телефонных разговоров с иностранными лидерами", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, президент не принимает подарков. Традиционно в этот день поступают письменные послания с поздравлениями от глав иностранных государств, правительств и парламентов, международных и региональных организаций, видных политических и общественных деятелей.
24 июля Шавкату Мирзиееву исполняется 67 лет. Он родился в Зааминском районе Джизакской области.