Областной центр Атау снова остался без воды

00:01 25.07.2024

Актау снова без воды

24 июля 2024 19:34

Раушан Коржумбекова

coverФото: pixabay

Горожане массово жалуются на очередное отключение питьевой воды, сообщает Orda.kz.



Сейчас без воды остаются жители сразу нескольких микрорайонов. Причины пояснили в пресс-службе ТОО "МАЭК".



"Из-за высокого спроса на питьевую воду резервуары ЦУВС-2 и ЦУВС-3 были почти полностью опустошены, что привело к срыву насосного оборудования. Сейчас мы активно наполняем резервуары водой. После этого будем постепенно запускать насосное оборудование и восстанавливать нормальный гидравлический режим. На данный момент точное время восстановления подачи воды назвать затрудняемся. Приносим извинения за временные неудобства",

сообщили в энергокомбинате.

Между тем терпение горожан на пределе.



"Постоянно нет воды! Плюс жара невыносимая, приходишь домой, а там нет никакой воды. И так все лето!"

пишут читатели в редакционный бот "Орды".

"Доведут нас, честно. Так невозможно жить. При этом Rixos круглосуточно с водой, аквапарк функционирует прекрасно",

отмечают они.

Питьевую воду актаусцам отключали совсем недавно - с 19 на 20 июля, как отмечает Lada.kz. При этом ее не дали в обещанное время, что заставило людей жить без элементарных удобств дольше заявленного.