|Областной центр Атау снова остался без воды
00:01 25.07.2024
Актау снова без воды
24 июля 2024 19:34
Раушан Коржумбекова
coverФото: pixabay
Горожане массово жалуются на очередное отключение питьевой воды, сообщает Orda.kz.
Сейчас без воды остаются жители сразу нескольких микрорайонов. Причины пояснили в пресс-службе ТОО "МАЭК".
"Из-за высокого спроса на питьевую воду резервуары ЦУВС-2 и ЦУВС-3 были почти полностью опустошены, что привело к срыву насосного оборудования. Сейчас мы активно наполняем резервуары водой. После этого будем постепенно запускать насосное оборудование и восстанавливать нормальный гидравлический режим. На данный момент точное время восстановления подачи воды назвать затрудняемся. Приносим извинения за временные неудобства",
сообщили в энергокомбинате.
Между тем терпение горожан на пределе.
"Постоянно нет воды! Плюс жара невыносимая, приходишь домой, а там нет никакой воды. И так все лето!"
пишут читатели в редакционный бот "Орды".
"Доведут нас, честно. Так невозможно жить. При этом Rixos круглосуточно с водой, аквапарк функционирует прекрасно",
отмечают они.
Питьевую воду актаусцам отключали совсем недавно - с 19 на 20 июля, как отмечает Lada.kz. При этом ее не дали в обещанное время, что заставило людей жить без элементарных удобств дольше заявленного.