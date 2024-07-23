Китай опубликовал "комплексное руководство по борьбе с ожирением у школьников"

00:02 25.07.2024

Школам рекомендуется нанимать на работу квалифицированных диетологов и организовывать для учащихся минимум один урок физкультуры в день



Китай обнародовал комплексное руководство по борьбе с ожирением среди учащихся начальных и средних школ. Особое внимание в документе уделяется профилактике и раннему предупреждению заболевания. Над документом работали специалисты сразу нескольких ведомств: Госуправления по контролю и профилактике заболеваний, Министерства образования и Главного государственного управления КНР по делам физкультуры и спорта.



Как отмечает информагентство "Синьхуа", основные рекомендации включают пропаганду здорового питания: еды с пониженным содержанием соли, масла и сахара. Также рекомендуется поощрять школы нанимать на работу квалифицированных диетологов.



Помимо этого, власти КНР призывают руководство учебных заведений обеспечить детям ежедневную физическую активность, организовывать минимум один урок физкультуры в день, проводить регулярные медосмотры, по результатам которых – обеспечивать своевременную обратную связь с родителями учащихся.