Снится дойка. Лукашенко запретил называть себя "господин"

00:05 25.07.2024

Лукашенко попросил не величать его господином

Ранее белорусский лидер назвал самой интересной занятостью работу в сельском хозяйстве: "с живыми людьми, скотом, растениями и ежегодными результатами"



Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании. С этой целью он посетил хозяйство "Восход" под Минском, сообщает в среду, 24 июля Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы республики.



В рамках ознакомления с ситуацией на местах Лукашенко, в частности, осмотрел вместе с аграриями поле с рапсом. Во время беседы один из фермеров, отчитываясь перед главой государства, назвал его "господином", на что тот попросил его так не именовать.



"Ну, ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет!" - сказал Лукашенко.



Ранее белорусский лидер высказался о своем президентстве. Он охарактеризовал его как "чепуху", самой интересной занятостью назвав работу в сельском хозяйстве: ведь она, по его выражению – "с живыми людьми, скотом и растениями, а также с ежегодными результатами". Также политик признался, что по ночам во сне доит коров.