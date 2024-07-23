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|Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии
00:06 25.07.2024
В Москве переименовали площадь Европы
Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
Площадь была совместным проектом России и Бельгии, ее архитектурный образ появился 22 года назад. На площади установлены 48 флагов государств Европы
Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии, такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", - сказано в документе. Площадь находится у Киевского вокзала.
Площадь Европы была организована в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии. Схожие памятники установили в других странах мира. В центре площади установили авангардистский памятник бельгийского скульптора Оливье Стребеля "Похищение Европы" и памятник, посвященный "300-летию воссоединения России и Украины". Рядом раньше стояли 48 колонн с флагами стран Европы.
В других городах России также были площади, топонимически связанные с Европой. В последние годы произошли переименования: в Саратове площадь Совета Европы переименовали в площадь Героев Донбасса, в Перми площади Европы поменяли имя на площадь Трех столетий.