В турецком Бодруме оперативно задержан террорист, взорвавший авто в Москве

00:09 25.07.2024

Подозреваемый в подрыве автомобиля 24 июля в Москве, который затем улетел в Турцию, был задержан турецкой полицией в Бодруме, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.



"Сегодня в 10:30 мск сотрудники российского подразделения Интерпола позвонили в турецким коллегам и сообщили, что гражданин России Евгений Серебряков совершил теракт - заминировал автомобиль в Москве, в результате взрыва двое ранены, и этот человек прибыл в нашу страну самолетом Москва-Бодрум", - сказал он.



По словам главы турецкого МВД, подозреваемый находился в аэропорту Бодрума в 09:40 мск, его задержала местная полиция на основании полученных от российской стороны данных.



Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщал о бегстве подозреваемого в подрыве автомобиля в Турцию.